La receta más fácil y deliciosa de croquetas lleva estos dos ingredientes

Cuando hablamos de croquetas estamos haciendo referencia a una de las elaboraciones más típicas de nuestra gastronomía en España. Para disfrutar de ellas buscamos que estén crujientes, melosas y con un gran sabor, y para ello podemos pensar en que se necesita emplear mucho tiempo en la cocina.

Sin embargo, la realidad es que no es así, y gracias a la receta estrella de Karlos Arguiñano podemos hacer croquetas con solo dos ingredientes. Aunque en un principio puedas pensar que son dos ingredientes que no encajan muy bien el uno con el otro, su sabor no te dejará indiferente.

Ingredientes

Karlos Arguiñano siempre ha sido un cocinero que ha traído propuestas vanguardistas de las recetas más tradicionales, y a lo largo de sus más de tres décadas en la pequeña pantalla ha compartido miles de recetas.

En este caso compartimos su receta de croquetas de pollo y espinacas, una elaboración sencilla de preparar y con un sabor excepcional. Para su preparación se necesitan los siguientes ingredientes:

Un muslo de pollo.

100 gramos de espinacas.

100 gramos de harina.

Una cebolleta.

Medio litro de leche.

Dos dientes de ajo.

Una pastilla de caldo de pollo.

Huevo.

Pan rallado.

Aceite de oliva virgen extra.

Perejil.

Todos ellos podrás encontrarlos en tu tienda o supermercado de confianza.

Cómo preparar las croquetas de pollo y espinacas de Arguiñano

Las croquetas de pollo y espinacas de Karlos Arguiñano son muy sencillas de preparar. Para empezar, tenemos que limpiar el pollo, para después pasar una cazuela con agua y sal a fuego a una temperatura media, e introducir el pollo para cocinarlo.

De forma opcional, pero para conseguir que el producto principal comience a tener sabor, se puede echar una pastilla de caldo y un poco de perejil. De esta forma, conseguiremos disfrutar de un sabor más fresco e intenso.

Mientras el pollo se está cocinando, podemos aprovechar para elaborar la bechamel, el ingrediente que se utiliza como unión de todo y que es clave en la preparación de las croquetas. Para ello hay que coger una cazuela y rehogar unos dientes de ajo que previamente se deben haber picado y pelado, dejándolos dorar durante 10 minutos. A continuación, hay que verter medio litro de leche y la harina. Mezcla todos los ingredientes hasta conseguir una mezcla homogénea y con una textura semilíquida. Si no la consigues y es necesario, puedes añadir un poco más de leche.

Antes de dejar reposar la mezcla, es el momento de agregar el pollo y las espinacas, los dos principales ingredientes de estas croquetas elaboradas por Karlos Arguiñano.

Una vez transcurrida una hora de cocción, será el momento de sacar el pollo, y usando un par de tenedores se debe desmenuzar en trozos pequeños, buscando que tengan textura a la hora de morder el ingrediente. Luego hay que hacer lo propio con las espinacas y se añaden los dos productos a la fuente.

Hecho esto, es el momento de añadir toda la bechamel y remover adecuadamente. Tapa la fuente e introdúcela en la nevera por un tiempo de aproximadamente tres o cuatro horas.

Pasado este tiempo es el momento de pasar a dar forma a las croquetas. Podrás darle la forma que desees, aunque la más popular es la de darles una forma ovalada, la habitual que encontramos en bares y restaurantes. Para crearlas tendrás que pellizcar la mezcla para coger aproximadamente 40 gramos de masa, y usando las palmas de las manos les daremos la forma a las croquetas.

Llegados a este punto, es el momento de preparar el empanado de las croquetas, la corteza exterior crujiente y dorada que protege la mezcla melosa de las croquetas y que le da ese toque especial.

Para elaborarla deberás cascar varios huevos y batir hasta que no se diferencia la clara de la yema. En un plato llano echa una cantidad importante de pan rallado. Para empanarlas, será suficiente con pasar las croquetas por el huevo, para seguidamente rebozarlas en el pan rallado.

A continuación, debes coger una sartén con un buen tamaño y una cantidad generosa de aceite de oliva virgen extra, para colocarla a fuego a temperatura media. Para saber si el aceite está en el punto necesario para freír, hay que coger un trozo de pan duro y echarlo al aceite, para poder determinar que está listo en el momento en el que empiece a dorarse. El tiempo de cocción recomendado es de 10 minutos o hasta que podamos observar que la corteza se encuentra bien dorada.

Pasados los diez minutos de cocción, es el momento de sacar las croquetas y pasarlas a un plato en el que colocaremos un papel de cocina que se encargará de absorber el exceso de aceite. Para emplatar, cogemos las croquetas y las depositamos sobre una fuente. Para decorar, Arguiñano recomienda cortar un poco de perejil fresco finamente y espolvorear por encima de las croquetas. De esta manera, le daremos el toque final a nuestra exquisita preparación.

De esta manera, habremos llegado al final de la preparación de las croquetas de pollo y espinacas de Karlos Arguiñano, una elaboración llena de sabor que dejará indiferente a nadie y que es ideal para poder disfrutar en cualquier momento del año. Además de ser sencilla de preparar y ofrecer un gran resultado final, también se trata de una receta de croquetas más saludable que otras alternativas que podemos preparar, por lo que todo son ventajas.

