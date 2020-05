Soñar que estás desnudo o desnuda es uno de los sueños más comunes junto con el de soñar que se te caen los dientes. De hecho, en algunas personas suele ser un sueño bastante recurrente.

Sin embargo, a pesar de lo que puede parecer a simple vista, soñar con un desnudo no tiene nada que ver con un estímulo sexual o carnal. Más bien se refiere a un aspecto relacionado con nuestra forma de encajar en el mundo y de cómo nos sentimos cuando nos relacionamos con otras personas. Descubre en este artículo el significado de los sueños con desnudos. ¡Vamos allá!

Interpretación de los sueños con desnudos

Para empezar, debes tener en cuenta que la desnudez es un símbolo de transparencia y naturalidad. Es por este motivo que vernos así en sueños delante de otras personas, tanto conocidas como desconocidas, puede hacernos pasar un mal trago porque no nos sentimos bien sin ropa.

En este artículo vamos a indagar en el significado de los sueños con desnudos para descubrir qué significa. Estas son algunas de las interpretaciones más frecuentes que se le han otorgado a soñar con esta situación.

1. Reflejo de inseguridad

Soñar que estás desnudo se refiere, ante todo, a la desnudez mental, no física. Es decir, la sensación de estar desnudándote ante una persona a nivel anímico, mostrándole todo tu interior, todos tus miedos, tus inseguridades, tus deseos, fortalezas…

Esta desnudez emocional es la que no queremos que sea vista por cualquiera. Por ello, soñar que estás desnudo puede producirte incomodidad. Así, el primer significado de los sueños con tu propia desnudez está relacionado con la forma en que te encuentras en tu vida. Si estás pasando por un periodo de baja autoestima en el que te sientes inseguro por algún desafío que debes asumir, puede que este sueño esté reflejando tu malestar interior, tu desconfianza y tus miedos.

2. Miedo a que descubran un secreto

Otra interpretación de los sueños en los que apareces desnudo es que hayas contado una mentira a alguien cercano o tengas algún secreto que te da miedo que alguien descubra. En este caso, soñar que estás desnudo sería sinónimo de tu temor a que las mentiras que has ido contando se descubran y la gente de tu entorno acabe averiguando quién eres en realidad o lo que has hecho.

Este sueño estaría relacionado con tu malestar, tus remordimientos de conciencia más que con algo externo que pueda afectarte. Te arrepientes de lo que hiciste y tu subconsciente refleja esa aflicción en un sueño que te hace sentir mal, incómodo y lleno de inseguridad.

3. Símbolo de timidez

Un significado diferente de soñar que estás desnudo puede ser el reflejo de tu timidez, o incluso que estás a punto de pasar por un acontecimiento que te pondrá en un aprieto. Puede que sueñes con que estás desnudo el día previo a un momento decisivo en tu vida, ante el cual te sientes inseguro y temes que tu timidez y falta de confianza te jueguen una mala pasada.

No obstante, cualquier persona, sea tímida o no, puede tener este sueño universal en algún momento de su vida. Sobre todo, si ha pasado por una situación crucial en su vida ante la que no terminaba de sentirse cómodo y esta emoción se ha reflejado de forma anímica en la aparición de un sueño incómodo como el de la desnudez.

4. Si durante el sueño te sientes bien

Existe la posibilidad de que te quedes desnudo en el sueño y esa desnudez no te haga sentir incómodo, sino más bien todo lo contrario, te sientes confortable y libre con tu cuerpo sin ropa. Este sueño también es muy habitual pero, en este caso, se relaciona con que estás en un momento en el que te sientes libre. Puede que te hayas quitado hace poco un peso de encima que te hacía sentir agobiado y ahora, te sientes libre.

Otra interpretación de los sueños relacionados con la desnudez es justo la contraria. Es decir, que estés en un periodo de tu vida en el que te sientas incapacitado, encerrado en ti mismo y quizás necesites un poco más de libertad, recuperar tu esencia y empezar a fluir con la vida. De este modo, si te encuentras en una relación tóxica, en un trabajo complicado o en un momento de tu vida en el que te estás asfixiando, este sueño podría indicarte que ha llegado el momento de romper las cadenas y volver a ser tú mismo.

5. Si es otra persona la que aparece desnuda

Podría ocurrir también que no seas tú la persona que está sin ropa en tu sueño, sino que sea otra persona la que se desnudo. En este caso, el significado de los sueños podría tener dos explicaciones:

Si la visión del cuerpo desnudo te produce rechazo o incomodidad, puede ser que se refiera a que no te sientes conectado con esa persona, que no la entiendes o que no te gusta lo que conoces de ella. Esto puede suceder cuando se inicia una nueva relación, tanto de amor como de amistad, y vemos algunos gestos o situaciones que no terminan de convencernos de esa nueva persona que ha entrado en nuestra vida.

que no la entiendes o que no te gusta lo que conoces de ella. Esto puede suceder cuando se inicia una nueva relación, tanto de amor como de amistad, y vemos algunos gestos o situaciones que no terminan de convencernos de esa nueva persona que ha entrado en nuestra vida. En caso contrario, si te sientes a gusto con ese desnudo, si no te importa en absoluto ver a esa persona sin ropa, entonces es que te transmite buenos sentimientos, sientes que es sincera contigo y te gusta su forma de ser y su esencia.

