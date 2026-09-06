El restaurante donde para a comer Lamine Yamal: "La mejor paella de marisco, productos de calidad y a buen precio"

Convertido en el indiscutible rey del fútbol moderno y flamante campeón del mundo con la Selección Española, cualquiera podría imaginar a Lamine Yamal frecuentando los locales más exclusivos y ostentosos del planeta.

Sin embargo, a sus 19 años, la estrella del FC Barcelona demuestra que, cuando se apagan los focos de los estadios, su mayor lujo es la autenticidad.

En la Ciudad Condal, el delantero tiene dos escondites gastronómicos muy claros donde busca desconectar de la presión de la élite: la pulpería Can Lampazas y el histórico restaurante Salamanca.

En pleno corazón de Barcelona, la pasión por el fútbol y la alta tradición gallega se dan la mano en Can Lampazas.

Este local se ha ganado el título de ser uno de los favoritos de Yamal, hasta el punto de que su camiseta original luce en un lugar de honor en la pared.

Detrás de este éxito está el restaurador Jaime Veiga, cuya filosofía es simple y honesta: "Trabajamos con productos de excelente calidad y a un buen precio".

En sus mesas, el jugador disfruta del pulpo elaborado por un maestro con tres décadas de experiencia, además de carnes a la brasa y pescados frescos, manteniendo viva una tradición azulgrana que ya iniciaron las leyendas del Dream Team de Johan Cruyff.

El restaurante favorito de Lamine Yamal

Por otro lado, cuando Yamal necesita huir del bullicio y respirar el salitre del mar, su brújula apunta a La Barceloneta.

Allí se encuentra el restaurante Salamanca, fundado en 1989 por Silvestre Sánchez.

Situado a escasos metros de la arena y con vistas al Mediterráneo, este establecimiento familiar es el verdadero templo del joven campeón.

Lejos de las excentricidades y de las facturas de cuatro cifras de otros astros del balón, aquí Lamine busca saborear la que muchos consideran la mejor paella de marisco de la ciudad.

Lo más sorprendente de estos dos rincones es su accesibilidad. Mientras que Can Lampazas conquista con su imbatible relación calidad-precio, el Salamanca sigue ofreciendo un arraigado menú diario por unos ajustados 18 euros, poniendo guisos tradicionales y pescado fresco al alcance de cualquier bolsillo.

En definitiva, las elecciones culinarias de Lamine Yamal son la prueba de que no olvida sus raíces.

Ya sea disfrutando de un buen pulpo o de una paella junto a la playa con el trato de siempre, el futbolista prioriza siempre los placeres auténticos.