Rigoberta Bandini (35): "Si tuviera 23 años acabaría con anorexia porque no me entra ni una talla de las grandes marcas"

Rigoberta Bandini vuelve a hablar sin filtros. La cantante catalana de 35 años, cuyo nombre real es Paula Ribó, ha dejado claro que su cuerpo también forma parte de su discurso artístico.

En una reciente entrevista, confesó una frase que se ha hecho viral por su crudeza y su verdad: "No me entra ni una talla de las grandes marcas".

Detrás de esa afirmación no hay superficialidad, sino una crítica abierta a los estándares de belleza y a la presión estética que recae sobre las mujeres, especialmente sobre aquellas que viven bajo los focos.

Bandini, de 35 años, lo dice con serenidad, pero con el peso de quien ha aprendido a mirarse sin exigencias imposibles.

"Nuestros cuerpos son opinión pública", reconocía también en una entrevista en El País, consciente de que cada aparición suya genera comentarios sobre su físico, su maternidad o su ropa, más que sobre su música.

En dos de sus últimos temas, Miami Beach y Qué más da, Rigoberta cita a Britney Spears, un icono que simboliza las luces y sombras de la fama.

Cuando le preguntan si le dio miedo acabar como ella, desechada por la misma industria que la encumbró, responde entre risas: "Ser el juguete roto de la industria musical lo vería complicado porque ya me siento muy señora".

Y añade con una honestidad desarmante: "Pero si hubiera empezado un poco más joven, igual sí. Cuando voy a cualquier showroom no me entra ni una talla de las grandes marcas".

"He parido, tengo 33 años y estoy un poco de vuelta de todo, pero si tuviera 23 acabaría con un TCA (anorexia, bulimia) como una catedral. No nos lo ponen fácil para estar sanas mentalmente", añadió.

Sus palabras, tan espontáneas como lúcidas, reflejan la crudeza de una industria que sigue imponiendo cuerpos imposibles incluso a las artistas que promueven el empoderamiento femenino.

Bandini no habla desde la queja, sino desde la experiencia de quien ha aprendido a poner límites.

La reivindicación de Rigoberta

La intérprete de Ay mamá -convertida en himno feminista y maternal- ha atravesado un proceso de introspección que la ha alejado de los escenarios durante meses.

"De repente, se me nubló la vista y todo perdió sentido. Me dije que tenía que parar porque sentía que el burnout estaba a la vuelta de la esquina", confesó.

Ese parón no fue una renuncia, sino una forma de supervivencia. Durante su "año de ayuno escénico y mediático", como ella misma lo describe, se dedicó a recomponerse.

"Componer mucho. Leer. Ver a mis amigos. Cuidar de mi hijo. Cocinar espaguetis. Cuidarme. Estoy haciendo muchísimo deporte. Mucha danza. Yoga. Ha sido un año muy guay", admite.

Sus palabras muestran a una artista que ha aprendido a frenar antes de romperse, que ha comprendido que el éxito sin equilibrio es un espejismo.

Cuando Rigoberta Bandini dice que no le entra ni una talla, no está hablando solo de ropa: está hablando de pertenecer o no pertenecer.

La industria de la moda sigue midiendo cuerpos con moldes que excluyen a la mayoría y que convierten el acto cotidiano de vestirse en una experiencia de rechazo.

Hoy Bandini vive una etapa de madurez artística y personal. Este año presenta nuevo disco, Jesucrista Superstar, con el que promete seguir explorando los temas que la obsesionan: la identidad, la maternidad, las redes sociales, la espiritualidad y el cuerpo.