Antes de que se acerquen los días de frío intenso, incluso si podemos hacerlo en los meses de verano, es necesario purgar los radiadores de casa, para que éstos funcionen a pleno rendimiento y calienten toda la casa. Se trata de realizar una tarea muy sencilla, que no requiere llamar a un especialista, y que podemos hacer nosotros mismos en casa.

Si no lo hemos hecho nunca, y no sabemos en qué consiste, aquí van unas cuantas indicaciones de cómo purgar radiadores. Esta tarea es muy fácil y no requiere prácticamente ninguna destreza especial.

Cómo purgar radiadores: por qué debemos purgar los radiadores

Los radiadores deben purgarse en los meses previos a que empiecen a funcionar, ya sea porque los ponemos nosotros o porque la calefacción la pone la comunidad de vecinos. Purgar radiadores significa eliminar el aire que está entorpeciendo la circulación del agua que calienta los radiadores. Esta operación es muy necesaria para que los radiadores calienten bien, y debe hacerse todos los años, porque en caso contrario, puede que nos encontremos con que éstos no calientan lo suficiente.

En esta tarea de purgar radiadores, todo son ventajas, porque éstos no solo calentarán perfectamente, sino que mejoraremos su rendimiento energético, con el consiguiente ahorro de la economía doméstica.

Ya hablamos en cómo ahorrar dinero y mejorar tu economía doméstica lo que ocurre cuando no están convenientemente purgados los radiadores. Como mencionamos, la caldera seguirá funcionando, pero el radiador no mantendrá la casa caldeada a la temperatura adecuada, y se gastará mucha más energía. Un sistema de calefacción eficiente evitará derroches de energía ahorrando en el consumo.

Una forma de saber si tenemos que purgar los radiadores es que cuando conectemos la caldera (o lo haga la comunidad, que posiblemente la ponga en marcha como prueba previa general) se oigan gorgoteos de agua. Eso significa que hay aire que sobra, y que necesitaremos eliminarlo.

Cómo purgar los radiadores paso a paso

Siguiendo estos trucos, podremos purgar los radiadores con mucha facilidad, y dejarlos listos para su correcto funcionamiento:

Si la caldera es comunitaria, y se va a poner en marcha para probar, notarás unos ruidos extraños de agua. Esto se debe a que los radiadores tienen agua y es necesario purgarlos antes de que la calefacción central empiece a funcionar. Si la calefacción es individual, puedes encender la caldera y fijarte en los ruidos .

y se va a poner en marcha para probar, notarás unos ruidos extraños de agua. Esto se debe a que los radiadores tienen agua y es necesario purgarlos antes de que la calefacción central empiece a funcionar. Si la calefacción es individual, . Colocamos un recipiente debajo de la llave , que suele estar en una de las partes laterales del radiador. Esto lo hacemos para evitar que se moje el suelo cuando salga el agua.

, que suele estar en una de las partes laterales del radiador. Esto lo hacemos para evitar que se moje el suelo cuando salga el agua. Con un destornillador , vamos girando la llave suavemente, para ir abriendo la válvula. Poco a poco irá saliendo agua que será sucia y saldrá también el aire.

, vamos girando la llave suavemente, para ir abriendo la válvula. Poco a poco irá saliendo agua que será sucia y saldrá también el aire. Cuando el chorro de agua sea limpio y fluido sin intermitencias, el aire habrá salido correctamente, y ya podemos cerrar la llave, girando con el destornillador hacia el lado inverso. También podemos utilizar alguna moneda que encaje bien en la ranura.

Purgar radiadores antiguos

Los radiadores antiguos tienen un sistema bastante parecido al de los modernos, con una ranura, que normalmente suele estar en la parte lateral trasera. Debemos purgar los radiadores antiguos utilizando el mismo procedimiento de girar lentamente hasta que vaya saliendo el aire, y en este caso lo que podemos encontrar es que la ranura esté un poco más difícil y haga falta girar con más fuerza, pero el sistema es el mismo.

En algunos radiadores modernos, ya vienen instaladas válvulas automáticas que tienen un sistema de autopurgado incorporado. Este tipo de válvula tiene capacidad para expulsar el aire de forma automática sin que necesitemos hacer ningún trabajo manual de expurgación. En este tipo de radiadores lo más recomendable es no tocar las válvulas si estamos notando que los radiadores no calientan bien. Lo mejor es llamar a un profesional para que evalúe lo que está pasando, y pueda reparar esta válvula automática.

Qué es un detentor de radiadores ¿es conveniente instalarlo?

Un detentor de radiadores es una válvula que regula la salida del agua del radiador, y que normalmente está situada en uno de sus extremos inferiores. Su principal función consiste en cerrar el flujo de agua del radiador cuando se están realizando trabajos de mantenimiento o bien obras, o si este radiador va a ser sustituido por uno nuevo.

Estos detentores no solían estar instalados en los radiadores antiguos, por lo que, en el caso de que se produjera una avería, era necesario hacer un vaciado total de agua de la instalación, lo que en definitiva se traducía en una enorme pérdida del agua para el funcionamiento de los radiadores. Además, tras hacer el vaciado, era necesario volver a llenar el depósito de la caldera de agua, con el consiguiente trastorno para los vecinos, si se trataba de radiadores comunitarios. Por tanto, lo más conveniente, aunque se trate de un radiador antiguo, es instalar un detentor de radiadores para poder controlar la salida de agua.