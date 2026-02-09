Jordi Wild, 41 años, sobre su dinero: "The Wild Project me ha hecho llegar a nivel económico de futbolista"

Jordi Wild, uno de los creadores de contenido más veteranos de España, está arrasando con su podcast, The Wild Project, desde hace años y hace poco ha confirmado que ese ambicioso proyecto le ha proporcionado un salto económico notable.

El podcast en cuestión es uno de los más escuchados de habla hispana y cuenta con un incontable número de seguidores. Jordi Wild ofrece contenido de calidad trayendo a todo tipo de invitados: desde Vicente Garrido y Arturo Pérez-Reverte, hasta José Elías Navarro y Pedro Baños, por mencionar a algunos.

Habiendo ganado un Premio Ondas a la Trayectoria en la Industria del Podcast, Jordi Wild confirma que su proyecto lo ha llevado a tener un nivel económico similar al de un futbolista de Primera División, pero de "tabla media" como él mismo indica en una entrevista.

El éxito de The Wild Project es absoluto.

The Wild Project lleva a Jordi Wild a otro nivel

"The Wild Project me ha hecho pegar un salto cuántico a nivel económico de una manera bestial", explica el creador de contenido. "No a nivel de futbolista top del Barça, pero sí seguramente futbolista de media tabla de un equipo de Primera División que juega en la UEFA."

"Aún no estamos a ese nivel [de salario de jugador como el FC Barcelona] pero yo creo que si seguimos así, a nivel general en el mundillo, hay posibilidades."

Aunque el también youtuber no desvela las cifras exactas de lo que mueve, sí se deja claro que son cifras muy elevadas que probablemente giran alrededor de miles de euros e incluso millones. No obstante, hay que tener en cuenta también que hacer el propio The Wild Project no es barato y se requiere de material de primera calidad.

Jordi Wild, con el paso de los años, se ha convertido en una de las figuras más relevantes del sector del podcast y no hay planes para acabar el proyecto pronto: como el creador de contenido indica, esto puede seguir creciendo hasta llegar a esferas más altas.