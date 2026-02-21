Así es la espectacular casa de Julia Otero (66 años) en Barcelona: ático de 300 metros cuadrados con piscina privada

Así es la casa de Julia Otero (66 años) en Barcelona

La casa de Julia Otero (66 años) en Barcelona es justo lo que muchos imaginan cuando piensan en "la vida en la zona alta": luz, metros, silencio y una piscina privada suspendida sobre la ciudad.

Ubicado en el exclusivo barrio de Les Tres Torres, en el distrito de Sarrià-Sant Gervasi, su ático se ha convertido en uno de los hogares más famosos más comentados de la ciudad.

Es una zona de alto poder adquisitivo, muy residencial, donde predominan las fincas elegantes, las calles tranquilas y los servicios de primera.

No es casualidad. Para una periodista tan conocida, la mezcla de discreción, seguridad y buena conexión con el centro es oro puro.

El piso ronda los 300 metros cuadrados y está diseñado para que la luz natural lo invada todo. Grandes ventanales, distribución abierta y estancias amplias refuerzan la sensación de espacio y de refugio urbano.

Desde el salón se intuyen vistas panorámicas de Barcelona que convierten cualquier amanecer de domingo en una estampa difícil de replicar en otra zona de la ciudad.

El salón-comedor es el corazón de la vivienda y resume muy bien el estilo de Otero: elegancia sobria, comodidad y cero estridencias.

La casa de Julia Otero en Barcelona

Sofás de cuero en tonos oscuros, cojines claros, una gran alfombra mullida y una mesa de centro de mármol marcan un aire contemporáneo pero cálido.

La zona de comedor sigue la misma línea, con una gran mesa de madera, sillas de cuero y suelos de madera protegidos por alfombras que aportan textura.

La decoración se mueve en una paleta de blancos, beiges y grises, con toques de madera y algunos elementos metálicos que dan carácter.

Todo está pensado para transmitir calma: espacios despejados, piezas bien escogidas y un estilo que mezcla lujo y funcionalidad sin caer en el exceso.

Julia Otero, en su casa

En algunas imágenes se aprecian libros y detalles culturales que delatan a la periodista que vive allí, conectando el hogar con su faceta más intelectual.

Pero si hay una parte de la casa que dispara la curiosidad es la terraza. Allí espera una pequeña piscina privada, recubierta de madera oscura, con el mismo material en el suelo, creando un ambiente casi zen en plena ciudad.

Un muro cubierto de plantas y la zona de estar con sillones convierten este espacio en un oasis para desconectar, tomar el sol o compartir una copa al atardecer con amigos y familia.

Las Tres Torres aporta el contexto perfecto a este ático de lujo: colegios prestigiosos, comercios selectos, restaurantes tranquilos y una conexión rápida con el centro gracias a los Ferrocarrils y vías como la Vía Augusta o la Ronda de Dalt.

No es solo una casa bonita; en un estilo de vida donde el tiempo parece ir más despacio y donde la intimidad pesa tanto como el diseño.