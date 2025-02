Shakira, hospitalizada de urgencia, cancela un concierto en Perú: "Estoy triste y no estoy en condiciones"

Alarma por Shakira. La cantante colombiana ha sido ingresada de urgencia, según ha explicado en un comunicado. La artista ha cancelado su concierto en Perú y su equipo ya está buscando otra fecha para realizarlo. La colombiana ha dado todos los detalles en una nota difundida en sus redes sociales.

La cantante explica como fue ingresada en el hospital: "Lamento informarles que anoche tuve que acudir a urgencias por un cuadro abdominal y me encuentro hospitalizada en este momento. Los médicos que me atienden me han comunicado que no me encuentro en condiciones de presentar un concierto esta noche".

La cantante explica su estado de ánimo tras esta noticia: "Estoy muy triste de no poder subir al escenario el día de hoy. He estado con una gran emoción e ilusión para reencontrarme con mi querido público peruano. Espero mañana estar mejor, y que me den de alta cuanto antes par apoder presentarles el espectáculo que he preparado para todos ustedes".

Shakira concluye el comunicado tranquilizando a los fans: "Mi plan es realizar este show en cuanto sea posible. Mi equipo y el promotor ya están trabajando en una nueva fecha para comunicarles. Gracias por su comprensión, los quiero mucho".

La cantante ha iniciado recientemente su gira 'Las Mujeres Ya No Lloran World Tour'. Y tenía previstos dos conciertos en Perú estos días. Concretamente en el Estadio Nacional de Lima, tanto este domingo como este lunes 17 de febrero.

Tras estos dos conciertos, que no podrá llevar a cabo, la gira continúa por diferentes países de América Latina. Salvo que también se cancelen en los próximos días, Shakira actuará en el Estadio Metropolitano de Barranquilla (Colombia) el 20 y 21 de febrero.

Además de en Barranquilla, Shakira también cantará en otras dos ciudades colombianas. En el Atanasio Girardot Stadium de Medellín el día 24 de febrero. Posteriormente se la espera en Bogotá para otros dos conciertos en el Estadio El Campín el día 26 y 27 de febrero.

Tras el pasó por su tierra natal, la artista cantará en el Estadio Nacional de Santiago de Chile dos días consecutivos, tanto el día 2 como el 3 de marzo. Rutina que repetirá en Argentina unos días después. Shakira cantará en el Campo Argentino de Polo de Buenos Aires el 7 y 8 de marzo.

