Yolanda Díaz, 55 años, sobre su infancia: "Mi madre era de familia católica y de militares. Yo me parezco a mi padre"

Detrás de toda carrera política hay una persona con una historia, un pasado y una herencia familiar que explica, en gran medida, los rasgos que definen a un personaje público.

Yolanda Díaz (55 años) es el perfecto ejemplo de esta premisa. Antes de consolidarse como vicepresidenta segunda del Gobierno, su nombre ya estaba estrechamente ligado a la defensa de los trabajadores desde sus primeros años como abogada laboralista.

Pero la verdadera brújula de toda esa trayectoria no se forjó en los tribunales ni en los escaños, sino de puertas para adentro, en su familia. Allí creció respirando el fuerte compromiso sindical y bajo la influencia determinante de su madre, una figura fundamental a la que siempre evoca con especial devoción.

En una entrevista con La Vanguardia publicada en julio de 2023, Yolanda Díaz recordó a su madre, Carmela Pérez, y habló de la relación que mantenían.

"Era de familia de militares, católica, moderna, divertidísima y guapa. Yo me parezco a mi padre. Aunque ella tenía ojos azules. Íbamos juntas por la calle y la miraban a ella", apuntó.

Yolanda Díaz. Europa Press.

La vicepresidenta también evocó el estilo de su progenitora, que llevaba sombreros y el pelo corto, y que bromeaba con que su hija vestía de una manera demasiado clásica.

La muerte de Carmela, en enero de 2012, fue uno de los golpes más duros de su vida.

En aquella conversación también recordó una de las frases que su madre le decía cuando era joven: "Nena, una medallita o un padrenuestro daño no hace".

Una expresión que refleja la convivencia entre las raíces católicas de su familia materna y la educación que recibió en casa.

Una infancia sindical

El padre de Yolanda Díaz, Suso Díaz, fue secretario general de Comisiones Obreras en Galicia entre 1992 y 2000 y militó en el Partido Comunista durante la clandestinidad. Su actividad sindical hizo que la política estuviera presente desde muy pronto en la vida de su hija.

Tal y como Yolanda Díaz ha compartido en varias ocasiones, en su casa se reunían trabajadores, intelectuales y dirigentes políticos. La propia vicepresidenta ha contado que uno de sus recuerdos más singulares de la infancia fue conocer a Santiago Carrillo, quien le besó la mano cuando tenía cuatro años.

"Nací en una casa que rezumaba política. Tuve esa suerte", recordó en una entrevista recogida por RTVE.

Sin embargo, aquel ambiente no significó que comenzara inmediatamente una carrera política. Díaz estudió Derecho en la Universidad de Santiago de Compostela y se especializó en el ámbito laboral antes de ejercer como abogada.

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz. Europa Press.

La infancia y la adolescencia de Yolanda Díaz también estuvieron marcadas por el esfuerzo económico de la familia. La propia Díaz ha explicado en varias ocasiones que trabajó mientras estudiaba.

"Cuando estaba en el instituto, trabajé limpiando casas. También puse copas en un bar. Hice de todo", confesó en una conversación con Gonzo en Salvados.

"La Nena"

Yolanda Díaz, que es la pequeña de tres hermanos y a quien todavía llaman "la nena", ha señalado que sus padres le transmitieron la importancia de defender sus ideas y mejorar las condiciones de vida de los demás.

Un aprendizaje que, según ha contado, ha mantenido presente durante su trayectoria profesional y política.