Los sangrados nasales son frecuentes y molestos y, a pesar de que en la mayoría de las ocasiones son inofensivos, podrían ser un síntoma de verdaderos problemas de salud. Pero no te preocupes, no es lo normal, el sangrado de nariz suele ser inocuo, aunque algo escandaloso.

En cualquier caso, en este artículo te ofrecemos tanto las causas como la forma de cortar una hemorragia nasal. Además, es conveniente que aprendas a diferenciar cuando está generado por una causa menor, como la rotura de un vaso sanguíneo, o cuando es debido a un accidente o una embolia cerebral.

Por qué sangra la nariz

Una hemorragia nasal o epistaxis puede estar ocasionada por varias causas:

Un entorno seco por el exceso de calefacción o de aire acondicionado puede resecar el interior de las fosas nasales . Esto hace que se formen costras que, al romperse, producen el sangrado de nariz.

. Esto hace que se formen costras que, al romperse, producen el sangrado de nariz. Las agresiones, golpes o meterse algún objeto en la nariz, incluso hurgarse la cavidad nasal, puede generar lesiones en la mucosa. Estas lesiones es normal que ocasionen alguna hemorragia nasal.

Los cambios de altitud o presión atmosférica también pueden ocasionar hemorragias, como subir a una montaña muy alta o viajar en avión.

también pueden ocasionar hemorragias, como subir a una montaña muy alta o viajar en avión. Las contusiones directas que produzcan fisuras o fracturas en la nariz o la base del cráneo puede provocar también el sangrado de nariz.

Algunas patologías como las alergias o rinitis, pólipos en la nariz, arteriosclerosis, la hipertensión o tener déficit de vitaminas, también pueden ocasionar una hemorragia nasal.

pólipos en la nariz, arteriosclerosis, la hipertensión o tener déficit de vitaminas, también pueden ocasionar una hemorragia nasal. La epistaxis puede estar además producida por la ingesta de algunos fármacos anticoagulantes como la aspirina, los cuales diluyen la sangre y favorecen que pueda escaparse por los vasos sanguíneos.

Ciertas infecciones como la gripe, las enfermedades cardíacas o pulmonares y enfermedades de la sangre y vasos sanguíneos pueden provocar sangrado de nariz.

Qué hacer cuando te sangra la nariz

Casi todos hemos sufrido un sangrado de nariz alguna vez y puede que no siempre hayamos sabido reaccionar de manera correcta. Presta atención a cómo actuar para cortar hemorragia nasal, seguro que te será útil.

Siéntate derecho e inclínate hacia delante, es mejor hacerlo así que echar la cabeza hacia atrás porque reduces la presión arterial en las venas de la nariz. Así evitarás un sangrado más abundante y no tragarás sangre, pues podría irritar tu estómago. Presiona la nariz con los dedos pulgar e índice para taponar los orificios nasales. Respira por la boca y continúa presionando unos 10 o 15 minutos. Esta presión en el punto de sangrado del tabique nasal puede ayudarte a cortar hemorragia nasal. No te hurgues ni te suenes la nariz para evitar volver a sangrar, así como tampoco es conveniente que te agaches durante unas horas después del sangrado de nariz. Mantén la cabeza más alta que el nivel del corazón durante este tiempo. También puedes aplicar un poco de vaselina en el interior de la nariz con mucho cuidado para hidratar las fosas nasales. En caso de que vuelva a sangrar, sí debes sonarte con fuerza para expulsar todos los coágulos de sangre. A continuación, rocía con un aerosol nasal descongestionante que contenga oximetazolina. Presiona de nuevo la nariz como dijimos antes y llama al médico. No se aconseja introducir un algodón o pañuelo dentro de las fosas nasales, podría formar un coágulo o costra que generaría un nuevo sangrado al quitar el algodón.

Cuándo visitar al médico

Debes acudir a un centro sanitario o llamar al 112 cuando presentes síntomas de alerta por una epistaxis graves como:

Hemorragia nasal intensa.

Sangrado de nariz que se exterioriza por ambas fosas nasales y por la boca acompañado de vómitos también con sangre.

Hemorragias provocadas por un aumento de la presión arterial importante .

. Si después de 30 minutos no se ha podido cortar hemorragia nasal.

En caso de que te sientas débil o aturdido, tengas sudoraciones, te pongas pálido y disminuya tu nivel de conciencia.

Cuando el sangrado se produzca después de un accidente, caída o lesión en la cabeza.

En caso de que tengas sangrados nasales frecuentes, ya que es posible que tengan que cauterizarte algún vaso sanguíneo. Esta técnica consiste en quemar un vaso sanguíneo con una corriente eléctrica, láser o nitrato de plata.

láser o nitrato de plata. Si sufres un sangrado de nariz tomando anticoagulantes.

La administración de oxígeno por medio de una sonda nasal puede provocar alguna hemorragia nasal. Para evitarlo, aplica un lubricante de base acuosa en ambos orificios de la nariz y aumenta la humedad en tu hogar con humidificadores o recipientes de agua. Pero si son intensos y recurrentes, lo mejor será visitar a tu médico.

Recomendamos que, sea por la razón que sea que se produzca la hemorragia nasal, mantengas la calma. Sabemos que el sangrado de nariz alarma mucho, pero será fundamental estar tranquilos, la mayoría de las veces no suele ser grave y puedes tratarlo en la comodidad de tu hogar. También puedes probar a colocar hielo o paños mojados con agua fría en la zona de los huesos de la nariz si pasados 10 o 15 minutos no has conseguido cortar hemorragia nasal. Pero tampoco esperes más de la cuenta, si no consigues detener el sangrado será mejor que actúes rápido.

Por último, es muy importante que enseñes a los más pequeños cómo deben actuar frente a un sangrado de nariz, sobre todo si es propenso a ello. Podría ocurrirle fuera de casa y es fundamental que sepa lo que debe hacer.