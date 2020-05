Todos conocemos las peligrosas y nocivas consecuencias de fumar para nuestro organismo. Además, ahora viene indicado en todos los paquetes de puros y cigarrillos. No obstante, los riesgos del tabaco no solo afectan a nuestro interior, pues el humo del cigarrillo también deja marcas en la dermis. Los dedos amarillos por el tabaco son una buena muestra de ello.

Si has dejado de fumar y quieres quitar la nicotina de los dedos, o bien eres fumador y quieres hacerlo porque no te gusta tener los dedos amarillos por el tabaco, en este artículo encontrarás la solución.

Remedios caseros para quitar la nicotina de los dedos

Debes tener en cuenta que no todos los fumadores tienen los dedos amarillos por el tabaco. Esto es debido a que existen factores clave que favorecen la aparición de este tono amarillento en dedos y uñas.

La primera son los componentes químicos presentes en el humo del tabaco. Compuestos como el alquitrán y la nicotina se adhieren a la piel, paredes, ropa y otras superficies dejando con el tiempo una mancha de color marrón o amarillo. Y piensa que, si esto ocurre fuera, qué no ocurrirá dentro del organismo. De manera simultánea, estas sustancias van irritando y resecando la dermis, lo que ocasiona ese color amarillento.

Por otro lado, los dedos amarillos por el tabaco aparecen por sujetar el cigarrillo, de manera que el humo entra en contacto con dedos y uñas de forma directa. Por este motivo, se recomienda sujetar el cigarro de manera que el humo suba en dirección contraria a la dermis para no entrar en contacto con ella.

1. Quitar la nicotina de los dedos con limón

El limón es un excelente remedio para quitar las manchas de nicotina de los dedos. Su composición lo convierte en un blanqueador natural espectacular utilizado en muchos trucos de limpieza. Además, el ácido cítrico ayuda a exfoliar la piel, eliminando las células muertas y haciendo que se recupere el tono original de la piel

Existen varias maneras de usar esta fruta para quitar la nicotina de los dedos y uñas. Sin embargo, estas son las más eficaces y las más utilizadas:

Pon el jugo de dos o tres limones en un bol . Introduce tus manos dentro durante cinco minutos y enjuágate después con agua tibia hasta que desaparezcan las manchas. Puedes ayudarte con un cepillo de uñas para frotar con suavidad.

. Introduce tus manos dentro durante cinco minutos y enjuágate después con agua tibia hasta que desaparezcan las manchas. Puedes ayudarte con un cepillo de uñas para frotar con suavidad. Humedece un trozo de algodón con el zumo del limón y restriega con él tus manos hasta quitar las manchas de nicotina de los dedos.

También puedes frotar durante cinco minutos sobre la piel con la misma cáscara del limón.

Por último, humecta tus manos con un chorrito de aceite de oliva y restriega con la pulpa de medio limón por ellas hasta quitar la nicotina de los dedos.

2. Patata

La patata es otro de los productos que puedes utilizar para quitar las manchas de nicotina de los dedos. Además, te explicamos una forma muy sencilla de hacerlo como un exfoliante casero para una limpieza óptima.

Solo tienes que ponerte un poco de aceite de oliva en manos y dedos para que se humedezcan e hidraten. A continuación, frota con energía media patata en las zonas donde tengas manchas amarillas durante unos 5 o 10 minutos.

Cuando hayas terminado, deja las manos en reposo sin lavártelas durante 10 minutos más para que actúe bien la patata. Una vez que estén secas, lávalas con una mezcla de jabón y azúcar. El rozamiento del azúcar con la piel propiciará la eliminación de la piel muerta y ayudará a equilibrar el color natural de tu piel.

3. Quitar el amarillo de los dedos con aspirina

La aspirina es un medicamento conocido por todo el mundo. Es utilizado para los dolores de cabeza, la fiebre y como anticoagulante. Sin embargo, se han ido descubriendo en las últimas décadas nuevos usos y beneficios de la aspirina para nuestra salud.

Asimismo, la aspirina tiene otros usos que mucha gente desconoce, como que tiene un componente liposoluble que se llama beta-hidroácido. Este elemento se utiliza de forma habitual para la fabricación de cremas, exfoliantes limpiadores y aclaradores de la piel. Este compuesto, además, elimina las manchas y la piel muerta para conseguir un color de piel uniforme.

Por esta razón, puedes utilizarlo para quitar las manchas de nicotina de los dedos. Para ello, disuelve una aspirina en un poco de agua hasta que se convierta en una pasta espesa. Esta pasta es la que debes repartir por las manchas y dejarla actuar durante 15 minutos. Después, retírala con agua fría.

4. Quitar la nicotina de los dedos con piedra pómez

¿Sabías que la piedra pómez es un mineral de origen volcánico que tiene innumerables aplicaciones en cosmética, belleza y salud de la piel? Además, es el producto estrella en lo que respecta a la eliminación de la piel muerta, callos y asperezas.

Todo esto es gracias a su gran poder exfoliante y su abrasión suave. De hecho, sus componentes se suelen emplear en la fabricación de cremas y la elaboración de algunas pastas de dientes. No obstante, debemos aclarar que es mejor utilizar esta solución cuando no haya funcionado nada más.

Para combatir los dedos amarillos por el tabaco con este remedio, basta con frotar con suavidad la mancha humedecida con algún aceite vegetal o crema hidratante con la piedra. Pero asegúrate de que la piel esté un poco humectada para no dañarla y no la uses en exceso, o será peor el remedio que la enfermedad.