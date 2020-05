¿Eres de esas personas que corre por las mañanas a buscar en internet lo que ha soñado por la noche? O ¿solo lo buscas cuando el sueño se te repite una y otra vez? Hay sueños y sueños… Probablemente si sueñas con serpientes, por ejemplo, te levantes y la cosa se quede ahí. Pero si sueñas que tu pareja te engaña… ¡Ay madre! ¿Será verdad? ¿Es una señal? Y piensas para dentro "a ver si se despista en el día de hoy y le miro el móvil sin que se de cuenta".

¡Basta! Lo único que consigues así es llegar a la locura. Pero, que no cunda el pánico que aquí estamos nosotros para desvelarte el significado de soñar que tu pareja te es infiel.

Qué significa soñar que tu pareja te es infiel una sola vez

Si sueñas por primera vez con que tu pareja te es infiel, lo primero que tienes que hacer es no alarmarte e irte a la cama a la noche siguiente con total tranquilidad, ¿por qué? Porque si te alteras, probablemente este sueño se convierta en una verdadera pesadilla una y otra vez. La calma es la clave para que no te afecte y no hagas un mundo de ello. Ahora bien, presta atención porque un sueño así solo puede significar una cosa, y no tiene nada que ver con la infidelidad. De hecho, tiene más que ver contigo que con tu pareja.

¿Eres celoso o celosa? ¿inseguro o insegura? Si la respuesta a estas preguntas es que no, debes comenzar a pensar que te equivocas. Tienes inseguridades y debes resolverlas, porque una cosa es segura si sueñas algo así, hay algún problema en la relación por tu parte. No te asustes, te lo explicamos. ¿Habías pensado alguna vez antes de tu sueño que tu pareja podría ser infiel? Quizá tu subconsciente haya notado que hay alguna carencia en tu vida afectiva y este es el modo de avisarte.

Analiza la situación y no nos referimos a averiguar si tu pareja es infiel, sino al conflicto que tienes interno. Habla con tu pareja, hazle saber que necesitas afecto y solo así podrás volver a sentir seguridad en tu relación.

Qué significa soñar que tu pareja te es infiel repetidas veces

¿El sueño se repite? Uff… Es infiel fijo. ¡No! No nos hagas ni caso que te estamos tomando el pelo. Y es exactamente, así como tienes que tomártelo tú, con guasa porque el significado podría ser totalmente bueno. De hecho, nos atrevemos a decirte que te encuentras en una relación satisfactoria con muchas posibilidades de éxito y felicidad. Entonces, ¿por qué tengo esta pesadilla todo el rato? Pues muy sencillo, puede que te haya invadido el miedo de que esa relación llegue a su fin, o puede simplemente que tengas total confianza en tu pareja. ¿Cómo puedo saber si es un significado u otro para ponerle solución?

Mira, si durante el sueño has estado con total seguridad y no has notado ninguna sensación amarga, simplemente has visto unas imágenes que no te gustaría ver en tu vida, es que tienes total confianza en tu pareja. Si por el contrario en pleno sueño has sentido terror y te has levantado con taquicardia incluida… Amigo o amiga siento decirte que debes trabajar en tu confianza, que al fin y al cabo es la base de una buena relación.

Y ¿qué pasa si el sueño no cesa y se repite una y otra vez sin descanso? Te damos un consejo, ve a la cama con calma. Probablemente el miedo a volver a tener esta pesadilla sea la que lleve a tu subconsciente a vivirlo de nuevo. Si no puedes mantener la calma de manera natural, prueba a tomarte alguna infusión relajante antes de dormir.

Qué significa soñar que tu pareja te engaña delante de ti

Soñar que tu pareja te engaña delante de ti es ya otro nivel y significa que realmente tienes dudas o as visto algún indicio que te haga pensar que tu pareja te engaña. O puede que directamente tengas dudas acerca del amor que sientes por tu pareja, o tengas dudas del amor recíproco. Quizá no le veas ya el sentido a la relación y eso te perturba tanto que aparece en tus sueños para que te lo plantees y tomes una decisión que te ayude a liberarte por fin.

No queremos ser aguafiestas, pero un problema existe y hasta que no lo soluciones estarás dándole vueltas al tema en tu cabeza constantemente. Te damos el mismo consejo que en las secciones anteriores, respira hondo, ve a la cama con calma y todo volverá a la normalidad… Bueno, mentimos todo volverá a la normalidad cuando te armes de valor y hables del tema con tu pareja. Seguro que es una tontería y rompéis esa tensión absurda que existía debido a dicho sueño.

A parte de estos sueños, existen otras alteraciones como soñar que tu pareja te engaña con tu hermano o hermana, soñar que contratas a un detective privado para detectar una infidelidad… En fin, hay muchos sueños que tienen el mismo nexo común, la infidelidad. Y ¿cómo salir de ese sueño? Manteniendo la calma en todo momento y hablando con tu pareja para intentar llegar a una conclusión lo más rápido posible para no hacer polvo a tu mente.