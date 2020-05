La piña es una de las frutas más deliciosas gracias a sus sabor y dulzura. Además, con ella se pueden elaborar una gran cantidad de comidas y postres. Es normal, y seguro que te ha pasado alguna vez, escoger una piña verde o, lo que es peor todavía, una piña madura de más. Para que esto no vuelva a ocurrir, te mostramos cómo saber si una piña está madura y elegir la mejor del mercado.

Cómo elegir una piña

1. Por su olor

El sentido del olfato nos ayudará a saber si una piña está madura, pues el olor es uno de los principales atributos de las piñas. Debe ser suave y dulce, en caso contrario, si desprende un aroma fermentado, mejor no comerla.

Tampoco deberías comerla cuando notes que la piña tiene un gusto un tanto alcohólico o avinagrado. Y ten en cuenta que siempre debe estar a temperatura ambiente. Disfruta de todas las propiedades de la piña cuando está en su punto. Una de ellas es que purifica los riñones.

2. Por el tacto

Para saber si una piña está demasiado madura o pasada es fundamental el tacto, pues si al presionar puedes hundir el dedo con facilidad, seguro está pasada. Fíjate también si suda por la base, pues si suelta líquido por esa zona no será buena idea llevarte esa piña a casa.

Si quieres saber si es la piña perfecta, sostenla en tus manos, debes sentirla muy pesada para su tamaño. Puedes coger otra piña con la otra mano y comparar sus pesos, siendo la más pesada la que más jugosa estará por dentro. Apriétala con suavidad y, si cede al tacto, es la piña perfecta.

3. Puedes quitar alguna hoja

Prueba a tirar de una de las hojas que tiene en el penacho de arriba. Si puedes arrancarla sin mucha resistencia, enhorabuena, es una piña madura. Pero ten cuidado, si apenas haces fuerza para desprender la hoja, puede estar pasada o incluso podrida.

4. Por su color

El color de una piña madura suele ser dorado o amarillo, pero es normal que presenten una coloración verdosa que no es un indicio de que esté inmadura. Lo que sí debes tener en cuenta es que la superficie no tenga manchas ni moho, pues ambos son mala señal.

5. Observa su forma

Mira bien la piña y asegúrate de que tenga los bordes redondeados y sus ojos sean geométricos con los centros con pinchos.

Si sigues estos tips tendrás la seguridad de estar comprando una piña madura y deliciosa.

Cómo madurar una piña

Es posible que hayas seguido todos estos consejos y, aun así, tu piña no esté todo lo madura que debería. No te preocupes, una piña verde tiene solución, el problema es cuando está demasiado madura, pues no habrá nada que podamos hacer.

Con el siguiente truco podrás conseguir una piña madura en pocos días. Solo tienes que coger la piña y ponerla boca abajo para que apoye sobre sus hojas en la superficie. Déjala así unos días hasta que compruebes que ha madurado. Si no se sostiene sola, puedes sujetarla con algo.

Propiedades de la piña

Además de su sabor delicioso, esta fruta tropical es muy saludable y tiene tantos beneficios que no podrás dejar de comerla cuando te los contemos. En primer lugar, está repleta de nutrientes y es fácil de conseguir en cualquier época del año. Toma nota de todos sus beneficios: