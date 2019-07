Cómo jugar al golf: reglamento y técnicas

El golf es uno de los deportes más populares del mundo y seguramente el más adictivo, y es apto para cualquier etapa de la vida, ya que no requiere de unas condiciones físicas específicas.

También se caracteriza por ser una maravillosa forma de sociabilizar. Ya comentamos en cómo empezar una conversación amistosa, ciertos trucos para perder nuestra timidez, la psicología nos indica que este deporte nos puede ayudar a relacionarnos en sociedad. No obstante, también es un deporte enormemente técnico, bastante complicado en cuanto a normas (escritas o no) se refiere, y que requiere de muchas horas de práctica.

Características del golf

Empezar a jugar al golf no se diferencia mucho de empezar a practicar cualquier otro deporte. Hay que aprenderse las reglas básicas, conseguirse unos palos y una bola y jugar todo lo que se pueda hasta que empecemos a tener claro lo que estamos haciendo.

No obstante, hay unas cuántas cosas que se deben tener claras de entrada:

La primera es que en el golf el verdadero contrincante eres tú, no los demás jugadores, ya que para ser de los mejores no solo debes vencer a muchos de ellos, sino sobre todo mejorar en cada partida. También se trata de un deporte en el que la competencia es muy extensa, ya que en cada torneo participan decenas de jugadores de todos los niveles.

La segunda, que se trata de un deporte enormemente exigente y que no es fácil aprender a jugar solo, por lo que es recomendable que toméis clases, ya sea en una escuela, con un profesor particular o con algún conocido que se preste a enseñaros.

Cómo jugar al golf

Alinea tu cuerpo con la pelota: antes de realizar el swing (el movimiento con el que acompañas al palo hasta darle a la bola) debes situarte de cara a la bola, a la que deben apuntar tus pies, tus caderas y tus hombros. Los pies deben estar separados a la altura de los hombros para un mayor equilibrio.

Agarra el palo de la manera adecuada: la mano dominante debe estar debajo de la no dominante, con ambos brazos rectos.

Perfecciona tu backswing: el backswing es el impulso que se coge con el palo moviéndolo hacia atrás antes de golpear. Para hacerlo, flexiona ligeramente el codo de tu mano dominante, manteniendo el otro recto.

Golpea la bola: realiza el swing de manera rápida, golpeando la pelota de lleno, y no intentes frenar el movimiento del palo de golpe tras salir disparada la pelota. Mantén la vista fija en la pelota antes, durante y después del golpe.

A medida que te acerques al hoyo, acorta los golpes: cuando estés cerca del hoyo hay que tener cuidado para no pasarse de largo. Para ello, debes acortar el backswing para realizar un putt (golpe corto).

Tipos de palos de golf

La clave del golf es escoger el palo más adecuado en cada momento, es tan importante que hay muchos golfistas que compran palos hechos a medida para ellos o modifican sus propios palos (por ejemplo, añadiendoles peso) para adaptarlos a sus necesidades específicas, y una de las funciones del caddie es ayudar a elegir el mejor palo para cada jugada.

Existen tres tipos de palos básicos:

Driver: para los golpes largos, de más de 180 metros (200 yardas). Es el primer palo que se usa, ya que es ideal para llevar la pelota desde el punto de partida a los alrededores del hoyo.

Putter: para los golpes cortos.

Hierro: para golpes intermedios, de hasta 180 metros.

Actualmente se usan también palos híbridos que unen características de varios tipos de palo, y que puede sustituir a los drivers y los hierros.

Tipos de juegos de golf

Se puede identificar distintos tipos de juegos:

Medal play o stroke play: es la modalidad más habitual, en la que se compite todos contra todos .

Match play: es la segunda modalidad más frecuente, y consiste en un torneo uno contra uno. Se contabilizan los hoyos ganados y perdidos, no los golpes.

Stableford: modalidad en que cada hoyo puntúa de manera distinta y gana quien suma más puntos.

Juegos por parejas.

Reglas del golf

El reglamento oficial tiene solo 34 puntos, existen decenas de reglas no escritas que todos los jugadores deben respetar y cuyo incumplimiento, aunque no está penalizado, puede hacer que un jugador sea mal considerado por los demás. Las normas básicas que hay que saber desde el primer día son las siguientes:

El ganador es aquél que consigue meter la pelota en los 18 hoyos que tiene el recorrido en un menor número golpes.

Cuando un jugador incurre en una infracción del reglamento, como por ejemplo si, queriendo o por error, golpea la bola de un oponente, se le penaliza añadiendo golpes de más a su hoja de puntuaciones, de manera que en el recuento final sumará más golpes que los que realmente ha realizado.

A cada partida se pueden llevar un máximo de 14 palos.

Cada jugador debe tener su propia bola, evitar perderla y en ningún caso debe golpear la de otro jugador.

Los golpes al aire, sin golpear la bola, también cuentan.

En cada ronda, el primer jugador en golpear es el que haya dejado su bola más alejada del hoyo en la ronda anterior.

El mundo de las reglas no escritas, como dijimos antes, es inmenso: si has perdido la bola, puedes buscarla durante unos minutos como mucho, si das un mal golpe puedes enfadarte, pero no hacer aspavientos, y la misma austeridad de gestos debe regir para los buenos golpes…