Marlaska, 64 años, sobre su infancia: "Fui un niño de familia media, vivíamos sin lujos. Mi padre era policía en Bilbao"

Lejos de los despachos, de las intensas sesiones de control en el Congreso y de la solemnidad que exige el Ministerio del Interior, hay un hombre de 64 años que no olvida de dónde viene.

Fernando Grande-Marlaska, antes de ser el juez de la Audiencia Nacional y el político mediático que todos conocemos hoy en día, fue sencillamente Fernando, un niño bilbaíno que creció en el seno de una familia trabajadora, donde el valor del esfuerzo se aprendía a diario.

"Mi infancia fue la de un niño de una familia media de los años 60 y 70, con un orden muy establecido. Vivíamos con comodidades básicas, pero sin ningún tipo de lujos. Lo importante en casa era estudiar", señaló en sus memorias.

Y es que nacer en el País Vasco en la década de los sesenta y ser hijo de un miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado no era una papeleta sencilla.

Eran años convulsos, una época marcada por el miedo y el silencio social. Sin embargo, en el interior de su hogar, lo que reinaba era la rectitud, la protección y una profunda conciencia del deber.

"Mi padre era policía municipal en Bilbao. De él aprendí el sentido de la responsabilidad, el respeto a las normas y el valor del trabajo diario. Era un hombre serio pero muy protector", señaló.

Pero si hay una figura que moldeó el corazón del joven Fernando, esa fue, sin duda, su madre. Una mujer dedicada en cuerpo y alma a los suyos, cuyo recuerdo aún consigue emocionar al político.

La infancia de Marlaska

"Mi madre es un referente en muchos aspectos de mi vida. Era modista, una mujer independiente que en aquellos momentos no era tan fácil y esos valores luego nos los inculcó de una forma natural", ha reconocido en más de una ocasión.

La educación fue el motor de despegue. Estudió con los Jesuitas, colegio del que guarda "un gran recuerdo", ya que allí forjó amistades duraderas y descubrió la pasión por la lectura.

"Aquello me dio una disciplina y una estructura mental que me han acompañado toda la vida", contó sobre su etapa educativa.

Era un niño aplicado, consciente de que los libros eran el pasaporte hacia un futuro mejor.

El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, este martes. EFE

El Bilbao de la época era "una ciudad industrial, gris y severa", muy distinta "a la joya que es hoy".

"Pero para mí tenía el encanto de los juegos en la calle y la ría. Guardo los olores y el sirimiri de aquella época clavados en la memoria", evocaba el político con nostalgia.

El niño criado sin excesos, al amparo de un policía serio y una modista tenaz, se curtió en la cultura del esfuerzo.

Esa ética inquebrantable, forjada en la humedad del norte, cimentó los valores del hombre que hoy lidera la seguridad del Estado.