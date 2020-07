España encabeza el ranking de los países europeos que más tiempo dedican a la limpieza de sus hogares. Los españoles dedican 2 horas y 56 minutos a la limpieza semanal de su hogar. Y es que, es indiscutible que muchos lugares de la casa son difíciles de limpiar. Nos damos cuenta, sobre todo, cuando nos ponemos a hacer una limpieza del hogar en profundidad. Pero debes saber que es más fácil de lo que parece, solo tienes que seguir estos sencillos trucos y no tendrás problema.

¿Te has preguntado alguna vez cómo limpiar los rodapiés, las juntas del suelo o los zócalos? Estas pequeñas zonas de la casa pueden ocasionarnos muchos quebraderos de cabeza. Por eso, en este artículo te mostramos unos consejos para que no vuelva a suponer un problema. ¡Toma nota, comenzamos!

Consejos para la limpieza del hogar

Las juntas del suelo y los rodapiés pueden llegar a ensuciarse mucho por el polvo o la suciedad que entra de fuera a tu vivienda. Esto es más apreciable todavía si vives en el campo. Presta atención a estos consejos para que estén siempre impecables.

1. Trucos para limpiar las juntas del suelo

Hay diferentes maneras de mantener limpias las juntas cuando vayas a realizar la limpieza del hogar. Esta son algunas de ellas:

Blanqueamiento . Hay diversos productos químicos en el mercado que te ayudarán a blanquear las juntas pues, con el paso del tiempo, pueden llegar a ponerse feas. En primer lugar, debes fregar el suelo con agua y lejía para eliminar toda la suciedad posible, de este modo, el producto actuará mejor. Después, lo más aconsejable es que dejes secar bien el suelo antes de aplicar el producto, que suele traer un pincel para aplicarlo con mayor facilidad y precisión.





. Hay diversos productos químicos en el mercado que te ayudarán a blanquear las juntas pues, con el paso del tiempo, pueden llegar a ponerse feas. En primer lugar, para eliminar toda la suciedad posible, de este modo, el producto actuará mejor. Después, lo más aconsejable es que dejes secar bien el suelo antes de aplicar el producto, que suele traer un pincel para aplicarlo con mayor facilidad y precisión. Limpieza con esponjas. Una buena elección para limpiar las juntas de tu casa es utilizar una esponja nueva y bicarbonato de sodio. Lo primero que tienes que hacer es echar en el suelo una abundante cantidad de agua caliente para que el efecto sea el deseado. Después, mézclala con el bicarbonato y deja que haga efecto. Si quieres que sea más efectivo, puedes frotar con un cepillo de forma suave.

2. Trucos para limpiar los rodapiés

Limpiar los rodapiés es más fácil que las juntas, pero también necesitan atención para que se mantengan perfectos. Es una zona donde suele acumularse mucha suciedad, por ello te damos algunos trucos para facilitarte esta tarea.

Trapo humedecido. Dependiendo del material del que sea el zócalo, podrás utilizar algún producto junto al agua. Pero siempre es mejor que antes de pasar el trapo aspires el polvo con una aspiradora para quitar la máxima cantidad de polvo posible. Hazlo con cuidado para limpiarlo bien, incluso puedes ayudarte de un cepillo o pincel para llegar a todos los rincones y ranuras y poder limpiar los rodapiés de forma óptima.



Fregona. Este método también se utiliza mucho para limpiar zócalos y rodapiés. Sin embargo, con este truco podrías tener un problema, y es que tendrás que hacerlo con mucho cuidado para no manchar la pared ni estropear la pintura. Puedes añadir al agua un producto adecuado para el material del que sea el rodapié o un chorrito de vinagre, los resultados te sorprenderán.

Distintos tipos de rodapiés

Limpiar los rodapiés de madera

En la limpieza del hogar, cuando tenemos que limpiar los zócalos o rodapiés de madera hay que tener en cuenta que es más fácil que se dañen o se rayen que los de PVC o cerámica. Por lo tanto, debemos ser más cuidadosos con los productos que usemos.

Para empezar, limpiaremos muy bien el polvo con una aspiradora usando el cabezal con cepillo, una mopa, un plumero o un paño de microfibra. No toda la suciedad se irá de forma fácil, así que el segundo paso será humedecer la madera. Para ello, necesitaremos un cubo de agua con jabón o detergente específico para limpiar este material.

Recuerda que la madera es un material muy sensible y delicado, por eso debes evitar los productos abrasivos o podrían dañar el rodapié. También es conveniente evitar el uso de productos químicos que puedan dañar las fibras de la madera. El vinagre es un producto muy efectivo que no dañará la superficie, puedes optar por utilizarlo junto al agua.

Cuando tengas la mezcla preparada, humedece una bayeta de microfibra con ella y pásala por todo el rodapié con cuidado de no estropear la pintura de la pared. Por último, ventila de forma adecuada la habitación para no generar humedad.

Rodapiés de cerámica

Limpiar los zócalos o rodapiés de cerámica es todavía más fácil que hacerlo con los de madera. La fregona agilizará mucho la limpieza del hogar, sobre todo a la hora de limpiar los rodapiés de cerámica. El primer paso será el mismo que en el caso anterior: quitar el polvo, pasar una bayeta humedecida con una solución jabonosa y ventilar bien la habitación hasta que se seque por completo.

En el caso de que las juntas estén sucias, tendrás que frotar con un cepillo de dientes humedecido. Es recomendable que utilices la misma solución jabonosa que has utilizado antes, así que mejor usar guantes para proteger tus manos. Si no tienes un cepillo de dientes viejo, en muchos establecimientos de productos de limpieza podrás encontrar cepillos de púas suaves específicos para estos casos. Una vez hayas frotado bien, solo tendrás que pasar un trapo limpio por las juntas.

Ahora ya no tienes excusa para que tus rodapiés, zócalos y juntas estén impecables, así que no esperes más y comienza a seguir estos consejos. Notarás una gran diferencia en su aspecto y, además, si lo haces de forma habitual, no acumularán suciedad.

También te puede interesar...