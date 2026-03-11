Miguel Poveda, 53 años: "De pequeño me refugiaba en mi cuarto y escondía mi secreto. Era un niño muy solitario"

El paso de Miguel Poveda (53 años) por el Festival de Málaga no ha estado marcado únicamente por la presentación de Enloquecido, su último proyecto. También ha sido una oportunidad para mirar atrás.

En conversación con EL ESPAÑOL, el artista ha recordado algunos de los momentos más íntimos de su infancia, una etapa que describe con sinceridad y emoción, marcada por el refugio que encontró en la música cuando aún era un niño.

Poveda no oculta que aquellos primeros años estuvieron cargados de dificultades personales. La soledad y el silencio formaron parte de su día a día, aunque en ese aislamiento encontró también la puerta hacia su vocación artística.

"Mi infancia fue dura porque yo me escondía en mi cuarto y escondía mi secreto, refugiándome en un aparato de radio, en la música, que esa fue mi salvación", ha comenzado diciendo.

Miguel Poveda en un posado en el Festival de Málaga 2026. Gtres

Aquel pequeño aparato de radio se convirtió en su mayor aliado. A través de las voces que escuchaba, el joven Miguel comenzó a imaginar una vida ligada al arte, una aspiración que con el paso del tiempo terminaría convirtiéndose en realidad.

La música, según recuerda, fue mucho más que una afición: fue una forma de entenderse a sí mismo y de encontrar un lugar en el mundo.

Con los años, sin embargo, llegó el momento de enfrentarse a la realidad fuera de ese espacio íntimo que había construido entre las paredes de su habitación. Fue entonces cuando decidió dejar atrás los miedos y mostrarse tal y como era.

"Cuando salí a la calle y me fui a la mili y tuve que enfrentarme a la vida de verdad, le eché valor enseguida. No quise llevar esa carga conmigo todo el tiempo. Dije: 'este soy yo' y quien no me quiera ver o no me acepte, que se compre un libro'", recuerda con firmeza.

Aquella decisión marcó un punto de inflexión en su vida personal y profesional. Desde entonces, el artista ha construido una carrera sólida dentro del flamenco y ha logrado convertirse en una de las voces más reconocidas del género, siempre defendiendo su identidad con naturalidad.

A pesar de todo lo vivido, Poveda asegura que con el paso del tiempo ha aprendido a relativizar sus propias experiencias. A día de hoy, explica, su preocupación va más allá de su historia personal. "Sufro lo que pasa más en el mundo que lo que me haya podido pasar a mí, que son minucias", reflexiona.

Un pensamiento que revela la mirada madura de un artista que, tras años de trayectoria, ha aprendido a transformar las heridas del pasado en sensibilidad artística.

Y quizá por eso, cada vez que sube a un escenario, el niño que un día se escondía en su cuarto con una radio sigue estando presente, recordándole que la música fue, desde el principio, su mayor salvación.