Borja Sémper, 50 años, sobre su infancia: "Era un niño ordenado, pero no he sido hijo modélico. Suspendía y volaban zapatillas de mi madre"

La historia de Borja Sémper estuvo marcada por el fútbol, los juegos en la calle y una educación familiar estricta. El político, nacido en Irún, ha recordado en distintas entrevistas cómo era de pequeño.

En su niñez las travesuras convivían con las exigencias de su madre, especialmente cuando las notas del colegio no eran las esperadas.

"Era un niño bastante ordenado, pero cabroncete", reconoció en una entrevista para Hora 25. Una descripción con la que resumía su carácter durante aquellos años, en los que no siempre cumplía con sus obligaciones académicas.

Borja Sémper. EFE

"Cuando suspendía, volaban zapatillas, alguna que otra me dio. Mi madre tenía una puntería extraordinaria", recordó con humor en El Intermedio de laSexta.

Detrás de esas anécdotas había una madre de carácter firme, que tuvo que asumir responsabilidades desde muy joven. "Mi madre era muy estricta. Tuvo que dejar de estudiar a los 15 años porque mi abuelo se fue a por tabaco y no volvió", explicó. Por ello, tuvo "una educación estricta".

Sin embargo, su infancia no se limitaba a los deberes y las reprimendas. Como tantos niños de su generación, disfrutaba pasando horas fuera de casa, jugando con sus amigos y dando patadas a un balón.

"Era un niño muy convencional. Me gustaba mucho la calle, jugar al fútbol. Recuerdo cómo mi madre gritaba desde el balcón: ¡a cenar!", contó en Hora 25, evocando una imagen cotidiana de aquellos años.

Borja Sémper en el Ateneo Javier Carbajal

El fútbol, además, le dio algún que otro quebradero de cabeza. Ser seguidor del Real Madrid en una localidad como Irún, donde esa afición no siempre le facilitaba las cosas, también formó parte de sus recuerdos escolares. "Ser madridista en Irún me llevó a tener una infancia dura en las plazas y el colegio", confesó en una entrevista para ABC.

Los veranos ocupan igualmente un lugar especial en su memoria. Sémper ha recordado aquellos viajes familiares a la costa, cuando las vacaciones parecían no tener fin y los trayectos por carretera formaban parte de la aventura.

"Mis veranos de la infancia eran eternos. Íbamos a la Manga del Mar Menor en un Ford Fiesta en los asientos de detrás con mi hermano sin cinturón", rememoró.

Entre las travesuras, los partidos improvisados y las zapatillas que salían volando cuando llegaban malas notas, Borja Sémper conserva recuerdos de una infancia que él mismo ha descrito con naturalidad y sentido del humor.