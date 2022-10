El truco infalible de Karlos Arguiñano para quitar el amargor a la berenjena

La berenjena es un alimento de lo más completo que, por sus nutrientes y beneficios para nuestra salud, no debería faltar en nuestra dieta. Además, se puede preparar de cientos de maneras, por lo que nunca nos aburriremos de ella si no queremos. Sin embargo, son muchas las personas que no la usan frecuentemente por su amargor.

[Esto es lo que le ocurre a tu organismo si comes berenjena todos los días]

Por ello, nosotros os queremos contar cómo lo podéis quitar con un simple ingrediente que ya tenéis en la cocina.

Propiedades de la berenjena

Antes de ver cómo podemos acabar con el amargor de las berenjenas, os queremos mostrar porque este alimento debería estar presente en vuestra dieta.

Nutrientes de la berenjena y beneficios para la salud

Los nutrientes que encontramos en 100 g de berenjena cocida son los siguientes:

Energía: 33.6 kcal

Carbohidratos: 8.29 g

Fibra: 2.4 g

Magnesio: 10.6 mg

Fósforo: 14.4 mg

Potasio: 117 mg

Folato: 13.4 mg

Colina: 8.93 mg

Betacaroteno: 2.11 mcg

Propiedades de la berenjena para la salud

Con todos los nutrientes que aporta este alimento, no es de extrañar que tenga una gran cantidad de beneficios para nuestra salud. Algunos de los más importantes son:

Salud del corazón y buen humor

La berenjena es rica en fibra y potasio, como habéis visto, pero también en vitamina C y B6. Ello hace que la berenjena sea importante para mantener un buen ritmo cardíaco y una tensión adecuada. Además, al ser rica en B6, también nos ayuda a estabilizar el humor y a sentirnos mejor.

Colesterol y estreñimiento

Al contener mucha fibra, este alimento también es ideal para ayudar a controlar los niveles de colesterol en sangre. Del mismo modo, también reduce los problemas de estreñimiento y gases.

Prevención del cáncer y antiinflamatoria

La berenjena también ayuda a prevenir el cáncer, ya que es rica en polifenoles. Además, también ayuda a reducir la inflamación.

Función cognitiva

Las antocianinas que hay presentes en este alimento también ayudan a prevenir la neuroinflamación, así como la pérdida de memoria y otros problemas de deterioro cognitivo.

Control de peso

La berenjena es un alimento que se incluye en las dietas para perder peso, ya que contiene una gran cantidad de fibra y es muy baja en calorías.

Cuida la vista

Por último, es fundamental destacar que la berenjena también es rica en antioxidantes, concretamente la luteína y la zeaxantina. Estos antioxidantes son cruciales a la hora de cuidar nuestra salud ocular y prevenir problemas como la degeneración macular.

¿Cómo quitar el amargor de las berenjenas?

Ahora que ya conocéis el motivo por el que es importante consumir berenjena periódicamente, es momento de ver cómo podemos hacerlo para acabar con su amargor.

Lo primero es saber de dónde procede el amargor de la berenjena para que podamos eliminarlo, ¿verdad? Pues bien, este se encuentra en la pulpa, por lo que es en esta parte donde debemos buscar la solución.

Para acabar con este amargor, y según explica el chef Karlos Arguiñano, lo primero que debéis hacer es cortar la berenjena en rodajas y colocarla en un recipiente. Luego, solo debemos añadirle un poco de sal por encima. Sí, con sal de cocina, será suficiente. Una vez le hayáis echado la sal por encima, tenéis que colocar papel de film por encima que cubra todo el recipiente, de manera que no entre aire. Ahora, es momento de dejar reposar las berenjenas con la sal durante dos horas. No pasa nada si se os pasa el tiempo y están un poco más. Pero, nunca menos, pues no conseguiréis acabar con todo el amargor.

Pasadas estas dos horas, ya podéis retirar el papel film. Veréis que la berenjena ha soltado el líquido, el cual contiene todo el amargor de esta. Retirad este líquido y enjuagad la berenjena con abundante agua. Debéis retirar los restos de sal y el amargor que haya podido quedar retenido. Y ya la tenéis lista para usar en todos los platos que queráis.

Recetas de berenjena con plato principal

Como hemos dicho, la berenjena se puede preparar de muchas maneras diferentes, ya sea como plato principal o como acompañante. Algunas de las recetas que os recomendamos son:

Berenjenas como ingrediente secundario

Pese a que hay muchas recetas con las que podéis hacer de la berenjena el ingrediente estrella, esta también puede emplearse como acompañante de cualquier plato donde la carne, por ejemplo, sea el ingrediente principal. Además, también combina muy bien con pescado frito o rebozado.

Y, como aperitivo, la berenjena tampoco puede faltar. Solo debéis cortarla a tiras, rebozarla y freírla a fuego muy fuerte para que quede muy crujiente.

Como veis, la berenjena es un alimento que no puede faltar en casa. Ello es debido a que, además de ser de lo más nutritivo y aportarnos grandes beneficios para la salud, también es de lo más versátil. Y, habiendo acabado con su amargor, lo tenéis todavía mucho más fácil para consumirla y disfrutar de su gran sabor.

