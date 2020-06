Aunque la salud sea la mayor preocupación de los españoles ahora mismo, hay una gran preocupación por el efecto del coronavirus en la economía. No solo por nuestros puestos de trabajo y la supervivencia de las empresas tras el coronavirus, sino por el potencial daño que la crisis pueda infringir también en los ahorros de las familias.

No importa cuáles sean los ingresos que tengamos en casa. Todo el mundo puede poner en práctica una serie de trucos y ahorrar dinero. A veces, todo lo que se necesita es dar el primer paso y ponerse manos a la obra. Es cierto que estos trucos no nos cambiarán la vida por completo, pero sí nos pueden permitir contar a final de mes con un dinero extra. Tomar los que más se ajustan a nuestras necesidades es la mejor opción.

1. Establecer un presupuesto mensual

Si hacemos un listado de gastos e ingresos mensuales, vamos a controlar mejor nuestras finanzas. El presupuesto mensual hay que establecerlo una vez recibamos el ingreso y antes de llevar a cabo cualquier gasto. Es más que recomendable destinar al ahorro un porcentaje mensual en función de nuestros ingresos.

Una rutina interesante es apuntar en una libreta todos los gastos que tengamos. El tomar conciencia de los gastos y llevar un control periódico de las finanzas hará que podamos reducir aquellos gastos que sean innecesarios. Es una labora que puede hacerse a mano o mediante aplicaciones específicas para móvil.

2. Cuidado con los pequeños gastos

Al mes tenemos una serie de pequeños gastos que no controlamos. El tabaco, desayunar en el bar, pequeños caprichos que no necesitamos, etc. A primera vista no son gran cosa, pero si cuantificamos todos los pequeños gastos de cada mes la cantidad es apreciable. Si prescindimos de algunos gastos de este tipo conseguiremos ahorrar dinero.

3. Establecer metas para el ahorro

A veces necesitamos motivarnos para llegar a lo que queremos. Podemos establecer una serie de metas para el ahorro a corto, medio y largo plazo. Si decidimos una cantidad que debemos ahorrar cada mes y tratamos de cumplir con ella, es probable que lo consigamos y nos lo tomemos como un reto personal.

4. Hacer una lista de la compra

Una de las formas más fáciles de ahorrar dinero y aprovechar las rebajas y descuentos es hacer una lista de la compra antes de ir al supermercado. Cuando no tenemos una lista por delante, es muy probable que hagamos compras compulsivas que nos llevan a gastar más de lo que teníamos pensado. Ajustarse a comprar lo necesario es clave para el ahorro.

5. Comprar fuera de temporada

Aprovechar las rebajas y los descuentos de la ropa y otros artículos fuera de temporada es una de las mejores maneras de ahorrar comprando. En la mayoría de las ocasiones, los productos nuevos que salen al mercado bajan de precio al cabo de unos meses. Es muy importante observar y comparar.

6. Las marcas blancas

Un reciente estudio de la Asociación de Consumidores Irache asegura que si optamos por las marcas blancas el ahorro en la cesta de la compra puede llegar a ser de hasta un 45%. Además, las marcas blancas actuales ya ofrecen una calidad que en muchas ocasiones está por encima de otras que resultan más caras.

7. Las tarifas de móviles, internet y los seguros

¿Por qué no le echamos un vistazo a la tarifa del móvil y a los seguros del coche y del hogar que estamos pagando? Es muy probable que si analizamos un poco, haya ofertas en otras compañías en las que podamos pagar menos. En muchas ocasiones, solo hace falta dar el primer paso para ahorrar cada mes en tarifas de móviles y cuotas de seguros.

La guerra de precios en los sectores de internet y telefonía ha provocado que a los españoles nos salga más rentable cambiar cada cierto tiempo de compañía de teléfono e internet. Siempre que se ajusten a la realidad, hay que aprovechar las ofertas que nos ofrecen y pagar menos por el mismo servicio. Pero eso sí, hay que tener cuidado con las ofertas temporales.

8. El uso de las tarjetas de crédito y las comisiones bancarias

Las tarjetas de crédito son de gran ayuda para ir de compras. Pero, al mismo tiempo, si nos las usamos con prudencia pueden suponer un gasto importante a final de mes. Podemos establecer un gasto límite con la tarjeta para no superar esa cantidad y así llevar mejor el control de las finanzas y ahorrar.

Por otro lado, es muy probable que estemos pagando una serie de comisiones bancarias por servicios que no estamos utilizando. Podemos hacer un cálculo de las comisiones que pagamos al año y comprobar si merecen o no la pena. En la actualidad, hay muchos bancos que nos ofrecen un 0% en comisiones.

9. Usar el transporte público

No siempre tenemos la posibilidad de usar el transporte público. Pero en caso contrario, es una opción muy económica y que nos permitirá ahorrar mucho en gasolina y mantenimiento del coche. Además, si elegimos ir al trabajo a pie o en bicicleta también mejoraremos nuestra salud y nuestra resistencia física.

Si tenemos el trabajo cerca, podemos invertir en una bicicleta y el resultado al cabo del mes será considerable con respecto al uso del coche. Lo mismo sucede si tenemos la posibilidad de ir al trabajo a pie, en bus o en metro. Un pequeño ahorro cada día va a suponer una cantidad considerable a final de mes.

10. Reservar con tiempo las vacaciones

Si vamos de vacaciones, podemos ahorrar si reservamos con antelación y lo hacemos a través de los comparadores de vuelos y hoteles. En este sector, hay una gran cantidad de ofertas y descuentos que podemos aprovechar. La diferencia de precio puede ser muy llamativa si reservamos con varios meses de antelación.

En definitiva, ahorrar no es tan complicado como parece. La planificación y la organización es muy importante. Cada uno debería tener claro muy cuáles son sus gastos y sus ingresos. Podemos comenzar haciendo una tabla con los gastos fijos mensuales y anotar también los gastos imprevistos.

A partir de una planificación mensual de este tipo vamos a poder controlar nuestro presupuesto y el dinero que podemos destinar para el ahorro. Una planificación que nos sirva como base para poner en práctica alguno de los trucos anteriores.