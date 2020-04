Más que una representación directa de nuestros pensamientos, la mayor parte de lo que vemos en nuestros sueños se halla codificado por la simbología. Es lo que sucede cuando soñamos, por ejemplo, con una persona. Por lo que el significado de los sueños puede depender de una serie de factores.

La aparición en nuestros sueños de personas que conocemos u otras que nos resultan desconocidas es muy común. Cuando logramos entender lo que significa el sueño, podemos usar la información para ayudarnos en nuestro desarrollo personal y en nuestras relaciones con los demás.

La mejor manera de entender a las personas que aparecen en nuestros sueños es imaginarlos como personajes de una historia. Nuestra familia, los amigos e incluso personas que nos resultan totalmente extrañas pueden aparecer como personajes en nuestros sueños. A menudo juegan un papel relevante y en otras ocasiones son simples espectadores. A continuacion, damos las diferentes explicaciones sobre lo que significa soñar con una persona.

1. Queremos que esa persona nos preste atención

Cuando soñamos con alguien, es una señal de que deseamos tener su aprobación por algo o estamos intentando reclamar su atención. Esto puede deberse al hecho de que esa persona quizás nos ha estado ignorando últimamente o no ha estado atento o involucrado en nuestros logros más recientes.

Al soñar con otra persona, estamos dando a entender que necesitamos que la gente nos quiera y nos admire. Un síntoma inequívoco de que en los últimos tiempos no nos sentimos apreciados. Es aquí cuando cuestionamos lo que esa persona siente por nosotros o dudamos de su confianza.

2. La persona del sueño está pensando en nosotros

En el lado contrario, soñar con una persona puede ser una señal de que esta se halla soñando o pensando en nosotros. Si soñamos con alguien que hace tiempo que no vemos, es muy probable que esté pensando en nosotros en ese momento y que pronto aparezca en nuestra vida otra vez.

Cuando soñamos con un amigo, un compañero de trabajo o una ex pareja, es también muy probable que estén pensando o soñando con nosotros. Si tenemos contacto con ellos, le podríamos relatar nuestro sueño y comprobar si ellos también han soñado con nosotros en alguna ocasión.

3. Alguien se aprovechará de nosotros

Tener un sueño con otra persona también puede ser una señal de que se aprovechará de nosotros o nos causará algún daño emocional. Un sueño que puede convertirse en una advertencia para sospechar de esa persona. Para ello, debemos tener en cuenta la relación que tenemos con ella.

A veces este tipo de sueños los tenemos con personas de nuestro ámbito laboral y en situaciones en las que no nos encontramos a gusto en el trabajo.

4. ¿La vida sería diferente si estuviéramos con ellos?

Si soñamos con alguien, es probable que nos preguntemos si hemos tomado las decisiones correctas en nuestras relaciones. La aparición de ciertas personas en nuestros sueños puede significar que tenemos curiosidad de conocer cómo les va y cómo podría ser nuestra vida con ellas. No tiene que ver con el hecho de sentirnos mal con nuestra pareja. A veces solo resulta curioso reflexionar qué hubiera sido de nosotros si hubiéramos tomado otras decisiones en la vida. Este sueño no solo puede darse con ex parejas, sino también con compañeros de un antiguo trabajo.

Un sueño que tiene un significado más allá y que nos hace reflexionar sobre todo aquello que ocurrió y lo que decidimos en su momento.

5. Nos sentimos excluidos o solos

Soñar con otra persona puede significar también que nos sentimos tristes y solos. Una manera de extrañar mucho a alguien, pero esta otra persona no tiene hacia nosotros los mismos sentimientos. Queremos olvidar a esta persona, pero su recuerdo viene de forma constante a nuestra mente.

A muchas personas les cuesta comenzar una nueva relación porque solo piensan en la persona anterior. En lugar de crear nuevas situaciones, disfrutan pensando en los recuerdos del pasado. Esto muy probablemente nos haga soñar con esa persona, ya que nos sentimos solos y, en cierta manera, excluidos.

6. Preguntas hacia los personajes del sueño

Hay algunas preguntas que nos pueden ayudar a comprender un poco mejor por qué hemos soñado con cierta persona:

¿El nombre de esta persona tiene algún significado especial para nosotros?

¿Cuántos años tiene la persona de nuestro sueño?

¿Qué relación tenemos con esta persona del sueño?

¿Cuáles son sus características físicas en el sueño?

¿Cómo es su personalidad?

¿Qué profesión o qué hace en la vida esta persona?

¿Cuál es la característica más especial o particular de esta persona?

¿Qué nos hizo sentir esta persona al verla en nuestro sueño?

Las respuestas a estas preguntas nos ayudarán a conocer un poco más el por qué de la aparición de esta persona en nuestro sueño.