Cómo quitar el olor a humedad de la ropa si no se ha secado bien

Con la llegada de las lluvias a España, tender la ropa puede ser una gran complicación porque pueden paralizar el ciclo de secado de ropa ya que nunca acaba secándose si tendemos en el exterior.

En el caso de tender la ropa dentro de casa, sobre todo, en estancias poco ventiladas y pequeñas, puede hacer que la humedad se concentre en el ambiente y, finalmente, la ropa limpia acabe por no secarse del todo bien e, incluso, por oler a humedad. Por suerte, te mostramos unos trucos para quitar el olor a humedad de las prendas. Además, para llevar a cabo estos consejos, necesitarás ingredientes que todos tenemos en casa.

Consejos para quitar mal olor de la ropa

Lo primero que debes hacer para quitar el olor a humedad de la ropa es determinar de dónde procede ese desagradable olor. Y es que su procedencia puede tener varias causas, y cada una debe ser tratada de manera diferente.

En el caso de que el olor a humedad tenga su origen en haber guardado durante mucho tiempo la ropa en el armario, será suficiente con lavar las prendas y airear y limpiar el armario antes de volver a llenarlo.

Para evitar y quitar el olor a humedad de la ropa, algo que funciona muy bien es colocar en los cajones y armarios cajitas deshumidificantes. Estas absorben la humedad ambiental, conduciéndola dentro del recipiente y alejándola así de la ropa.

Deshumidificador para interiores

No obstante, si no te gustan los deshumidificadores industriales, puedes preparar tú mismo saquitos absorbentes con sal gruesa o arroz. También pueden resultar útiles los algodones empapados en agua y bicarbonato para quitar mal olor de la ropa. Del mismo modo, conviene revisar muy bien el armario y los cajones para asegurarte de que no hay moho, en cuyo caso tendrás que retirarlo con detergente y lejía o agua con vinagre.

Puede ser que el olor a humedad provenga del interior de la lavadora o la secadora, pues son electrodomésticos que acumulan suciedad y humedad lavado tras lavado. La secadora debería darnos menos problemas en ese aspecto. En cuanto a la lavadora, si su interior desprende olor a humedad programa un lavado corto con un buen chorro de vinagre en la cubeta del detergente.

Por último, si la ropa ha generado sola ese hedor a humedad, debes saber que el moho no solo causa mal olor, sino que es muy nocivo para el organismo. De manera que tendrás que eliminarlo de inmediato con una mezcla de agua y lejía a mano o en la lavadora. Una vez eliminado el moho, para quitar mal olor de la ropa debes dejarla secar al aire. Si no consigues quitarlo, vuelve a lavarla.

Cómo quitar el olor a humedad de la ropa

Además de los consejos anteriores, existen unos cuantos trucos para quitar mal olor de la ropa y poder gozar de un olor a fresco en la ropa de forma sencilla. Estos son los más destacados:

Si quieres evitar que la ropa adquiera humedad, nunca dejes que una prenda permanezca húmeda durante mucho tiempo . Por lo tanto, si algún ropaje se humedece antes de lavarlo, o lo lavas de inmediato o deja que se seque al sol antes de ponerlo en el cubo de la ropa sucia. Del mismo modo, en cuanto acabes de lavar la ropa, hay que sacarla de la lavadora enseguida y ponerla en la secadora o tenderla al aire, pues las lavadoras potencian el mal olor en la ropa.





. Por lo tanto, si algún ropaje se humedece antes de lavarlo, o lo lavas de inmediato o deja que se seque al sol antes de ponerlo en el cubo de la ropa sucia. Del mismo modo, en cuanto acabes de lavar la ropa, hay que sacarla de la lavadora enseguida y ponerla en la secadora o tenderla al aire, pues las lavadoras potencian el mal olor en la ropa. Para quitar el olor a humedad de la ropa, si es persistente, debes volver a lavarla. Pero en esta ocasión, añade a la colada vinagre de vino blanco, de manzana o bicarbonato de sodio. Incluso puedes poner una cucharadita de bicarbonato junto a un chorro de vinagre mezclado con el detergente. Cuando toda la colada se ha quedado durante mucho tiempo en la lavadora y ha adquirido olor a humedad, vuelve a lavarla con una taza de bicarbonato en lugar del detergente. También te recomendamos tenderla después al aire libre.





de manzana o bicarbonato de sodio. Incluso puedes poner una cucharadita de bicarbonato junto a un chorro de vinagre mezclado con el detergente. Cuando toda la colada se ha quedado durante mucho tiempo en la lavadora y ha adquirido olor a humedad, vuelve a lavarla con una taza de bicarbonato en lugar del detergente. También te recomendamos tenderla después al aire libre. En caso de que el olor afecte a unas pocas prendas o solo a determinadas zonas, el vodka será un gran aliado . Es tan sencillo de usar como impregnar en esta bebida un trapo limpio y frotar con suavidad sobre la prenda. Verás como el mal olor desaparecerá al instante, aunque hay ciertas áreas como los puños, las gomas y fruncidos o los cuellos que requerirán un frotado más intenso.





. Es tan sencillo de usar como impregnar en esta bebida un trapo limpio y frotar con suavidad sobre la prenda. Verás como el mal olor desaparecerá al instante, aunque hay ciertas áreas como los puños, las gomas y fruncidos o los cuellos que requerirán un frotado más intenso. Aunque te suene raro, el congelador será otra opción perfecta para quitar mal olor de la ropa. La razón es porque el frío ayuda a eliminar los malos olores, pero siempre que no sean demasiado persistentes. Para ello, puedes lavar la ropa con agua helada o poner las prendas en una bolsa de plástico e introducirlas en el congelador durante 10 o 15 minutos .





. Un baño de vapor también puede quitar el olor a humedad de la ropa de forma tan eficaz como un lavado completo y en mucho menos tiempo.





El amoníaco es otro producto infalible para quitar mal olor de la ropa, así como para blanquear las prendas. Sabemos que debería ser utilizado como última solución porque es un producto tóxico y debe ser manipulado con precaución, ya que sus vapores son bastante nocivos . De hecho, el amoníaco eliminará el olor a humedad, pero es muy agresivo con las prendas y puede acabar desgastando las fibras si se usa muy a menudo. Como advertencia, nunca uses este producto combinado con blanqueadores, pues la unión de ambos productos genera un vapor muy tóxico para el sistema respiratorio.





. De hecho, el amoníaco eliminará el olor a humedad, pero es muy agresivo con las prendas y puede acabar desgastando las fibras si se usa muy a menudo. Como advertencia, nunca uses este producto combinado con blanqueadores, pues la unión de ambos productos genera un vapor muy tóxico para el sistema respiratorio. Por último, y sin mezclarlo con el amoniaco, el blanqueador también puede resultar eficaz para quitar el olor a humedad de la ropa.

También te puede interesar...