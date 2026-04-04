Entramos en la casa de Julia Otero (66 años) en Barcelona: ático de estilo minimalista de 300 m2 con piscina privada

La periodista radiofónica de 66 años reside en una exclusiva vivienda en la zona alta de la Ciudad Condal. Un hogar marcado por la amplitud, la luz natural y una impresionante terraza que se ha convertido en su rincón favorito.

Julia Otero no solo es una de las voces más respetadas de la radio española, sino también una mujer que valora profundamente su privacidad y el confort de su hogar.

Tras décadas de éxito profesional, la comunicadora ha logrado construir un refugio a su medida en Barcelona, ciudad donde reside junto a su pareja, Josep Martínez, y su hija, Candela.

Se trata de un ático de unos 300 metros cuadrados que destaca por su diseño funcional y, sobre todo, por sus espectaculares zonas exteriores.

El verdadero "diamante" de la propiedad es su terraza. Lejos del bullicio de la ciudad, Julia disfruta de un espacio al aire libre que nada tiene que envidiar a un hotel de lujo. La joya de la corona es una piscina privada de diseño lineal, rodeada de un elegante suelo de madera tecnológica que aporta calidez y resistencia.

Para garantizar la intimidad, la terraza está flanqueada por una ciudad vegetación y muros cubiertos de plantas, creando un efecto de "muro verde" que protege a la familia de miradas indiscretas.

Es aquí donde la periodista suele compartir momentos de desconexión, rodeada de sofás de estilo chill-out en tonos neutros, ideales para las tardes de lectura o las veladas con amigos al atardecer.

Julia Otero, en su casa

Dentro de la vivienda, la estructura apuesta por los espacios abiertos y diáfonos. El salón, presidido por grandes ventanales que conectan directamente con el exterior, permite que la luz mediterránea irunde cada rincón.

La decoración sigue una línea minimalista pero acogedora, donde predominan los colores claros, el blanco y los tonos tierra, combinados con una cuidada selección de obras de arte y estanterías repletas de libros, reflejo de la personalidad intelectual de su dueña.

La casa de Julia Otero en Barcelona

La cocina, moderna y equipada con la última tecnología, es otro de los puntos neurálgicos de la casa. Diseñada con una isla central, se integra perfectamente en el área social, permitiendo que la vida familiar fluya sin barreras arquitectónicas.

Aunque este ático es su residencia principal, Julia Otero siempre ha manifestado su amor por sus raíces. Cuando necesita una desconexión total, la familia se traslada a su Galicia natal, concretamente a la zona de la Ribeira Sacra, donde poseen una propiedad más rústica.

También frecuentan una casa en el Pirineo, demostrando que, aunque el lujo de Barcelona es su día a día, el contacto con la naturaleza es su verdadera fuente de energía.

A sus 66 años, y en un excelente momento personal y profesional, Julia Otero ha conseguido que su casa sea mucho más que una propiedad inmobiliaria. Es el escenario de su merecido descanso y el lugar donde celebra la vida junto a los suyos.