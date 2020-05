Si te gusta la piña y comes esta fruta tropical a menudo, te habrás preguntado más de una vez, ¿por qué me pica la lengua cuando como piña? Es como una sensación de quemazón que no se va hasta pasado un buen rato pero, ¿por qué ocurre esto?

La culpable de que se produzcan estas molestias, que no es ni más ni menos que una irritación más o menos severa de la lengua, es la bromelina y puede afectar también a las encías sensibles.

La bromelina y los beneficios de la piña

La bromelina es una enzima presente en esta fruta tropical que aporta propiedades muy beneficiosas para el organismo. Todo el mundo ha oído hablar de las propiedades de la piña como un alimento idóneo para adelgazar, y es que como todas las frutas, consumida al natural resulta muy saludable.

Intenta introducirla dentro de una dieta sana y equilibrada, porque la bromelina o bromelaína es una enzima de acción proteolítica. Esto quiere decir que facilitan algunas reacciones o procesos químicos necesarios para el buen funcionamiento del organismo. Es similar a la lactasa, por ejemplo, otra enzima que se encarga de permitir la digestión de la lactosa. En el caso de la bromelina, es una enzima similar a la papaína de la papaya y se consideran enzimas digestivas que ayudan a digerir las proteínas de los alimentos para transformarlas en aminoácidos.

Esto hace que la digestión se acelere, facilitando la asimilación de los nutrientes, lo que permite que las digestiones sean algo más ligeras. La piña en concreto ayuda a mejorar la digestión de la carne, por eso es una buena opción como postre después de una comida copiosa. De hecho, la bromelina se emplea incluso para ablandar ciertas carnes y hacerlas más suaves y sabrosas en la industria alimentaria. Esta técnica también puedes utilizarla en casa si usas zumo de piña natural para macerar la carne. Debemos matizar que ese poder ablandador no funciona con la carne de pollo, pues este ave contiene cistatina que inhibe su acción digestiva. En cualquier caso, la carne de pollo no suele presentar digestiones difíciles, ya que es magra y blanda.

Otro de los beneficios de la piña es que es rica en vitaminas C y D, además de ser una fuente de minerales como yodo, magnesio, fibra y agua. Por ello tiene un alto poder diurético, pero cuidado con las dietas radicales o detox, son engañosas y conllevan muchos riesgos. Por último, la bromelina también se utiliza como suplemento o tratamiento por sus propiedades anticoagulantes, antitrombóticas, antiedematosas y antiinflamatorias. Esto es lo que hace que se tome de forma habitual entre deportistas para prevenir las agujetas y facilitar la asimilación de las proteínas.

Picor en la lengua al comer piña

Después de conocer las increíbles propiedades de la piña gracias a su contenido en bromelina, debes saber que puede resultar molesta a la hora de comerla. Ella es la responsable del picor en la lengua al comer piña, y eso que la cantidad de bromelina presente en una pieza de piña natural no es muy elevada.

Esta sustancia es la que nos deja esa sensación áspera y desagradable en la lengua y el paladar, y esa irritación puede tardar varias horas en desaparecer por completo. La mayor cantidad de bromelina se encuentra en el tronco central que, a pesar de que suele desecharse, si la piña es de calidad y se corta en lonchas finas, no está muy duro ni fibroso.

Pero no tienes por qué renunciar a las propiedades de la piña por este motivo. Si te resulta muy molesto el picor en la lengua al comer piña, una manera de evitar la irritación sin necesidad de retirar la parte central es cocinar la piña. Las altas temperaturas destruyen la enzima bromelina y no se pierden los beneficios de la piña.

Propiedades de la piña

Ayuda a digerir las proteínas, como hemos explicado más arriba. Tiene un gran aporte de fibra, además de todos los nutrientes que hemos mencionado. Otra de las propiedades de la piña es que contiene muy pocas calorías, aunque por lo general cualquier fruta tiene más beneficios que contraindicaciones. Ayuda a fortalecer los huesos por su alto contenido en magnesio, así como también contiene una gran cantidad de antioxidantes, potasio, vitaminas y minerales. Favorece la eliminación de la piel de naranja o celulitis por su elevado contenido en agua, además de favorecer la hidratación del organismo. Ayuda a mantener una buena salud bucodental y reduce el riesgo de gingivitis por sus poderes antiinflamatorios. Gracias a sus propiedades anticoagulantes mejora la circulación sanguínea, combate problemas como la hipertensión y previene enfermedades cardiovasculares. Otro de los beneficios de la piña es que ayuda a las defensas gracias al ácido fólico, esencial para fortalecer el sistema inmunológico. Es saciante por su alto contenido en agua, por lo que puede evitar que comamos en exceso.

No podemos terminar este artículo en el que nos hemos hecho eco de los beneficios y propiedades de la piña sin ofrecer la siguiente información. Una investigación publicada en la revista británica 'Planta Médica' descubrió que la bromelina era mucho mejor que el medicamento 5-fluorauracil.

Este medicamento se administra para la quimioterapia en el tratamiento contra el cáncer, pero se demostró que la bromelina solo ataca a las células cancerígenas, no a las sanas. Y ahora, ¿crees que merece la pena soportar el picor en la lengua al comer piña?