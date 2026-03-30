Entramos en la casa de Rafa Nadal (39 años) en Mallorca: mansión de lujo de 7.000 m2, de estilo minimalista y con 3 salones

Rafa Nadal (39 años) no solo ha levantado una leyenda en las pistas; también se ha construido un refugio de ensueño frente al mar en Porto Cristo, el pueblo más tranquilo (y deseado) de Mallorca.

Su casa, valorada en varios millones y levantada sobre una finca de unos 7.000 metros cuadrados, se ha convertido en el escenario de su nueva vida: más familiar, más calmada... pero igual de exclusiva.

Ubicada en primera línea de costa, la mansión de Nadal está literalmente colgada sobre el Mediterráneo, con una salida directa y privada al mar que muy pocas viviendas de lujo en la isla pueden permitirse.

La finca, que perteneció a los herederos de las Cuevas del Drach antes de que el tenista la adquiriera en 2013, fue completamente transformada para adaptarse a sus gustos, con la firma del arquitecto mallorquín Tomeu Esteva.

Nada quedó al azar, varios volúmenes de líneas modernas, dos alturas y semisótano se conectan entre sí rodeados de terrazas, pinos y un jardín mediterráneo pensado para preservar la intimidad.

Además, la casa cuenta también con tres salones y habitaciones con chimenea. Aun así, el gran símbolo de la casa es su espectacular piscina infinity, uno de los rincones más fotografiados de su hogar.

Situada al borde del acantilado, el agua parece fundirse con el mar, creando esa imagen de "piscina flotante" que arrasa en redes sociales y en las búsquedas de curiosos que sueñan con darse un baño donde se relaja el campeón de 22 Grand Slams.

A su alrededor, varias terrazas con tumbonas, zonas de sombra y áreas de reunión funcionan como auténtico salón al aire libre los meses de buen tiempo, el verdadero punto neurálgico de la vida social de la familia Nadal-Perelló.

Por dentro, la casa apuesta por una estética minimalista, cálida y funcional, lejos del dorado ostentoso que muchos asocian a las mansiones de los deportistas de élite.

Amplios ventanales permiten que la luz natural inunde las estancias y casi todas las habitaciones miran al mar, desde el gran salón central hasta el comedor con cocina abierta pensados para la vida en familia.

Predominan los tonos claros, la madera y los textiles acogedores, con una decoración que prioriza el confort antes que el exhibicionismo.

La casa de Rafa Nadal en Mallorca

Como no podía ser de otra manera, Nadal ha reservado una parte de la vivienda para seguir cuidando el físico que le llevó a la cima del tenis mundial.

Gimnasio completamente equipado, zonas específicas para recuperación y espacios que pueden funcionar como despacho o sala de reuniones convierten la casa en un centro de operaciones perfecto para su nueva etapa profesional y empresarial.

Todo ello sin renunciar a lo que más valora ahora, tiempo con su hijo, con Mery Perelló y con su círculo más cercano, protegidos de miradas curiosas tras un perímetro de vegetación y calma.

Al final, la casa de Rafa Nadal en Mallorca no es solo una mansión de lujo; es el mensaje silencioso de cómo quiere vivir después de años de gloria y presión: pegado al mar, cerca de Manacor y rodeado de normalidad dentro de una de las villas más envidiadas de España.