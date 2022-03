Las dificultades de Megan Maxwell antes de convertirse en referente de la novela erótica

Con más de cinco millones de libros vendidos a sus espaldas, la española Megan Maxwell se ha convertido en una de las escritoras líderes en ventas en todo el mundo. Títulos como '¿Un último baile, milady', 'Hay momentos que deberían ser eternos' o 'El día que el cielo se caiga' son solo algunos de sus grandes éxitos, sacados de la fructífera lista de casi 50 novelas que ha realizado desde que la primera vio la luz en 2009.

A día de hoy no hay rincón donde su nombre no haya llegado y acumula miles de fans de diferentes nacionalidades, pues sus novelas han sido traducidas a diferentes idiomas debido al gran éxito de las historias que cuenta.

Y es que la narrativa de la autora reúne ingredientes como el amor, la comedia, el erotismo, el romanticismo o el feminismo, creando escenarios en los que muchas mujeres puedan verse reflejadas o situaciones con las que sentirse identificadas y les ayudan a empoderarse.

La voz de Megan Maxwell que revela las dificultades antes del éxito

En la entrevista que este domingo, 13 de marzo, se emitirá en el programa de Jordi Évole, se pone de manifiesto que el camino para llegar a este gran éxito no ha sido nada fácil para la autora. Ante la pregunta de "¿A cuántas editoriales llamaste a la puerta?" Maxwell contesta: "70, 80 y todas me decía que no. No, no, no, no."

También se expone cómo hay quien la tacha de escribir "porno para mamás" algo que afirma molestarle profundamente. "Siempre ha existido el porno para hombres y yo nunca he escuchado que se diga que es porno para papás [....] Se busca dejarnos mal."

De este modo Megan ayuda a visibilizar cuestiones de la mujer como el disfrute de lo erótico sin tabúes, y a reivindicar el derecho a no sentirse avergonzada por lo que se lee o se hace en la vida privada de cada una.

Esto se confirma con algunos de los testimonios de varias de sus lectoras que también aparecerán en el programa. Alguna de ellas reconoce que antes escondía el libro de Maxwell o que incluso se preguntaba a sí misma "¿por qué lees porno?".

Gracias al trabajo de mujeres como Megan Maxwell estas temáticas empiezan a normalizarse y ayudan a miles de madres, hijas, sobrinas, amigas, abuelas, etc, a vivir libremente y sin ocultar sus gustos o placeres, ya sea a través de la lectura o de cualquier otro tipo de prácticas que en el caso de los hombres no han sido tan cuestionadas a lo largo de la historia.

Sigue los temas que te interesan