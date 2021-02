Cómo hacer la receta de crepes de chocolate de Eva Arguiñano

Si bien es cierto los crepes son originarios de Francia y no de España, estos han dado la vuelta al mundo por su versatilidad y exquisitez, pues a todo el mundo le apasionan. ¿Quieres descubrir la receta de crepes de Eva Arguiñano? ¡Acompáñanos!

Además de deliciosa, la receta original de crepes es muy nutritiva y puedes elaborarlos tanto dulces como salados para el disfrute de toda la familia. En este artículo te mostramos el procedimiento con el sabor único y especial de Eva Arguiñano. ¡Vamos allá!

Eva Arguiñano y su receta original de crepes

Estos crepes caseros de Eva Arguiñano se elaboran de forma sencilla, y podrás acompañarlos con una deliciosa salsa de chocolate. Y es que esta famosa cocinera y presentadora de televisión ha logrado un éxito increíble gracias a sus suculentas preparaciones.

Además, Eva Arguiñano es una especialista elaborando todo tipo de postres, algo que la ha posicionado como una de las mejores chefs de España. De hecho, es la jefa repostera del restaurante de su hermano, el también afamado Karlos Arguiñano.

Recomendaciones para preparar crepes de Eva Arguiñano

Es habitual tener que desechar el primer crepe, pues absorberá demasiada grasa que puede ser perjudicial a largo plazo para nuestro organismo.

Otro consejo que tendrás que considerar para preparar esta receta original de crepes es que, cuando procedas a combinar los ingredientes con la batidora, coloques primero los líquidos y después la harina. Si lo haces a la inversa, será mucho más complicado mezclarlo todo.

En cuanto a la presentación de los crepes, al ser una receta tan versátil podrás rellenarlos con un sinfín de ingredientes. Pero tendrás que tener claro desde el principio si deseas elaborar tus crepes salados, pues en ese caso debes eliminar el azúcar de la elaboración.

Las posibilidades para el relleno son casi infinitas, tanto si te decantas por los crepes dulces como salados. Los rellenos que nunca fallan para los crepes salados son las verduras, pollo a la carbonada, jamón y queso, txangurro, gambas, etc.

En cambio, si los prefieres dulces, las alternativas todavía son más numerosas. El relleno preferido de Eva Arguiñano es el chocolate, no obstante, también puedes añadirles frutas, crema pastelera, frutos secos, nata, sirope de arce, dulce de leche, etc. Y ahora, pasamos a mostrarte la receta de crepes de Eva Arguiñano, así que toma nota y no te pierdas ningún detalle.

Receta de crepes de Eva Arguiñano

Los crepes están fabricados con una base de harina, huevos, leche y mantequilla. Y como hemos comentado, es uno de los postres más deseados por los consumidores. Te recomendamos que dejes volar tu imaginación e innoves cuando prepares esta receta de origen francés, pues su presentación también puede hacerse de mil maneras diferentes.

Ingredientes:

250 ml de leche

125 gramos de harina

2 huevos

1 pizca de sal

5 gramos de azúcar

50 gramos de mantequilla

1 cucharadita de mantequilla para untar la sartén

Para la salsa de chocolate:

75 gramos de chocolate para cobertura

100 ml de leche

Receta de crepes de chocolate de Eva Arguiñano:

1. Lo primero que debes hacer será fundir la mantequilla. Para ello, o bien la pones al baño María o la introduces en el microondas unos 30 o 40 segundos. Pero cuidado, no debe llegar a hervir.

2. A continuación, coloca en el vaso de la batidora la leche, los huevos y la mantequilla derretida. Añade después la harina, la sal y el azúcar y tritura bien con la batidora todos los ingredientes.

3. Para asegurarte de que no quedan grumos en la masa, pasa la mezcla por un colador después de batirla.

4. Luego, unta una sartén antiadherente de tamaño mediano con una cucharadita de mantequilla ayudándote con un pincel de cocina y ponla a calentar a fuego medio.

5. Cuando esté caliente, vierte un poco de masa con un cazo para sopa y espárcela muy bien por toda la superficie de la sartén. Una vez que empiece a cuajarse, voltea el crepe y cocina por el otro lado unos segundos. Repite esta operación tantas veces como sea necesario hasta que termines toda la masa.

6. Aparte, para preparar la salsa tendrás que colocar el chocolate troceado junto con la leche en un cazo para fundirlo a fuego suave. Mientras se va fundiendo, recuerda que no puedes dejar de remover, de lo contrario, se pegará en el fondo del cazo.

7. Por último, sirve los crepes de Eva Arguiñano con el acompañamiento de chocolate. También puedes presentar los crepes con un poco de nata, unos frutos secos picados o lo que más te guste.

Recuerda desechar el primer crepe porque absorberá demasiada grasa, y ten en cuenta también que es mejor que pongas los ingredientes líquidos abajo y después la harina. Para la preparación de esta receta de crepes de Eva Arguiñano, te aconsejamos que tengas preparado el relleno para que no se enfríen los crepes mientras la elaboras.

Intenta medir la misma cantidad de masa en todos los crepes, pues así te quedarán todos más o menos del mismo grosor. Que, por cierto, no debe ser demasiado voluminoso, pues la masa de un crepe, cuanto más fina, mucho mejor.

Para ello, extiende la masa de forma rápida por la sartén para que se cocine de forma uniforme por todas partes. Así nos quedarán perfectos. Por último, y en lo que al relleno se refiere, puedes añadir al chocolate una pizca de canela o coñac mientras lo cocinas para darle un toque especial a esta receta original de crepes de Eva Arguiñano. ¡Qué los disfrutes!

