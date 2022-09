Cómo hacer un huevo frito en el microondas sin aceite, perfectos en menos de 1 minuto

El huevo es uno de los alimentos más populares y versátiles de la gastronomía española, pero también del resto del mundo, donde es un ingrediente habitual de muchos platos y recetas. Los huevos de gallina aportan proteínas de alto valor biológico y de buena calidad, así como vitaminas de los grupos A y B.

De todas las formas de prepararlos, una de las más populares en todo el mundo es el huevo frito. En el caso de España, se acostumbra a cocinar haciendo uso de abundante aceite de oliva muy caliente, si bien existe la posibilidad de disfrutar de este plato de una manera más saludable.

Cómo preparar un huevo frito en el microondas sin aceite

Si buscas una manera más saludable de disfrutar del huevo frito, y quieres hacerlo de una manera práctica y rápida, puedes recurrir a la preparación del huevo frito en el microondas, una de las formas de prepararlos sin aceite. Aunque los hagas de esta manera, los huevos conservan todo su sabor.

Para su elaboración tan solo es necesario romper el huevo en un planto hondo apto para microondas. Al hacerlo habrá que tener especial cuidado para que no se rompa la yema, y seguidamente se puede añadir un poco de sal por encima si así se desea.

Una vez hecho lo anterior, es el momento de introducir dicho recipiente en el microondas durante un tiempo de 40 segundos a potencia media. Una vez que haya pasado este tiempo tan solo tendrás que disfrutar del huevo. En el caso de que te interese que esté más cocido, deberás dejarlo unos cinco segundos más.

Preparando el huevo frito de esta manera estarás evitando el uso de aceite, y esto hará que tenga muchas menos calorías, por lo que será más saludable.

Huevos a la plancha, una alternativa

Una alternativa a la preparación anterior es la de preparar un huevo frito a la plancha, lo que hará que puedas disfrutar de unos huevos fritos, pero sin aceite, con un buen sabor y con menos calorías.

Para elaborarlos de esta manera necesitarás contar con una buena sartén antiadherente, gracias a la cual sea posible cocinar sin echar nada de aceite y que el huevo no se pegue. Para ello tendrás que ponerla a calentar en el fuego y echar el huevo cuando esté caliente, tal y como se hace cuando se fríen de la manera habitual.

Luego habrá que tapar la sartén para conseguir que los huevos se cocinen con el propio vapor del calor que generan, de manera que puedan llegar a quedar en su punto sin que sea necesario recurrir a uso alguno de aceite.

¿Cuántas calorías tiene un huevo frito?

El huevo es uno de los alimentos más consumido a nivel global, siendo un ingrediente clave en la gastronomía de una gran cantidad de culturas alrededor de todo el planeta. Sin embargo, hay muchos que se cuestionan lo saludable que es su consumo.

Cuando nos referimos a las calorías del huevo frito, hay que partir de la base de que estas dependerán en gran parte de la manera en la que se haya preparado, así como de los ingredientes adicionales que pueda llegar a tener o que los acompañen.

Sin embargo, generalmente se puede decir que un huevo frito contiene unas 95 calorías, lo que lo sitúa como más calórico que el huevo cocido, que tiene 76 calorías. Sin embargo, es menos calórico que, por ejemplo, el huevo revuelto preparado con leche, que puede superar las 100 calorías. Para reducir lo máximo posible las calorías, se debe cocinar el huevo frito sin aceite.

Los beneficios del huevo frito

La mayor parte de las calorías que nos podemos encontrar en un huevo se encuentran en la yema, que además cuenta con unos altos niveles de colesterol. Sin embargo, hay que tener en cuenta que también es una buena fuente de vitaminas de los grupos A y B, y que, además, contiene hierro y riboflavina.

El huevo frito es una preparación que también destaca por el aporte de la vitamina B12 sin aceite; y además conserva mejor las propiedades de una clara que es rica en calcio, potasio, magnesio, selenio, zinc, hierro y otras vitaminas y minerales. A todo ello hay que sumar, que el huevo ayuda a la hora de mejorar la salud sexual y reproductiva de la mujer.

A ello hay que sumar que en la clara del huevo nos encontramos con péptidos, unos fragmentos de proteínas que están inactivos mientras el alimento está crudo, pero que ante determinados procesos químicos la proteína se desdobla y libera los mismos, teniendo un efecto hipotensor similar al de los medicamentos que se utilizan para hacer frente a problemas de hipertensión. Estos son solo algunos de sus beneficios.

¿Cuántos huevos semanales se pueden comer?

Una vez que conoces alguno de sus numerosos beneficios, es importante resolver una de las dudas más comunes con respecto a este alimento y que tiene que ver con la cantidad recomendada de huevos que se pueden comer a la semana.

En este sentido hay que recalcar que los expertos indican que una persona adulta y sana puede ingerir entre 6 y 7 huevos a la semana sin que ello suponga ningún riesgo para su salud. No obstante, también hay quienes recomienda no excederse de los 3 o 4 huevos. En cualquier caso, se aconseja no abusar de su ingesta, al igual que sucede con cualquier otro alimento.

