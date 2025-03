Marcos de Quinto y su mujer, Angélica de la Riva, reaparecen: su romántico plan cultural en la feria de arte ARCO

Llevaban tiempo sin aparecer en público, pero este jueves, 6 de marzo, Marcos de Quinto (66 años) y su mujer, Angélica de la Riva (49) han reaparecido en Madrid. El ejecutivo y exdiputado y su pareja se han dejado ver en los pasillos de IFEMA, en Madrid, donde han visitado la Feria Internacional de Arte Contemporáneo ARCO.

Cogidos de la mano y en actitud cariñosa, el que fuera vicepresidente ejecutivo y Chief Marketing Officer The Coca Cola Company entre los años 2015 y 2017 y su esposa han disfrutado juntos de las obras de arte que componen la muestra. ARCO celebra este año su 44ª edición con el Amazonas como proyecto central de la exposición y ninguno de los dos ha querido perderse las nuevas tendencias en manifestaciones artísticas como la pintura o la escultura.

Este paseo, tan romántico como de carácter cultural, supone la primera aparición pública del matrimonio. La última vez que se les vio juntos fue en junio de 2024, cuando asistieron, al igual que otros muchos rostros conocidos, a la fiesta de cumpleaños que organizó la empresaria Paloma Segrelles (42) en su casa, a las afueras de Madrid.

Marcos de Quinto y Angélica de la Riva , en IFEMA. EL ESPAÑOL

En su visita a las instalaciones de ARCO, Marcos de Quinto y la soprano intentaron pasar desapercibidos. Ataviados con ropa informal, procuraron no llamar demasiado la atención. Sin embargo, las cámaras de EL ESPAÑOL pudieron inmortalizar su breve estancia en la feria, que recorrieron como dos visitantes más.

Marcos de Quinto y Angélica de la Riva llevan siete años juntos. Comenzaron su matrimonio el 30 de septiembre de 2017, día en el que se dieron el 'sí, quiero'. Parason por el altar, en la Catedral de Cuenca, apenas nueve meses después de comenzar su relación. Pero su historia fue tan fuerte que no dudaron en convertirse en marido y mujer sin haber cumplido su primer año de noviazgo.

Marcos de Quinto y su mujer se casaron en septiembre de 2017. EL ESPAÑOL

Se conocieron a través de un amigo común en Nueva York, en 2016, y desde entonces son inseparables. En la actualidad son padres de una hija en común: una niña llamada Sofía que nació en julio de 2019. Se trata de la cuarta hija para él, y la primera para la cantante lírica.

"Hoy ha llegado Sofía, una de las razones que me impulsaron a dar el paso a la política: intentar dejarla un país aún mejor del que tenemos", expresó el expolítico tras dar la bienvenida a la pequeña.

Marcos de Quinto y Angélica Riva tienen una hija en común. El Español

El banquete nupcial tuvo lugar en el Parador de Cuenca y asistieron unos 400 invitados. Entre ellos se encontraban numerosos rostros conocidos del mundo de los negocios, la política, la cultura o el deporte, como la empresaria Sol Daurella (59), el piloto Manolo Plaza (59), la periodista Pilar García de la Granja (54) o el presentador y publicista Risto Mejide (50), entre otros.

Angélica de la Riva es feliz al lado del ejecutivo. "Ser la mujer de Marcos de Quinto no representa hándicap alguno, ni tampoco ayuda alguna", dijo a EL ESPAÑOL en una entrevista en febrero de 2020. "El único problema para mi carrera puede haber sido el trasladarme fuera de Nueva York, que era donde desarrollaba mi vida profesional. Aquí, en España, no tengo los mismos contactos que allí. Pero me encantan los desafíos".

Marcos de Quinto estuvo casado anteriormente con Elena Mangada. Fruto de su relación con su primera mujer nacieron dos hijos: Marcos Jr., Javier. También es padre de una hija llamada Alejandra.