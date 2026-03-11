Antonia San Juan, 64 años: "Hago 30 minutos de calistenia y completo mi rutina con un paseo de una hora y cuarto"

El pasado 2 de enero, Antonia San Juan (64 años), emocionada y aliviada, anunció que estaba curada del cáncer. La actriz compartió la buena noticia a través de su cuenta de Instagram, un espacio que se ha convertido en su principal canal de comunicación.

Casi a diario, la actriz canaria suele publicar los detalles de sus proyectos, sus reflexiones y algunas de sus rutinas. Así, entre otros temas, sus seguidores han podido conocer los hábitos que mantiene. Uno de ellos, el deporte.

San Juan no necesita mucho. La clave está en el movimiento.

"30 minutos en casa de calistenia y por la tarde, un paseo rápido, de una hora y cuarto completa mi rutina", escribió hace unas semanas en su perfil de Instagram, donde atesora poco más de 500.000 seguidores.

La primera parte de dicha rutina transcurre en casa. Antonia San Juan apuesta por ejercicios que utilizan el propio peso corporal: sentadillas, flexiones apoyadas, trabajo de core, movilidad articular... Nada que requiera máquinas ni equipamiento sofisticado.

Es un entrenamiento accesible, que permite adaptar la intensidad y está pensado para mantener la musculatura activa sin someter al cuerpo a un estrés excesivo.

La segunda parte es un paseo rápido de una hora y cuarto. Caminar al aire libre, a un ritmo sostenido, que permite mejorar la capacidad cardiovascular, activar la circulación y contribuir al bienestar psicológico.

Antonia San Juan, en la 40ª edición de los Premios Goya. Gtres

Cabe puntualizar que en su mensaje en redes sociales no hay referencias a calorías quemadas ni a objetivos físicos. Solo la satisfacción de completar una rutina sencilla que encaja con su filosofía de vida.

Antonia San Juan suele insistir en la importancia de escuchar al cuerpo, de la calma y la coherencia con las propias circunstancias. Lo explica sin tecnicismos, con el lenguaje directo que la caracteriza. Su mensaje no pretende dar lecciones, sino compartir una experiencia

Fue en septiembre de 2025 cuando a Antonia San Juan le diagnosticaron cáncer de garganta. Entonces anunció que se retiraba temporalmente de los escenarios para centrarse en el tratamiento.

Al comenzar el 2026, por suerte, terminaron sus sesiones de quimioterapia.

"Hoy he hecho la última quimio, todavía tengo el apósito de la vía, me dejaron la huellita. Estoy muy contenta porque me han dicho que el tumor ya ha remitido, no tengo metástasis y ya estoy curada", detalló en su cuenta de Instagram.

"Estoy tan contenta, pero también aparece la incertidumbre de cómo ahora es toda la recuperación y cómo será la vida nueva", reconoció.

En aquel mensaje, la actriz también manifestó sus ganas de retomar su vida profesional. Un deseo que ha podido cumplir con La ropa vieja de Cuca, la obra de teatro que presenta en Canarias. El pasado 28 de febrero, además, Antonia San Juan acudió a la gala de los Premios Goya, celebrada en Barcelona.