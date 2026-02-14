Benidorm Fest 2026, la gran final en directo | Resultados, ganador, votaciones, mejores actuaciones y reacciones
🔴 El Benidorm Festcelebra a las 22:00 su gran final con un premio de 150.000 € y la oportunidad de grabar un single con Spotify y otro con un productor de fama internacional.
Después de las victorias de Melody con “Esa diva“ y Nebulossa con “Zorra“ en las últimas ediciones, este sábado 14 de febrero se celebra la gran final del Benidorm Fest en el Palau d’Esports L’Illa.
A diferencia de otras ediciones, este año el ganador no representará a España en Eurovisión. Por ello, RTVE ha aumentado el presupuesto del festival hasta los 3,9 millones de euros, para reforzar producción, proyección internacional y el premio para los concursantes ganadores.
¿Cuál es el orden de actuación?
El orden de actuación de la final del Benidorm Fest 2026 es: 1) MAYO – “Tócame”, 2) KITAI – “El Amor Te Da Miedo”, 3) ASHA – “Turista”, 4) Dani J – “Bailándote”, 5) The Quinquis – “Tú No Me Quieres”, 6) Izan Llunas – “¿Qué vas a hacer?”.
Y cierran la gala: 7) Mikel Herzog Jr. – “Mi mitad”, 8) María León & Julia Medina – “Las damas y el vagabundo”, 9) Rosalinda Galán – “Mataora”, 10) Kenneth – “Los ojos no mienten”, 11) Miranda! & bailamamá – “Despierto amándote” y 12) Tony Grox & LUCYCALYS – “T AMARÉ”.
¿Cuál es el premio?
El ganador del Benidorm Fest 2026 se lleva un premio económico de 150.000 euros brutos: 100.000 euros son para los intérpretes y 50.000 euros para los autores de la canción ganadora. Además, recibe el trofeo del festival (la “sirenita”) como reconocimiento oficial.
Junto a ese premio principal, el certamen reparte otros incentivos profesionales: uno de los artistas viajará a Miami para grabar un single con un productor de referencia y otro viajará a Estocolmo para grabar en los estudios de Spotify, premios que buscan impulsar la proyección internacional de los participantes.
¿Quién es el favorito?
No hay un único favorito claro, pero casi todas las fuentes coinciden en que Tony Grox & LUCYCALYS con “T AMARÉ” y Rosalinda Galán con “Mataora” llegan a la final como las dos propuestas más fuertes, por viralidad y repercusión de sus actuaciones.
A su lado, Miranda! & bailamamá con “Despierto amándote” aparecen muy bien posicionados en reproducciones y encuestas, y también se les incluye en el grupo de máximos aspirantes.
En el caso de casas de apuestas y sondeos, algunos rankings siguen situando muy arriba a María León & Julia Medina con “Las damas y el vagabundo” y a Miranda! & bailamamá, mientras medios generalistas y encuestas de fans tienden a destacar más el duelo entre “T AMARÉ” y “Mataora”.
-
Benidorm Fest 2026 | ¡Ahora va ASHA con "Turista"!
ASHA canta “Turista”, una canción que mezcla pop, raíces mediterráneas y cuatro idiomas (español, francés, árabe e inglés) para contar la historia de un amor fugaz que duró más en la memoria que en la realidad.
El tema habla de viajes, distancia e identidad: una chica que vive entre países y acentos recuerda a esa persona que marcó un verano y se pregunta si aquello fue real o solo parte del viaje, usando la figura de la “turista” para hablar también de quienes no se sienten de un solo lugar.
Detrás de ASHA está Hajar Sbihi, cantante y compositora de origen marroquí que creció entre Marruecos y España, se instaló en Segovia y ha escrito éxitos para otros como “Ya no quiero ná” de Lola Índigo o “Booty” de Becky G y C. Tangana antes de dar el salto al foco con su propio proyecto.
ASHA convierte “Turista” en un pequeño viaje escénico: aparece dentro de un vagón de autobús recreado sobre el escenario, rodeada de neones y proyecciones que evocan la Costa Blanca y una ciudad de veraneo, con una paleta muy colorida y luminosa que refuerza el tono nostálgico‑feliz del tema.
La acompañan bailarines que interactúan con el “bus” y con ella, con coreografía suave más basada en el movimiento y la actitud que en pasos marcados, mientras la realización juega con planos laterales del vehículo, detalles del vestuario y cambios de luz al ritmo del estribillo para subrayar la sensación de viaje y de amor fugaz que cuenta la canción.
-
Benidorm Fest 2026 Final | ¿Cómo puedo votar a KITAI?
Puedes votarlos gratis desde la app RTVE Play: entra en el banner del Benidorm Fest, ve a la pestaña “Votaciones” cuando se active durante la gala, selecciona a KITAI en la lista y confirma tu voto.
Si quieres apoyarlos también por televoto de pago, espera a que en pantalla aparezcan el número de teléfono y el código SMS asignados a KITAI y envía tu voto por llamada o mensaje dentro del tiempo habilitado.
-
Benidorm Fest Final 2026 | ¡Ahora sale KITAI con puro rock!
La banda de rock KITAI se apodera del escenario del Palau d’Esports l’Illa de Benidorm con "El amor te da miedo".
KITAI es una banda de rock madrileña formada por cuatro integrantes: Kenya Saiz (voz), Eduardo Venturo (guitarra), Fabio Yanes (bajo y coros) y David “Deivhook” Serrano (batería). Nacieron en Madrid en 2012 y se han hecho conocidos por sus directos muy intensos y por haber batido un Récord Guinness al tocar 24 horas seguidas.
“El amor te da miedo” habla de esas relaciones en las que hay una conexión real y mutua, pero una de las dos personas se bloquea por miedo a implicarse y a comprometerse más.
La letra pone voz a quien está “colado” por la otra persona y sigue insistiendo aunque el otro se protege tras frases tipo “solo somos amigos”, reflejando ese amor que no termina de arrancar porque el miedo pesa más que el deseo.
En el Benidorm Fest, KITAI lleva ese mensaje con una puesta en escena rock muy directa: banda completa en escenario, luces estroboscópicas y tonos rojos y blancos, cámaras muy dinámicas y primeros planos de Kenya para subrayar la intensidad emocional.
La realización refuerza el estribillo con planos del público y movimientos de cámara circulares alrededor de la vocalista y los instrumentistas, transmitiendo la sensación de montaña rusa emocional y de desahogo que tiene la canción.
-
Benidorm Fest Final 2026 | ¿Cómo puedo votar a MAYO?
Puedes votarle gratis desde la app RTVE Play: entra en la sección del Benidorm Fest, espera a que se abra la pestaña “Votaciones”, selecciona a MAYO en la lista de finalistas y confirma tu voto.
Si quieres darle más apoyo, también puedes usar el televoto de pago marcando el número de teléfono 905 810 001 o enviando el SMS "VOTA MAYO" al 25152
-
Benidorm Fest Final 2026 | ¡Le toca el turno a MAYO con "Tócame"!
MAYO es el primero de los 12 finalistas en interpretar su canción en esta gala final del Benidorm Fest 2026 con su tema "Tócame".
MAYO (Álvaro Mayo) es sevillano, tiene 23 años y se dio a conocer en Operación Triunfo 2023 antes de lanzarse al pop electrónico como solista.
“Tócame” habla de la toxicidad en el amor: es un tema sobre el autoengaño y la adicción a relaciones románticas conflictivas, donde el protagonista se inventa una fantasía para soportar una relación que duele y no le corresponde del todo.
En el Benidorm Fest presenta esa historia con una puesta en escena muy coreografiada y sensual, con MAYO al frente de un cuerpo de baile, luces en tonos rojos y morados y una estética de club nocturno que refuerza la idea de deseo y peligro.
La realización se centra en planos cortos y movimientos de cámara rápidos mientras él combina voces en directo con una coreografía intensa, buscando transmitir esa mezcla de atracción, vulnerabilidad y autoengaño que cuenta la canción.
-
Final Benidorm Fest 2026 | ¿Cómo es el sistema de votación?
El sistema reparte la decisión entre profesionales y público: el 50% de la puntuación final lo da un jurado profesional de ocho expertos y el otro 50% se divide en un 25% de televoto (llamadas, SMS y app de RTVE Play) y un 25% de jurado demoscópico formado por una muestra representativa de espectadores.
Cada bloque (jurado profesional, jurado demoscópico y televoto) ordena a los 12 finalistas del 1 al 12 y convierte ese ranking en puntos; en el caso del jurado, se reparten 12, 11, 10… hasta 1 punto, y en el del público se asignan 48, 44, 40… hasta 4 puntos según la posición.
Primero se anuncian los puntos del jurado profesional, después los del panel demoscópico y al final los del voto del público, que suelen ser los que dan el giro dramático a la clasificación.
Al sumar las tres columnas se obtiene el marcador definitivo y, si hay empate, siempre gana la candidatura mejor valorada por el jurado profesional, que tiene prioridad sobre el televoto y el jurado demoscópico.
-
Final Benidorm Fest 2026 | ¡Sale Melody al escenario!
La última ganadora del Benidorm Fest, Melody, ya está sobre el escenario para interpretar "Esa Diva", reconciliándose así con el festival y con RTVE.
Melody ganó el Benidorm Fest 2025 con “Esa diva” con un total de 150 puntos, imponiéndose en una final muy ajustada a Daniela Blasco (141 puntos) y J Kbello (134 puntos). Fue tercera para el jurado profesional con 70 puntos, pero arrasó en el televoto con la máxima puntuación (80 puntos), gracias a alrededor del 39% de los votos del público y más de 86.000 votos solo desde la app RTVE Play.
Su victoria le dio el micrófono de bronce y el billete para representar a España en Eurovisión 2025 en Basilea, culminando un objetivo que perseguía desde su primer intento en el festival. La final se vivió con ambiente muy favorable hacia ella en el Palau d’Esports l’Illa de Benidorm, donde fue la más ovacionada de la noche y la favorita destacada del público presencial y televisivo.
-
Final Benidorm Fest 2026 | ¡Arranca la gran final!
La espera ha terminado. La gala de la gran final del Benidorm Fest 2026 ha empezado en el Palau d’Esports l’Illa de Benidorm.
Recuerda que podrás seguirlo a través de La 1, RTVEPlay y minuto a minuto a través de EL ESPAÑOL.
-
Final Benidorm Fest 2026 | ¿Qué artistas invitados cantarán hoy?
En la gala de esta noche están invitados a cantar Chanel, Blanca Paloma, Nebulossa y Melody, es decir, las ganadoras de las cuatro primeras ediciones del Benidorm Fest. RTVE las ha reunido para celebrar la breve historia del festival y subrayar el vínculo entre Benidorm y las carreras que despegaron desde ahí hacia Eurovisión o hacia un mayor impacto mediático.
Cada una tendrá su momento en el escenario del Palau d’Esports l’Illa de Benidorm con actuaciones especiales, medleys o versiones renovadas de los temas con los que ganaron, como “SloMo”, “Eaea”, “Zorra” o “Esa diva”. Además, su presencia sirve de contrapunto simbólico en el primer año en que el ganador del Benidorm Fest ya no viaja a Eurovisión, reforzando la idea de la “marca Benidorm Fest” más allá del certamen europeo.
-
Final Benidorm Fest 2026 | ¿Cuál es el orden de actuación en la gala?
El orden de actuación de la final del Benidorm Fest 2026 es este:
-
MAYO – “Tócame”
-
KITAI – “El amor te da miedo”
-
ASHA – “Turista”
-
Dani J – “Bailándote”
-
The Quinquis – “Tú no me quieres”
-
Izan Llunas – “¿Qué vas a hacer?”
-
Mikel Herzog Jr. – “Mi mitad”
-
María León & Julia Medina – “Las damas y el vagabundo”
-
Rosalinda Galán – “Mataora”
-
Kenneth – “Los ojos no mienten”
-
Miranda! & bailamamá – “Despierto amándote”
-
Tony Grox & LUCYCALYS – “T AMARÉ”
-
-
Final Benidorm Fest | ¿Cuánto le cuesta a RTVE el festival?
RTVE ha presupuestado para el Benidorm Fest 2026 unos 3,9 millones de euros en recursos externos (productora, escenografía, medios técnicos, etc.), alrededor de 1,2 millones más que el año pasado.
A esa cifra hay que sumarle los recursos internos de la propia corporación (personal, medios propios, continuidad, informativos), por lo que el coste real para RTVE es algo superior a esos 3,9 millones, aunque esa parte no se detalla públicamente.
-
Final Benidorm Fest 2026 | Toni Pérez blinda el futuro del Benidorm Fest: "Es una marca consolidada con identidad propia más allá de Eurovisión"
El Benidorm Fest encara su quinta edición no solo como un trampolín musical de artistas, sino como un símbolo de resistencia y éxito institucional.
Así lo ve el alcalde de la ciudad, Toni Pérez, quien se muestra para EL ESPAÑOL tajante sobre la madurez de un evento que, en sus propias palabras, ha logrado volar solo.
Este año, al desvincularse de Eurovisión, las dudas sobre el festival han sido constantes y se ha preguntado en diferentes ocasiones sobre su futuro.
Pérez defiende la fortaleza del formato. "Benidorm Fest es ya una marca consolidadísima que tiene identidad propia", asegura el alcalde. Y subraya que estos días se viven con una "intensidad" que demuestra su arraigo.
-
Final Benidorm Fest | ¿Cómo puedo votar y cuánto cuesta?
Puedes votar de tres formas: gratis desde la app RTVE Play (un voto por usuario y dispositivo), o bien mediante SMS y llamadas a los números que aparecen en pantalla durante la gala.
La votación solo se abre cuando han actuado todos los participantes y se cierra tras unos minutos, así que tienes que estar atento al aviso en directo.
Para votar gratis con la app, descarga RTVE Play en tu móvil, inicia sesión o regístrate, entra en el banner del Benidorm Fest y, cuando aparezca la pestaña “Votaciones”, selecciona tu artista y confirma; verás un mensaje de “has votado correctamente”.
Si prefieres SMS o llamada, solo debes marcar el número asignado al artista (se muestra en el rótulo de la actuación y en el bloque de votación) y cada envío contará como un voto de pago.
-
Final Benidorm Fest 2026 | ¿Cuál es el horario de la gala?
La final del Benidorm Fest 2026 empieza hoy a las 22:00 (hora peninsular) y está previsto que la gala principal se alargue hasta aproximadamente las 00:50–01:00.
Antes tienes previa y cobertura especial en EL ESPAÑOL, y después un postgala hasta alrededor de la 01:15 con entrevistas y análisis en La 1 y RTVE Play.
-
Final Benidorm Fest 2026 | ¿Cómo se elige al ganador?
El ganador se elige con un sistema mixto de votos en el que el 50% de la nota final lo da un jurado profesional, el 25% un jurado demoscópico y el 25% el televoto del público (llamadas, SMS y app de RTVE Play).
Es decir, la mitad del resultado depende de ocho expertos de la industria musical y la otra mitad se reparte entre una muestra representativa de espectadores y la audiencia que vota en directo desde casa.
Los tres bloques emiten sus puntuaciones por separado (primero jurado profesional, luego demoscópico y por último televoto), se convierten en puntos y se suman para obtener la clasificación final. Si hay empate, se impone siempre la candidatura mejor valorada por el jurado profesional, que tiene la última palabra.
-
Final Benidorm Fest 2026 | ¿Quién ganó la última edición?
La última edición, la de 2025, la ganó Melody con la canción “Esa diva”, convirtiéndose en la representante de España en Eurovisión 2025.
Antes que ella se habían impuesto Chanel en 2022, Blanca Paloma en 2023 y Nebulossa en 2024, que son las tres ganadoras anteriores del Benidorm Fest.
-
Final Benidorm Fest 2026 | ¿Por qué este año el ganador no va a Eurovisión?
Este año el ganador del Benidorm Fest no va a Eurovisión porque RTVE decidió retirarse de la edición de 2026 al no prosperar su petición de excluir a la televisión pública israelí KAN del concurso, en el contexto de la guerra de Gaza y la crisis humanitaria.
El Consejo de Administración ya había aprobado que, si Israel seguía en el certamen, España renunciaría a participar, y la UER confirmó su presencia, así que RTVE rompió la tradición de 65 años y tampoco emitirá el festival desde Viena.
Para que el Benidorm Fest siguiera teniendo sentido pese a no escoger representante para Eurovisión, RTVE mantuvo el formato pero convirtió el premio en puramente musical y económico: el ganador se lleva la “sirenita de oro” y 150.000 euros (100.000 para los intérpretes y 50.000 para los autores), además de oportunidades internacionales como sesiones en estudios de Spotify en Estocolmo o grabaciones en Miami con Univisión.
-
Final Benidorm Fest 2026 | ¿Cuál es el premio en juego?
En el Benidorm Fest 2026 hay en juego un premio económico de 150.000 euros brutos para la candidatura ganadora, repartidos en 100.000 euros para los intérpretes y 50.000 euros para los autores de la canción. Además, el ganador se lleva el trofeo oficial del festival, la Sirenita de Oro.
Junto a ese premio principal, el festival ofrece incentivos extra: un artista será elegido para viajar a Miami a grabar un single con un productor internacional y otro para ir a Estocolmo a grabar en los estudios de Spotify, oportunidades pensadas para impulsar su carrera fuera de España.
-
Final Benidorm Fest 2026 | Benidorm Fest 2026 o el turno de las segundas generaciones: la sorpresa de Izan Llunas y la voz privilegiada de Mikel Herzog Jr.
Queda muy poco para conocer al flamante ganador del Benidorm Fest 2026. Hoy, a partir de las 22:00 horas, La 1 emite la final del concurso alicantino. Los espectadores escucharán a 12 artistas, pero solo uno será el sucesor de Melody.
A Kitai, María León ft. Julia Medina, Izan Llunas, Tony Grox & LUCYCALYS, Mikel Herzog Jr y Kenneth, concursantes que pasaron la primera semifinal, se sumaron en la segunda semifinal seis artistas más: Miranda! & bailamamá, Dani J, Mayo, Rosalinda Galán, The Quinquis y Asha.
Se trata de la final con más afluencia de las cinco ediciones del Benidorm Fest, la primera en la que triunfar no supone el billete a Viena. Por primera vez, España no participará en el Festival de Eurovisión, después de que RTVE decidiese retirarse por la presencia de Israel.
-
Final Benidorm Fest 2026 | ¿Cómo fueron las semifinales?
La primera semifinal dejó sensaciones muy mixtas: a nivel técnico RTVE subió el listón en realización y escenografías, pero hubo críticas por la afinación irregular de varios artistas y algún problema de sonido en las primeras actuaciones.
Aun así, el show funcionó en ritmo y espectáculo, con Kenneth, Tony Grox & LUCYCALYS, María León & Julia Medina, Kitai, Mikel Herzog Jr. e Izan Llunas consiguiendo el pase y con eliminaciones sonadas como Luna Ki.
La segunda semifinal se percibió como bastante más sólida y emocionante, hasta el punto de que varios medios la califican como “la noche más memorable” de esta edición, con gran ovación para Rosalinda Galán, Miranda! & bailamamá y MAYO.
De ahí salieron los otros seis finalistas –Miranda! & bailamamá, MAYO, Rosalinda Galán, Dani J, The Quinquis y ASHA– tras una votación ajustada y con la sensación general de que el nivel artístico del jueves superó claramente al del martes.