Las patatas son un alimento muy versátil que es apto para cualquier momento y ocasión. En el mundo de la cocina se puede preparar de maneras muy diversas, si bien hay que tener en cuenta que, cuando se ponen a cocer, tardan más de lo que a muchos les gustaría.

Sin embargo, el popular y televisivo chef Karlos Arguiñano, tiene un truco para cocer las patatas en menos de cinco minutos, con la ventaja que ello supone. El cocinero, que ha compartido miles de recetas a lo largo de sus más de tres décadas en televisión, tiene trucos que no deben dejarse pasar y este es uno de los que pueden resultarte de una mayor utilidad.

Son muchos los platos que se preparan con patatas, como la tan popular tortilla, pero no siempre este tubérculo tiene la misma textura, ya que todo depende de los minutos que la patata se esté cociendo. Por este motivo, te recomendamos seguir leyendo para seguir el truco para cocer patatas en menos de cinco minutos de Arguiñano.

El truco de Karlos Arguiñano

El conocido chef asegura que el truco para poder tener las patatas cocidas en menos de cinco minutos es algo muy sencillo de realizar. De hecho, según su estimación, deberían estar preparadas en apenas cuatro minutos.

Para ello la patata debe ser de 150 gramos aproximadamente, ya que, si es muy grande puedes llegar a tener problemas y, en ese caso, el truco no vale. Para ello tienes que envolver la patata en papel film, para luego ponerlas en un plato e introducirlo en el microondas a una temperatura normal.

A la hora de hacerlo hay que tener cuidado con el plato que se introduce en el microondas ya que no puede tener nada de metal. Fíjate en los adornos para que no tenga ningún elemento de este material, ya que en ese caso no se harán bien las patatas.

Si quieres hacer este truco conseguirás tener la patata cocida en solo cuatro minutos. Arguiñano, en su programa, hizo dos patatas de 150 gramos aproximadamente en solo ocho minutos. De esta forma, se puede sacar aún más partido a las numerosas posibilidades que ofrece este tubérculo, y ahora de forma más rápida al poder tenerlas cocidas en un tiempo inferior a los cinco minutos.

Un truco con muchas posibilidades

Este es un truco que ofrece muchas posibilidades y que es realmente útil para sacarnos de más de un apuro, como puede ser, por ejemplo, a la hora de hacer unas patatas brasas o con salsa rosa o una ensaladilla rápida. La solución, como ya hemos mencionado, es tan simple como envolver las patatas en papel film e introducirlas en el microondas.

Con tan solo hacer este proceso tan sencillo nos encontraremos ante un plato muy sabroso que podrás compartir con tus familiares y/o amigos, ofreciendo así las patatas un sabor muy interesante y sin que apenas tengas que invertir tiempo en la cocina.

Otros trucos para preparar patatas

Además del anterior, existen otros trucos de cara a la preparación de las patatas, como son los siguientes:

Pelar las patatas para acortar su tiempo de preparación

Si estás interesado en acortar el tiempo de preparación de las patatas, debes saber cómo pelar las patatas cocidas para tenerlas listas en un momento. En este caso, es tan sencillo como sumergirlas en agua fría, y si es posible incluso con hierro, en el momento de retirarlas del fuego.

A continuación, hay que hacer un corte en el centro de la piel y saldrá hacia ambos lados casi de una pieza, lo que te permitirá ahorrar tiempo a la hora de llevar a cabo la preparación que tengas entre manos.

Cómo evitar que se deshagan

Karlos Arguiñano ha dado muchos trucos a lo largo de su vida sobre la preparación de las patatas. Entre ellas, el cocinero vasco ha dado un consejo muy interesante que está pensado para evitar que las patatas se deshagan.

Para ello, si las patatas son viejas se deben poner en una cazuela con agua a punto de hervir, y si son nuevas, llevarlas al fuego cuando el agua cuando todavía se encuentre fría. Así de sencillo se conseguirá tener unas patatas que no se deshagan y en buen estado para tu elaboración.

Cocer las patatas con sal y vinagre

Un truco tradicional que ya se llevaba a cabo en el tiempo de nuestras abuelas es el de cocer las patatas con sal y vinagre. Una vez que el agua se encuentre hirviendo y se hayan introducido en el recipiente, será el momento de añadir un puñado de sal y un chorro de vinagre. De esta forma, una vez que estén cocidas, estarán más sabrosas y no quedarán tan frágiles.

Truco de belleza con patatas

Más allá de los trucos mencionados, hay que destacar que existen remedios que van más allá de la cocina, como es este truco de belleza con patatas que sirve para eliminar las ojeras y las bolsas de los ojos.

Para ello hay que cortar unas finas láminas de patata, como si fueses a hacer finas patatas de tipo "chips". Luego se deben colocar por debajo de la piel de los ojos y cuando la patata se seque, se retiran y se lava con agua. De esta manera se conseguirá mejorar esta parte de la cara y lucir unos ojos en mejor estado. Así pues, la patata no solo sirve para alimentarse, sino que también contribuye a lucir de la mejor manera posible.

