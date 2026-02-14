Benidorm Fest 2026, la gran final en directo | Resultados, ganador, votaciones, mejores actuaciones y reacciones

Después de las victorias de Melody con “Esa diva“ y Nebulossa con “Zorra“ en las últimas ediciones, este sábado 14 de febrero se celebra la gran final del Benidorm Fest en el Palau d’Esports L’Illa.

A diferencia de otras ediciones, este año el ganador no representará a España en Eurovisión. Por ello, RTVE ha aumentado el presupuesto del festival hasta los 3,9 millones de euros, para reforzar producción, proyección internacional y el premio para los concursantes ganadores.

¿Cuál es el orden de actuación?

El orden de actuación de la final del Benidorm Fest 2026 es: 1) MAYO – “Tócame”, 2) KITAI – “El Amor Te Da Miedo”, 3) ASHA – “Turista”, 4) Dani J – “Bailándote”, 5) The Quinquis – “Tú No Me Quieres”, 6) Izan Llunas – “¿Qué vas a hacer?”. Y cierran la gala: 7) Mikel Herzog Jr. – “Mi mitad”, 8) María León & Julia Medina – “Las damas y el vagabundo”, 9) Rosalinda Galán – “Mataora”, 10) Kenneth – “Los ojos no mienten”, 11) Miranda! & bailamamá – “Despierto amándote” y 12) Tony Grox & LUCYCALYS – “T AMARÉ”.

¿Cuál es el premio?

El ganador del Benidorm Fest 2026 se lleva un premio económico de 150.000 euros brutos: 100.000 euros son para los intérpretes y 50.000 euros para los autores de la canción ganadora. Además, recibe el trofeo del festival (la “sirenita”) como reconocimiento oficial.

Junto a ese premio principal, el certamen reparte otros incentivos profesionales: uno de los artistas viajará a Miami para grabar un single con un productor de referencia y otro viajará a Estocolmo para grabar en los estudios de Spotify, premios que buscan impulsar la proyección internacional de los participantes.

¿Quién es el favorito?

No hay un único favorito claro, pero casi todas las fuentes coinciden en que Tony Grox & LUCYCALYS con “T AMARÉ” y Rosalinda Galán con “Mataora” llegan a la final como las dos propuestas más fuertes, por viralidad y repercusión de sus actuaciones.

A su lado, Miranda! & bailamamá con “Despierto amándote” aparecen muy bien posicionados en reproducciones y encuestas, y también se les incluye en el grupo de máximos aspirantes.

En el caso de casas de apuestas y sondeos, algunos rankings siguen situando muy arriba a María León & Julia Medina con “Las damas y el vagabundo” y a Miranda! & bailamamá, mientras medios generalistas y encuestas de fans tienden a destacar más el duelo entre “T AMARÉ” y “Mataora”.