Ofensiva legal de Apple para cortar el grifo de las filtraciones

Ya hace un tiempo que ha llegado a España la era de las filtraciones. Firmas de todo tipo en el ámbito tecnológico han visto cómo sus futuros lanzamientos acababan filtrándose días e incluso meses antes de sus presentaciones. Y Apple, una de las que más las está sufriendo últimamente, parece estar preparada para acabar con el problema.

Según cuenta el filtrador Kang en la red social china Weibo, Apple habría comenzado toda una ofensiva legal contra los filtradores de contenido. Tal y como explica el sujeto, Apple habría movilizado a sus abogados para mandar advertencias a dichos filtradores, exigiéndoles que cesen estas prácticas.

En esta carta que Apple supuestamente habría enviado a estos filtradores, se advierte a los usuarios que no deben publicar este tipo de información por cuestiones de competencia y de desinformación.

Apple y las filtraciones

Tim Cook, CEO de Apple.

Apple, según Kang, habría tomado capturas de pantalla de las filtraciones de Kang para usarlas como evidencia contra un jurado. En estas, Kang habría desvelado problemas con los iPhone de Apple, fechas concretas de lanzamientos de diversos productos, y publicaciones más informales en los que el filtrador entraba al terreno de la especulación.

Los argumentos de Apple son, principalmente, dos. El primero es que esta información puede servir para que la competencia tome decisiones en torno a futuros lanzamientos. Ya hemos visto que gracias a las filtraciones de algunos productos como los AirPods han surgido imitaciones previas de otros fabricantes menores.

Mac Mini M1X, según el filtrador Jon Prosser. Jon Prosser / RendersByIan Omicrono

Y el segundo es que esta información podría "engañar a los clientes, porque lo que se divulga no es exacto", asegura Kang. En contraposición, Kang ha explicado que no cree que esté engañando a la gente, además de estar en su derecho de dar a conocer detalles sobre sus experiencias con Apple, y cree que esta no debería intervenir.

Kang se defiende, alegando que nunca ha publicado imágenes de dispositivos que no hubieran sido reveladas antes y que tampoco ha vendido su información a terceros. Por otra parte, Kang cree que Apple debería hacer una distinción entre lo que son las filtraciones y los "acertijos y los 'dreams'".

Renders de los futuribles iPhone 13 Let's Go Digital Omicrono

Estos 'dreams' son filtraciones que, como su nombre indica, son más predicciones vagas que informaciones contrastadas, en referencia al famoso leaker 'L0vetodream', el cual las ha popularizado. Estos 'dreams' han sido usados en muchas ocasiones para insinuar futuros planes de Apple, pero sin llegar a afirmar nunca informaciones categóricas.

Kang se lamenta, explicando que dejará de publicar estos 'dreams'. Sugirió que eliminaría publicaciones anteriores y alentó a sus compañeros a que hicieran lo mismo. "[Si otros filtradores no quieren] causar problemas, entonces no publiquéis nada que no queráis decirle al público. [Incluso] si no has firmado ningún acuerdo, creerán que se trata de una infracción y un abuso de información comercial".

