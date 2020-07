El gel hidroalcohólico es un producto que, se ha popularizado en el mercado debido a la pandemia COVID-19 y su uso ahora está muy generalizado entre la población española. Sin embargo, hay que decir que se trata de una solución que se viene utilizando desde hace ya varios años en el sector sanitario y de la salud.

El gel hidroalcohólico está compuesto principalmente por alcohol. Esto nos permite aprovechar sus propiedades antisépticas y la desinfección de las manos a medida que nos las lavamos. Su utilidad como gel de manos higienizante es poder mantener un alto nivel de higiene en los casos en los que no es posible lavarnos las manos.

Cómo usar el gel hidroalcohólico

El alcohol es capaz de matar en un minuto un 99,99% de las bacterias, por lo que se considera uno de los viricidas y fungicidas más efectivos. Los geles hidroalcohólicos están disponibles en una mezcla de gel, líquido o espuma.

Para limpiarse bien las manos con gel hidroalcohólico hay que seguir estos pasos:

Aplicar el producto en la palma de la mano

Frotar las manos entre sí

Refregar el producto sobre todas las superficies de las manos y los dedos hasta que se sequen

Hay que tener en cuenta que, al tratarse de alcohol, estamos ante un producto inflamable, aunque es un tipo de alcohol que se evapora rápidamente si lo aplicamos bien en las manos. No obstante, una vez hemos pasado el gel hidroalcohólico por las manos no debemos manipular ninguna fuente de calor.

Por qué no deberías usar el gel hidroalcohólico en la playa

En las últimas semanas, hemos visto en tiendas y supermercados cómo se comercializa gel hidroalcohólico en pequeños botes para llevarlos a cualquier parte. Su carácter práctico en aquellas situaciones en las que no tenemos acceso a lavarnos las manos es muy útil. Sin embargo, el gel hidroalcohólico no es recomendable en diversas situaciones.

La playa es, precisamente, uno de los lugares en los que no se aconseja el uso del gel hidroalcohólico. Así que todos aquellos que hayan comprado uno de estos pequeños botes para llevarlo en el bolso a la playa deben olvidarse de dicha idea. La aplicación del gel hidroalcohólico en la playa puede poner en riesgo la salud cutánea y producir importantes lesiones. Sin ir más lejos, la exposición del alcohol a los rayos del sol más intensos que se producen en la playa no resulta nada beneficiosa.

Los riesgos del gel hidroalcohólico en la playa

La exposición solar al alcohol es el principal riesgo que podemos sufrir al usar este gel en la playa. Al aplicarlo en la piel, los rayos del sol podrían generar quemaduras e irritaciones en la zona de aplicación de la piel, sobre todo si nos exponemos mucho. Hay especialistas que son muy claros a este respecto: si se utiliza el gel hidroalcohólico y después nos exponemos al sol, nos podemos abrasar.

El alto porcentaje de alcohol de estos geles, en combinación con la luz solar, podría originar quemaduras en la piel, especialmente en las más sensibles o en la de los niños pequeños. Hay quien cree que esto no es así debido a la rápida absorción de los geles hidroalcohólicos en la piel, pero nada más lejos de la realidad.

La aplicación que hagamos con este tipo de gel se mantiene sobre la superficie de la piel por un tiempo prolongado. Como mal menor, puede provocar un oscurecimiento de la piel. Pero si va más allá, lo que podría ocasionar es una quemadura.

La piel está más vulnerable por el confinamiento

Esto se agrava si tenemos en cuenta que este año hay un mayor riesgo de quemaduras solares. La piel, tras dos meses de confinamiento, está mucho más vulnerable y no ha tenido un proceso de adaptación a los rayos ultravioletas como en años anteriores. Es por eso que hay que prestar una especial atención este año y usar más frecuentemente la protección solar.

No hay que olvidar que el gel hidroalcohólico es un producto inflamable. Si el calor en la playa es intenso, puede llegar a prender, aunque no sea lo más probable. No obstante, mejor no correr este riesgo. La propia Organización Mundial de la Salud (OMS) es la que recomienda que no se use el gel hidroalcohólico en la playa.

La alternativa al uso del gel hidroalcohólico en la playa seguirá siendo lavarse las manos con agua y jabón, una acción esta que no entraña ningún riesgo para la salud de la epidermis.

El uso de la mascarilla y la protección solar en la playa

El uso de la mascarilla es obligatorio en los espacios abiertos. En la playa, si no se puede asegurar la distancia de dos metros, habrá que usar mascarilla. De ahí que lo más recomendable sea usar una protección solar factor 50 para asegurarnos de que no nos queden marcas.

No obstante, hay que prestar especial cuidado a que el protector solar no manche la mascarilla. Si la mascarilla se pega mucho a la piel o tiene demasiada grasa, es mejor cambiarla.

Hay que evitar mojar o ensuciar la mascarilla con arena, ya que puede irritar la piel. Asimismo, hay que lavarse las manos o usar un desinfectante antes de quitarse la mascarilla, evitando tocarla demasiado mientras la guardamos o la sacamos del bolso.

En definitiva, hay que seguir siempre las indicaciones de los expertos y tener en cuenta que no es nada recomendable usar el gel hidroalcohólico en la playa debido a los riesgos y problemas que puede ocasionar en la piel.

