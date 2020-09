Cómo quitar la borrachera al instante: trucos eficaces

En España, según el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad existe un alarmante elevado porcentaje de jóvenes y adolescentes que beben alcohol desde edades muy tempranas, además excedernos con la bebida puede suponer graves consecuencias para nuestra salud.

Pero si eres mayor de edad, y no has realizado un consumo responsable, la borrachera se te subirá a la cabeza y tu cuerpo sufrirá una serie de desequilibrios y quizás te interese conocer cómo quitar la borrachera y algunos trucos para la resaca. Esta información puede serte de gran utilidad.

Sabemos que beber está considerado por muchos como un hábito social inofensivo, pero a veces se nos puede ir la mano y puede que necesitemos estar sobrios de nuevo cuanto antes. Sigue estos consejos y te encontrarás como nuevo en unos minutos.

1. Mantente bien hidratado

Uno de los efectos que produce el alcohol en nuestro cuerpo es la deshidratación, razón por la que muchas personas experimentan resaca. Por eso, es muy importante beber agua de forma abundante para ayudar a hidratarte de nuevo y eliminar el alcohol de tu organismo a través de la orina. Así conseguirás que la borrachera se quite mucho más rápido y es además uno de los trucos para la resaca más efectivos. Pero mejor hidratarte con agua que con otras bebidas azucaradas, pues podrían empeorar tu condición.

2. Toma un café cargado

Si te estás preguntando cómo bajar la borrachera cuanto antes, te interesará saber que si tomas varias tazas de café cargado puedes lograrlo. Esto ocurre porque la cafeína es un potente estimulante que activa nuestro cerebro, consiguiendo que disminuyan algunos de los síntomas provocados por el alcohol. El café es una bebida diurética que te ayudará a orinar y eliminar así las toxinas que pueden dañar el organismo.

Para conseguir el efecto deseado mejor que lo bebas solo y cargado, pero bebe también agua para quitar la borrachera más rápido. Has de tener cuidado y no pasarte con el café, pues el exceso de cafeína no es nada bueno para la salud. Con dos o tres tazas tendrás el efecto deseado, no abuses de esta sustancia porque, a pesar de sus beneficios, tiene muchas contraindicaciones también.

3. Induce el vómito

Este truco no agrada a nadie, pero es uno de los mejores para quitar la borrachera. La razón es porque al inducir el vómito sacamos de nuestro organismo el alcohol antes de que el hígado lo metabolice, consiguiendo recu areos y malestar, esta opción es muy recomendable. En cualquier caso, piensa en cómo bajar la borrachera antes de irte a dormir, pues al acostarte es muy probable que te vengan ganas de vomitar. Si no te das cuenta y estás durmiendo boca a arriba, podrías ahogarte.

4. Toma alguna bebida isotónica

Las bebidas isotónicas también te ayudarán a mantenerte hidratado y recuperar las sales que tu cuerpo ha perdido debido al exceso de alcohol. Si estás en casa y no puedes comprar una de estas bebidas, te mostramos una receta similar para elaborarla tú mismo. Llena un vaso con el zumo de medio limón, o si lo prefieres de uno entero, y termina de llenarlo con agua mineral. Añade un poco de sal y remueve bien hasta que quede todo bien mezclado y toma pequeños sorbos.

5. Toma una ducha fría

Esto solo es recomendable si no estás muy borracho o mareado, ya que podrías tener algún accidente. Si quieres saber cómo bajar la borrachera leve, uno de los mejores trucos es tomar un baño o una ducha fría. Así lograrás espabilarte y sentirte mejor, pero no lo hagas de golpe. Lo mejor es empezar por poner el agua un poco tibia e ir bajando la temperatura poco a poco hasta que el agua salga fría y aguantar unos segundos. También es uno de los trucos para la resaca más eficaces.

Por último, queremos recordarte que la mejor forma de evitar una borrachera es bebiendo alcohol con moderación. Es muy importante beber de forma responsable para no perjudicar tu salud ni poner en peligro a otras personas. Y por supuesto, jamás cojas el coche si has bebido en exceso, pide a un familiar o a un amigo que te ayude a llegar a casa.

Cómo bajar la borrachera comiendo

Puede que hayas alcanzado ese nivel de borrachera en que no puedes comer nada, además el estómago estará resentido. Pero existen ciertos alimentos que pueden ayudarte a quitar la borrachera gracias a sus componentes. Te mostramos algunos de ellos.

Los espárragos . Este alimento contiene compuestos que ayudan a revertir los efectos que produce el alcohol en nuestro organismo. No obstante, son mucho más potentes las hojas que las raíces, que es lo que nos comemos. Si tienes la oportunidad de conseguir hojas de espárragos, tomar una infusión o extracto a partir de esta planta puede ayudarte a quitar la borrachera al instante.

. Este alimento contiene compuestos que ayudan a revertir los efectos que produce el alcohol en nuestro organismo. No obstante, son mucho más potentes las hojas que las raíces, que es lo que nos comemos. Si tienes la oportunidad de conseguir a partir de esta planta puede ayudarte a quitar la borrachera al instante. Infusión de cactus . El extracto de nopal es uno de los trucos para la resaca más eficaces, eliminando las náuseas y la sequedad bucal. Sin embargo, debes tomarlo antes de ingerir alcohol .

. El extracto de nopal es uno de los trucos para la resaca más eficaces, eliminando las náuseas y la sequedad bucal. Sin embargo, . Bacon. Los aminoácidos del bacon ayudan también a deshacernos de la resaca.

Los aminoácidos del bacon ayudan también a deshacernos de la resaca. Zumo de naranja. La vitamina C ayuda a combatir los síntomas producidos por el alcohol.

La vitamina C ayuda a combatir los síntomas producidos por el alcohol. Huevos . Contienen cisteína que ayuda a contrarrestar el aldehído, una sustancia que se acumula en el cuerpo cuando bebes en exceso.

. Contienen cisteína que ayuda a contrarrestar el aldehído, una sustancia que se acumula en el cuerpo cuando bebes en exceso. Crema de garbanzos. Contienen vitamina B6, la cual protege de la resaca y tiene un efecto protector. También se encuentra de manera abundante en el espárrago.

Contienen vitamina B6, la cual protege de la resaca y tiene un efecto protector. También se encuentra de manera abundante en el espárrago. Alcachofa. Existen pastillas hechas a partir del extracto de alcachofa que son muy buenas para combatir la resaca.

Alcachofa en cápsulas

Ahora si algún día el alcohol sube a tu cabeza demasiado, ya sabrás qué hacer para quitar la borrachera de forma fácil y rápida.