Rajoy, 71 años, sobre su infancia: "En el colegio era bastante buen estudiante y jugaba al baloncesto. Estuve en varios privados y públicos"

Antes de convertirse en presidente del Gobierno, Mariano Rajoy fue un niño que pasó por distintos colegios debido a los cambios de residencia de su familia.

Nacido en Santiago de Compostela en 1955, vivió en varias ciudades durante sus primeros años, una etapa que recuerda con cariño y en la que comenzó a forjar algunos de los valores que más tarde destacaría en su vida.

"En el colegio era bastante buen estudiante", contó en una conversación con Bertín Osborne. Durante aquellos años, además de atender sus obligaciones académicas, también encontraba tiempo para el deporte. "Practicaba baloncesto en el instituto", recordó.

Mariano Rajoy RTVE

Su infancia estuvo marcada por los desplazamientos familiares. Tras nacer en Santiago de Compostela, se trasladó con sus padres a O Carballiño, en Ourense; después, la familia vivió en Oviedo y, finalmente, se instaló en León.

Más adelante, su etapa escolar continuó en Pontevedra, una ciudad con la que mantendría un vínculo especial. "Estudié primero en un colegio privado, el de los jesuitas en León, y luego ya en Pontevedra en un colegio público, en el Instituto Sánchez-Cantón. Y en ambos estuve a gusto", recuerda.

Pese a los cambios de ciudad y centro educativo, el exdirigente ha asegurado que conserva una visión positiva de aquellos años. De su etapa escolar, "guardo de mi infancia buenos recuerdos".

En esa memoria ocupa un lugar importante su familia, especialmente a su padre, a quien ha reconocido como una de las figuras fundamentales de su vida. En su libro En confianza. Mi vida y mi proyecto de cambio para España le dedicó unas palabras.

Mariano Rajoy en el Congreso Ballesteros Agencia EFE

"Mi padre ha sido la persona que más me ha influido en la vida, un ejemplo permanente. De él aprendí valores como el respeto, la justicia y el esfuerzo".

También ha destacado la libertad con la que creció y la educación que recibió en casa. "Mis padres me educaron siempre con gran libertad", afirmó.

Aunque su vida profesional lo llevó a ocupar algunas de las responsabilidades políticas más importantes del país, Rajoy ha mantenido un vínculo especial con sus raíces gallegas. "Siempre me he sentido muy gallego y muy unido a esa ciudad, como también a Pontevedra".