¿Quieres conocer la forma más tradicional de preparar albóndigas en salsa? Pues estás de suerte, porque te mostramos a continuación la receta de la abuela de albóndigas en salsa que no puede faltar en ningún recetario.

La salsa española, también conocida como salsa castellana, es un tipo de salsa veloute, es decir, que tiene una base de aceite y harina conocida como roux. Es como la base de la bechamel, pero ligada con un caldo de carne en lugar de leche. En esta base se cocinarán las albóndigas, y el resultado será una receta espectacular. ¡Te contamos cómo hacer albóndigas en salsa: receta de la abuela!

Cómo hacer albóndigas en salsa española

Ingredientes para 4 personas:

500 gramos de carne picada de cerdo

500 gramos de carne picada de ternera

2 huevos

100 gramos de queso parmesano o manchego

3 dientes de ajo

1 rebanada de pan de molde sin corteza

Perejil picado

1/2 cucharada de comino molido

1 vaso de caldo de carne

Harina

Aceite

Sal y pimienta

Preparación de las albóndigas en salsa:

1. En primer lugar, pon la carne picada en un bol junto con la rebanada de pan molde previamente empapada en leche, los huevos, el queso rallado, los dientes de ajo picados, el comino y el perejil picado. Mezcla muy bien todos los ingredientes amasando con las manos hasta obtener una masa homogénea.

2. Después, coge pequeñas porciones de carne y ve dándoles forma de bola. Las albóndigas deben ser pequeñas, así que asegúrate de que no tengan más de 4 cm de diámetro. Cuando las tengas formadas, pásalas por un plato con harina y cubre la superficie de todas ellas.

3. A continuación, vierte bastante aceite de oliva en una sartén grande y ponla a calentar a fuego medio. Cuando el aceite esté caliente, ve introduciendo las albóndigas de una en una y cocínalas hasta que adquieran un ligero color marrón por fuera, pero por dentro deben seguir crudas. No subas mucho la potencia del fuego para que la harina no se queme, y si no te caben todas fríelas en varios turnos.

4. Añade el vino en el mismo aceite donde has frito las albóndigas y deja que hierva para que se evapore el alcohol. Entonces, añade el caldo removiendo con unas varillas para combinar todos los ingredientes y cocina un par de minutos hasta que la salsa espese un poco.

5. Por último, introduce las albóndigas en la salsa y cocina unos 15 minutos más. Así la salsa reducirá un poco y las albóndigas terminarán de cocinarse por dentro al tiempo que se empapan con la salsa. ¡El resultado será espectacular!

Receta de la abuela de albóndigas en salsa

Se puede decir que todas las abuelas son o eran unas excelentes cocineras. Seguro que todos tenemos el recuerdo de ir a comer a casa de nuestra abuela y degustar una deliciosa receta cada vez. Además, siempre suelen elaborar platos tradicionales como las albóndigas en salsa, una receta que, bien elaborada, es capaz de dejar sin palabras a cualquiera.

Por este motivo, te ofrecemos la receta de la abuela de albóndigas en salsa, la más tradicional y rica de todas las recetas que hayas probado de albóndigas en salsa. ¡No te la pierdas!

Ingredientes para 6 personas:

1 huevo M

15 ml de leche

1 rebanada de pan de molde

2 dientes de ajo

500 gramos de carne picada mezcla de ternera y cerdo

170 gramos de patatas

100 gramos de cebolla

30 gramos de harina de trigo

300 ml de caldo de carne

Aceite de oliva virgen extra

Sal

Cómo hacer albóndigas en salsa española:

1. Para empezar, bate el huevo en un bol grande y añade la leche. Pon también la rebanada de pan de molde para que se empape hasta que se deshaga con la ayuda de un tenedor. Después, agrega un diente de ajo sin piel y bien picado, un poco de sal, la carne picada y la patata pelada y rallada. Mezcla muy bien hasta lograr una masa homogénea.

2. A continuación, cubre con harina la base de un plato y ve formando bolas con la carne condimentada. Ponlas después sobre la harina realizando movimientos circulares para que las albóndigas queden cubiertas por completo.

3. Calienta bastante aceite en una sartén amplia y comienza a freír las albóndigas durante dos minutos más o menos. Recuerda, solo queremos que acaben doradas por fuera, así que retíralas enseguida y ponlas en una olla grande. Reserva mientras elaboras la salsa.

4. Para preparar la salsa, pela y pica el otro diente de ajo y la cebolla. Pon a calentar una sartén con un chorrito de aceite de oliva para pochar ambos ingredientes a fuego suave durante 10 minutos. Pasado este tiempo, añade una cucharada de harina, remueve e incorpora el caldo de carne cuando la harina haya tomado algo de color.

5. Para terminar, deja que la salsa se cueza durante unos minutos para que espese antes de añadir las albóndigas. Entonces, cuece todo junto a fuego muy suave durante 20 minutos con la tapadera puesta. Sirve y…, ¡a disfrutar de esta receta de la abuela de albóndigas en salsa!

No esperes más para ponerte a hacer albóndigas en salsa española y disfrutar de su increíble sabor. Además, admiten cientos de guarniciones, pero quizás el puré de patatas y el arroz blanco son las que mejor le van. Y puesto que es un plato muy saciante y nutritivo, es preferible que comas las albóndigas en salsa al mediodía. ¡Buen apetito!

