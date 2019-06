Cómo celebrar la noche de San Juan 2019

España es un país rico en festividades religiosas de todo tipo, y una de las más arraigadas y extendidas por todo el territorio es la noche de San Juan, que se celebra la víspera del día dedicado en el calendario cristiano a San Juan Bautista y coincidiendo con el solsticio de verano.

Fiestas del fuego

En la mayoría de las localidades españolas, el 23 de junio al caer la noche se queman viejos enseres y trastos no obstante, también se conservan algunas tradiciones antiguas relacionadas con los ritos de fertilidad y renovación prerromanos, y en algunas regiones se han añadido toques que hacen de su fiesta algo especial.

Tradiciones gallegas

En Galicia, por ejemplo, la prendida de hogueras más importante es la que se hace durante la Noite da Queima en la playa del Orzán, en A Coruña. Allí se reúnen miles de personas a pasar la noche y a degustar las sardinas asadas y la típica queimada gallega, orujo mezclado con limón, granos de café y otros ingredientes y que se quema para luego beberlo después de pronunciar el siguiente conjuro:

Mouchos, coruxas, sapos e bruxas

Demos, trasgos e diaños, espritos das nevoadas veigas

Corvos, pintigas e meigas, feitizos das menciñeiras

Podres cañotas furadas fogar dos vermes e alimañas

Lume das santas compañas, mal de ollo, negros meigallos

Cheiro dos mortos, tronos e raios

Oubeo do can, pregón da morte, fuciño do sátiro e pé de coello

Pecadora lingua da mala muller casada con home vello Averno de satán e belcebú, lume dos cadavres ardentes

Corpos mutilados dos indecentes

Peidos dos infernais cús, muxido da mar embravescida

Barriga inútil da muller solteira Falar dos gatos que andan á xaneira Guedella porca da cabra mal parida

Con este fol levantarei as chamas de este lume

Que asemella ao do inferno Fuxirán as bruxas a cabalo das súas escobasÍndose bañar na praia das areas gordas¡oíde, oíde!

Os ruxidos que dan as que non poden deixar De queimarse na augardenteQuedando así purificadas

E cando este brevaxe baixe polas nosas gorxas

Quedaremos libres dos males da nosa ialma

E de todo embruxamento Forzas do ar, terra, mar e lume, a vos fago esta chamada

Si é verdade que tendes máis poder que a humana xenteEiquí e agora Facede cos espritos dos amigos que están fora Participen con nós de esta queimada

Cataluña

En Cataluña, cada 22 de junio, en el monte Canigó, se enciende la primera hoguera con el fuego que se mantiene encendido durante todo el año en una casa de la zona y, desde allí, la llama se reparte por toda Cataluña. Las familias suelen juntarse para ver las hogueras y luego, antes de disfrutar de los cientos de actos lúdicos que se celebran esa noche, degustar la Coca de San Joan, un brioche dulce que tradicionalmente se cubre con fruta escarchada o con frutos secos, especialmente piñones, acompañado de cava.

Fiestas de San Juan (Alicante)

La fiesta de las Hogueras de Alicante se ha convertido en una macrofiesta que dura prácticamente una semana. Esta fiesta se ha considerado de Interés Turístico Nacional.

Cádiz y Málaga

Similar a la anterior es la Quema de los Juanillos, de Cádiz, dónde las asociaciones de vecinos y entidades crean también esculturas que representan a personajes destacados durante el año y los queman la víspera de San Juan, y la Quema de los juás, en Málaga.

Pirineos

Para los amantes de la etnografía, son las Fiestas del Fuego de los Pirineos, a las que la UNESCO otorgó en 2015 la calificación de Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Estas fiestas se realizan en 63 localidades a ambos lados de los Pirineos, y consisten, en procesiones de portadores de antorchas.

Soria

En San Pedro Manrique, Soria, otra fiesta de interés turístico recoge la idea de la purificación mediante el fuego: ante la ermita de la Virgen de la Peña, se extiende un camino de brasas sobre el que los jóvenes del pueblo caminan bajo la atenta mirada de las "móndidas", las jóvenes solteras, que asumen el papel de las antiguas sacerdotisas celtíberas.

Fiestas del agua

Otro elemento presente en las Fiestas de San Juan en España es el agua. No obstante, la Fiesta del Agua por excelencia es la Mojá de la Vara de Zafra, en Badajoz, un rito gitano según el cuál si se moja el instrumento laboral (en el medievo la vara de los pastores) en el agua bendecida a medianoche del solsticio de verano se logra suerte para todo el año. Actualmente, la Fiesta de la Mojá se integra en una Fiesta de la Luna al fuego, en la que Zafra vuelve al siglo XVII.

En Lanjarón, Granada, San Juan trae una Fiesta del Agua mucho más desenfadada, en la que, tras desfilar disfrazados, los habitantes de la localidad y los visitantes participan en una carrera pasada por agua.

Fiestas religiosas

En Ciutadella, en Menorca, pervive una de esas fiestas de origen religioso, dedicado a los caballos y que se hace recordando la costumbre de ir en romería a caballo a una pequeña ermita erigida en honor al santo y se hacen regalos.

Rituales de San Juan

San Juan es una fiesta muy relacionada con la buena suerte y los pasos para asegurar la buena suerte durante todo el año son:

Saltar 7 veces sobre una hoguera.

Saltar las 12 primeras olas de mar tras la medianoche del 23 de junio.

Formular por escrito tus deseos y quemarlos en la hoguera.

Y, si no funciona, no os preocupéis, tendréis otra oportunidad el año próximo.