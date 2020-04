Esta es una pregunta que muchos expertos del comportamiento canino se han formulado, pues es una creencia popular. Los perros son capaces de descubrir la existencia de diversos tipos de cáncer en las personas así que, ¿por qué no podrían saber cuándo va a morir una persona?

En este artículo intentamos responder a esta y otras cuestiones, como si es posible que los perros puedan detectar la presencia de energías positivas y negativas. Además, son capaces de ver muchas cosas que los humanos no podemos, pues sus sentidos son mucho más sensibles.

Los perros y sus excelentes sentidos

El sentido del olfato en los perros es notable, incluso lo han demostrado en muchas ocasiones los perros policía y de rescate. Asimismo, son capaces de encontrar a personas sepultadas entre escombros y detectar cambios en el aire atmosféricos antes de que se produzca un terremoto. Sin embargo, si en lugar de encontrar a una persona sepultada hallan un cadáver, su comportamiento es muy distinto. El gozo y la alegría de encontrar a alguien con vida se torna en desazón y miedo cuando lo que encuentran es un cadáver. Se les eriza el pelo, gimen, giran sobre sí mismos, aúllan o defecan asustados.

Si tenemos en cuenta que las personas sepultadas, estén vivas o muertas, no pueden ser visualizadas por el animal, la única manera de que el perro sepa si una persona vive o no es por el olor. Así, podemos afirmar que entre la vida y la muerte hay un olor diferente, aunque el fallecimiento haya sido reciente. Al estadio intermedio entre la vida y la muerte se le denomina agonía. Pero no todas las agonías son iguales, pues las hay donde el enfermo sufre y presenta signos de que va a morir, y hay otras que son dulces y sin señales de fallecimiento.

Teniendo en cuenta que un cuerpo vivo tiene un olor y al fallecer tiene otro distinto, no es tan disparatado pensar que este estado intermedio tenga otro olor diferente y apreciable para el olfato canino. Esto podría responder a la pregunta de si los perros aúllan cuando alguien va a morir. No obstante, no todos los perros aúllan porque alguien va a morir ni pueden predecir todos los fallecimientos, pero en algunas circunstancias y casos concretos pueden lograrlo. Además, ciertos animales como los lobos, de alguna manera anuncian su fin a los demás miembros de la manada. Así que puede que los canes también puedan predecir otros finales.

Esta similitud en el comportamiento canino con los lobos recibe el nombre de necromonas. Son un tipo de compuestos orgánicos, como las feromonas, que los cuerpos agónicos exudan, y que con toda probabilidad es lo que los perros captan en las personas enfermas cuyo fin está próximo.

Por qué aúlla un perro

El comportamiento canino está lleno de incógnitas todavía, y una de ellas es por qué aullan los perros. Existen muchas razones para ello que, de alguna u otra manera, la ciencia ha podido comprobar.

Desde la antigüedad, y a lo largo y ancho del mundo entero, miles de personas han experimentado una conexión entre el comportamiento de un animal y los sucesos acontecidos, pero hasta la fecha no hay estudios que respalden esta teoría. De hecho, se hicieron algunos estudios en los años 70 y 90 para relacionar el comportamiento animal con los sismos o terremotos, pero los resultados fueron poco concluyentes. Sin embargo, otros científicos como el biólogo Rupert Sheldrake y el psicólogo Stanley Coren se han especializado en el comportamiento canino y creen que sí puede haber alguna relación.

Según estos científicos, los animales pueden percibir desde los cambios en la vibración de la Tierra hasta una muerte. En este caso, cuando alguien cercano al perro está enfermo la tristeza a su alrededor provocará cambios en la dinámica familiar, además de todo lo explicado en el apartado anterior. La hipótesis de que ven fantasmas o espíritus está más lejos de poder comprobarse, pues la ciencia todavía no los ha tomado en cuenta. Lo interesante es que cada día se investiga más sobre el comportamiento canino y se encuentran respuestas a más preguntas.

Causas por la que aúllan los perros

Además de las causas más enigmáticas que te hemos mostrado, existen otras razones para explicar los aullidos en los perros. Estas son las más probables:

Llamada de atención : igual que los lobos aúllan para llamar la atención de los demás miembros de la manada, los perros pueden hacerlo también si no le han funcionado otras formas de hacerlo.

: igual que los lobos aúllan para llamar la atención de los demás miembros de la manada, los perros pueden hacerlo también si no le han funcionado otras formas de hacerlo. Dolor : los perros pueden aullar también para manifestar su dolor, de manera que si lo hace de manera insistente, y no suele hacerlo, será mejor que lo lleves al veterinario.

: los perros pueden aullar también para manifestar su dolor, de manera que si lo hace de manera insistente, y no suele hacerlo, será mejor que lo lleves al veterinario. Ansiedad : la separación de algún familiar suele provocar ansiedad en tu perro, y cuando se pone nervioso o se siente solo realiza diferentes aullidos.

: la separación de algún familiar suele provocar ansiedad en tu perro, y cuando se pone nervioso o se siente solo realiza diferentes aullidos. Territorialidad : también pueden aullar para proteger su territorio, como una manera de decirle a un intruso que ese es su territorio. Incluso puede hacerlo para advertir de algún peligro a otros perros.

: también pueden aullar para proteger su territorio, como una manera de decirle a un intruso que ese es su territorio. Incluso puede hacerlo para advertir de algún peligro a otros perros. Comunicación : el comportamiento canino se caracteriza por su sociabilidad, pues suelen vivir en manada y se comunican con sus semejantes. Además de utilizar el lenguaje corporal, también emplean diferentes vocalizaciones como aullidos, ladridos y gemidos.

: el comportamiento canino se caracteriza por su sociabilidad, pues suelen vivir en manada y se comunican con sus semejantes. Además de utilizar el lenguaje corporal, también emplean diferentes vocalizaciones como aullidos, ladridos y gemidos. Imitación: es habitual que un perro aúlle cuando oiga ruidos semejantes e intente imitarlos, como la sirena de un coche de policía o una ambulancia.

Ahora solo tendrás que intentar averiguar por qué motivo aúlla tu perro. Pero tranquilo, no pienses que está pronosticando alguna muerte, pues hay más motivos que puedes barajar. Aunque después de leer este artículo, todo es posible…