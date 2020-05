El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó el pasado miércoles la orden ministerial que regula el uso obligatorio de mascarillas de protección a partir del jueves 21 de mayo para las personas mayores de seis años en espacios cerrados públicos y en la calle. Esta norma regulariza los detalles sobre su uso, aunque deja varios aspectos sujetos a la libre interpretación como, por ejemplo, si es obligatorio o no utilizarlas para hacer deporte.

En este artículo te explicamos la resolución del BOE para que sepas dónde, cómo, cuándo y quiénes están obligados a usar mascarillas por el coronavirus. Presta atención y no te pierdas detalle por el bien de todos.

¿Cuándo es obligatorio el uso de mascarillas?

Desde hoy jueves, día 21 de mayo, el uso de mascarillas de protección es obligatorio en España en todos los espacios públicos por aquellas personas mayores de seis años si no se puede garantizar la distancia de seguridad de dos metros.

Salvador Illa, el ministro de Sanidad, ha vinculado la decisión del uso de mascarillas a los riesgos que entraña las fases de la desescalada. Por lo tanto, ha sido tomada como una medida 'de precaución' que se corresponde con esta nueva situación.

¿Quién tiene obligación de llevar mascarilla?

En general, es obligatorio el uso de las mascarillas por el coronavirus en todas las personas mayores de seis años en lugares públicos. Es decir, deben llevarla tanto en la vía pública como en espacios al aire libre, así como en cualquier espacio cerrado de uso público o abierto al público, siempre y cuando no sea posible mantener la distancia de seguridad.

Aunque no es obligatorio, también se recomienda el uso de mascarillas en niños de entre tres y cinco años de edad.

¿Quién puede no llevar mascarilla?

Existen algunas excepciones con respecto al uso de mascarillas de protección según el BOE, y son las siguientes:

Las personas con algún tipo de dificultad respiratoria que pueda verse agravada por la utilización de mascarillas de protección. Aquellas personas que tengan contraindicado el uso de mascarilla por motivos de salud, siempre y cuando estén debidamente justificados. Tampoco deben llevarla los que se encuentren en situación de discapacidad o dependencia y presenten alteraciones de conducta, pues sería inviable su utilización. Durante el desarrollo de actividades en las que, por su propia naturaleza, resulte incompatible el uso de la mascarilla, como por ejemplo los actores o durante la ingesta de comida y bebida, entre otras. En circunstancias en que haya una causa de fuerza mayor o se produzca una situación de necesidad. Los menores de seis años, como hemos indicado, aunque es recomendable que la usen a partir de los tres años.

¿Se repartirán mascarillas gratis?

No, las mascarillas no se repartirán a los ciudadanos de forma gratuita, aunque cada comunidad autónoma podrá decidir repartirlas de forma general y sin distinción, o solo a determinados colectivos.

Por otro lado, el texto publicado en el BOE también recuerda que el uso de mascarillas por el coronavirus es complementario a otras medidas de seguridad. Y cita textualmente: "Su uso será obligatorio sin perjuicio de la necesidad de seguir cumpliendo con las recomendaciones de las autoridades sanitarias relativas al mantenimiento de la distancia interpersonal, la higiene de manos y el resto de medidas de prevención" otorgadas a la ciudadanía desde el comienzo de la pandemia.

¿Dónde es obligatorio el uso de mascarillas?

A partir de este jueves 21 de mayo, según ha publicado el BOE se hace obligatorio el uso de las mascarillas por el coronavirus tanto en espacios cerrados como en vías públicas. Es decir, tanto en espacios al aire libre como en lugares públicos cerrados o que ya estén abiertos al público, como tiendas y comercios, siempre que no sea posible mantener la distancia de dos metros.

De este modo, se deberá usar cualquier tipo de mascarilla que cubra nariz y boca, aunque es preferible que sean quirúrgicas o higiénicas.

¿Hasta cuándo es obligatorio?

Desde el pasado 4 de mayo, las mascarillas de protección son obligatorias en el transporte público y en los coches compartidos en los que viajen personas que no convivan juntas. La orden ministerial publicada en el BOE amplía esa obligación y estará vigente, en un principio, durante el estado de alarma y sus posibles prórrogas.

¿Hay que usar mascarilla para hacer deporte?

Las personas que salen a practicar ejercicio están exentas del uso de mascarillas por el coronavirus si no quieren llevarla. Según el BOE, su uso establece que la obligación no será exigible durante el "desarrollo de actividades en las que, por la propia naturaleza de estas, resulte incompatible el uso de la mascarilla". No se especifica todas las actividades incompatibles, pero ir en bici y correr estarían incluidas entre ellas.

¿Cuál es la sanción si no llevo mascarilla?

Durante los primeros días, cuando las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad tengan conocimiento de algún incumplimiento, requerirán a la persona que lo cometa a que se ponga la mascarilla o se retire a una zona en la que sea posible mantener la distancia de seguridad. Solo se procederá a la sanción en aquellos casos en los que el requerido se niegue a cumplir con las instrucciones policiales.

En este caso, sería amonestado por desobediencia y la propuesta de sanción se realizaría por la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, pudiendo ascender hasta los 600 euros.

¿Qué mascarillas me protegen del coronavirus?

Las mascarillas de protección recomendadas por las autoridades sanitarias de Estados Unidos y las demandadas por la comunidad china son las N95. Sin embargo, las FFP3 son las que protegen frente a venenos y tóxicos de polvo, humo, aerosoles, bacterias, virus y esporas de hongos. Por lo tanto, el Ministerio de Sanidad recomienda las mascarillas con filtro FFP2 o FFP3.