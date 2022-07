Incendios forestales: qué hacer y cómo actuar ante el fuego

Consejos sobre cómo actuar si me encuentro un incendio forestal.

En España, la ola de calor está dejando, por desgracia, una gran cantidad de bosques quemados, así como urbanizaciones, casas, etc. Cuando se produce un incendio forestal, son muchos los equipos de emergencia que se activan con el fin de extinguirlo cuanto antes y evitar daños mayores.

Sin embargo, a veces esto no es suficiente y acabamos por ver miles de hectáreas quemadas, casas y urbanizaciones destrozadas y otros daños mayores. Por ello, saber cómo debemos actuar en caso de encontrarnos con un incendio es esencial. Mejor estar informado y preparado que no encontrarnos con una situación extrema que no sepamos manejar.

Lo primero: informar

Si te encuentras en el monte y de golpe ves una columna de humo, lo primero que debes hacer es no entrar en un ataque de pánico y llamar al 112.

La central que atiende las llamadas de emergencia te hará unas preguntas sobre cómo te encuentras, sobre la ubicación, el tipo de viento, etc. Debes contestar a todas las preguntas que te hagan, pues es esencial para que puedan localizar el incendio y comprobar si no se trata de una quema controlada.

Alejarte del incendio sin prisa, pero sin pausa

Una vez has informado del incendio y si este no es un incendio controlado, debes alejarte de él lo más rápidamente posible. Sin embargo, debes hacerlo con calma, pues si te caes o te haces daño, todo será mucho peor. Lo primero es siempre guardar la calma.

Para alejarte del fuego de forma segura debes hacerlo desplazándote siempre hacia abajo. El fuego, dada la tendencia del aire caliente de subir, la gran mayoría de los casos se desplaza hacia arriba; por ello, tú debes ir en sentido contrario. Ten en cuenta que el fuego siempre puede cambiar de dirección, por lo que debes estar muy pendiente de cómo este va avanzando. Además, si estás en un plano, ver la dirección del fuego y del viento te permitirán ver la dirección que debes coger.

Pararte en un área que ya no pueda quemar

El fuego necesita de combustible para quemar. Por ello, se desplaza siempre hacia estos espacios. Si quieres estar seguro, debes buscar un sitio que sea completamente lo opuesto. Debes buscar zonas seguras.

Una zona segura es aquella en la que no hay más combustible para quemar; es decir, una zona por la que el fuego ya haya pasado. Si te sitúas en una de estas áreas, estarás a salvo. Además de las zonas que ya hayan sido quemadas, también puedes localizar zonas rocosas, terrenos agrícolas ya cosechados y limpiados y espacios dónde haya fuentes de agua. Todos estos lugares se consideran zonas seguras, ya que el fuego no puede expandirse a través de ellas.

Busca una zanja que te ponga a salvaguarda del fuego

Por último, y si te encuentras en una situación crítica, deberás recurrir a las zanjas. Se trata de una medida que debes llevar a cabo en última instancia y es que, evidentemente, conlleva algo de peligro. Si el fuego te ha rodeado y no hay manera de salir de él, lo mejor que debes hacer es buscar una zanja o bien cavar una y meterte en ella.

Debes cubrir todo tu cuerpo con tierra y colocarte con los pies en dirección al fuego. Asegúrate de dejar un pequeño espacio para que puedas respirar y, simplemente, deja que el fuego siga su dirección. Si llevas mantas térmicas en tu botiquín, cúbrete con ellas y luego cúbrete con la tierra; de este modo, estarás más seguro y te molestará mucho menos el calor a medida que el fuego se vaya acercando a ti.

Prevención, ante todo

Pese a saber cómo actuar ante un fuego, lo ideal es que sepamos prevenirlo. Por ello, cuando vayas a salir asegúrate de no realizar acciones que puedan llevar a originar un incendio, así como de salir con todo lo necesario para hacer frente a una posible emergencia:

No fumes en zonas pobladas donde sea fácil que se inicie un fuego.

Olvídate de las barbacoas.

Lleva siempre varias botellas de agua con las que mantenerte hidratado.

Lleva siempre un pequeño botiquín contigo: es importante que lleves vendas, productos desinfectantes, etc. Pero, sobre todo, lleva mantas térmicas.

Sigue las recomendaciones de las autoridades.

No te saltes zonas cerradas.

Intenta no ir en coche o moto cerca de zonas forestales muy densas.

No tires residuos en el bosque: ni plástico, ni latas, etc.

Lleva siempre el móvil bien cargado y asegúrate de tener los contactos de las autoridades de tu zona.

Llama y avisa al momento. No esperes a ver si es un fuego controlado o bien si no estás del todo seguro. El centro de emergencias ya comprobará que no se trate de una quema controlada, pero tú debes avisar a la primera.

La prevención debe ser siempre la primera forma de actuar. Debemos cuidar los bosques para evitar los incendios forestales lo más que podamos. Debemos recordar que estos son el pulmón del planeta, además de alojar una gran cantidad de animales.

Conocer cómo podemos escapar del fuego es esencial para evitar situaciones complicadas de manejar. Sin embargo, lo primero siempre es la prevención y la seguridad. Si vas a salir al monte, asegúrate siempre de llevar un botiquín y tener la información y los conocimientos necesarios para poder actuar ante cualquier emergencia que pueda haber.

