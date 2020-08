Cómo curar un piercing de ombligo infectado

El piercing en el ombligo es, sin duda, uno de los piercing más populares en España. Hoy en día, la mayoría de las personas que deciden hacérselo son mujeres jóvenes. No obstante, algo a tener en cuenta antes de hacerte uno es que siempre debe hacerlo un profesional y seguir sus consejos para cuidarlo. Pero además, también queremos mostrarte unos remedios para desinfectar un piercing de forma fácil.

Son muy sencillos y pueden servirte para cuidar un piercing en el ombligo o en cualquier otra zona, pues estos remedios caseros evitarán que se te infecte. El ombligo es un lugar que necesita cuidados específicos, así que presta atención.

Qué cuidados necesita un piercing en el ombligo

Para evitar una infección en el ombligo debemos ofrecer especial cuidado, porque puede ser bastante molesto. Además, si la infección es seria, podríamos incluso tener que quitarnos el piercing. Lo primero que debes hacer es lavarte bien las manos con agua y jabón neutro. En caso de que la herida del piercing en el ombligo haya creado costra, ablándala con un trozo de algodón humedecido en agua templada, así podrás retirarla con facilidad.

Después, limpia toda la zona con agua y jabón neutro y aclara muy bien con agua después. Para una desinfección óptima de la zona, debes rociar con suero fisiológico asegurándote de que entra en el orificio. Si al mismo tiempo mueves el piercing en el ombligo arriba y abajo con movimientos suaves, evitarás que se te quede pegado a la herida, algo fundamental, al menos, las primeras semanas.

A continuación, seca muy bien la piel con sumo cuidado. Lo mejor para hacerlo de forma aséptica es utilizar una gasa esterilizada, nunca las manos, toallas o algodón, de lo contrario se puede producir una infección en el ombligo.

Por último, aplicar un producto desinfectante es muy necesario, sobre todo si sospechas de que puede haber una infección. La povidona yodada es una de las mejores alternativas para desinfectar un piercing de forma efectiva. Pero nunca utilices productos como el alcohol o el agua oxigenada, podrían retrasar la cicatrización de forma considerable.

Otros consejos para evitar una infección en el ombligo

Existen otros consejos a tener muy en cuenta cuando te acabas de hacer un piercing en el ombligo. Por ejemplo, no uses ropa ceñida o lleves ningún elemento que pueda rozar el piercing, como correas, riñoneras… Tampoco se recomienda tocarlo hasta que cicatrice por completo, excepto cuando lo estés desinfectando.

Por otra parte, los profesionales aconsejan no utilizar cremas sobre la zona mientras cicatriza, ni asistir a un spa o a la piscina. El cloro es un producto muy nocivo para la curación de las heridas.

Para finalizar, si por un error o algún despiste acabas con una infección en el ombligo, puedes hacer dos cosas: bien quitar el piercing y curar la herida hasta que se renueve la piel de forma natural, o bien cambiar el piercing en el ombligo por uno de titanio puro y desinfectar bien la zona. ¿Por qué? Pues porque está demostrado que el titanio acelera la cicatrización de las heridas.

Cómo curar un piercing de ombligo infectado

A continuación, te mostramos cómo aprender a curar un piercing en el ombligo infectado con remedios caseros.

1. Sal

El agua con sal es uno de los remedios caseros más efectivos para desinfectar un piercing, pues la sal cuenta con propiedades antibacterianas. Para aplicarla, echa un poco de agua en un vaso e incorpora una cucharada de sal. Mezcla bien hasta que esté disuelta por completo y ya puedes utilizarla para lavar la zona varias veces al día y eliminar así las posibles bacterias.

2. Peróxido de hidrógeno o agua oxigenada

Antes hemos dicho que no utilices alcohol ni agua oxigenada para desinfectar un piercing, pero hay una forma de hacerlo. Debes tener bastante cuidado porque es una solución muy fuerte, y solo se debe aplicar cuando tengamos una infección en el ombligo grave, es decir, cuando la herida segregue pus. Con este remedio tendrás la seguridad de que la infección en el ombligo se ha eliminado por completo.

3. Cremas antibióticas

La última opción es la menos agresiva, y consiste en la utilización de cremas antibióticas para acabar con la infección en el ombligo. Se deben aplicar sobre la zona afectada y dejarla que actúe unos minutos mientras la piel la va absorbiendo.

Hazlo siempre con las manos bien limpias, y puedes mover el piercing como te hemos explicado más arriba para evitar que la costra se quede adherida. Si no lo haces, la herida puede volver a abrirse y podrías tener otra infección. Ten en cuenta que el proceso de cicatrización de esta zona dura, al menos, unos 12 meses.

Qué hacer si la infección no remite

No queremos terminar este artículo sin darte un último consejo. Si has seguido todos los cuidados mencionados y la infección en el ombligo no remite, debes acudir de inmediato a un dermatólogo. Es poco común llegar a este extremo si se siguen estos cuidados, sin embargo, puedes cometer algún error y tu piercing en el ombligo podría llegar a infectarse.

Por lo general, las infecciones suelen durar dos o tres días, de modo que si tras ese tiempo la infección continúa, hay que ponerse en manos de un profesional facultativo. Este examinará la infección y nos proporcionará un tratamiento para desinfectar un piercing que, por cierto, deberás seguir a rajatabla. Así, te asegurarás de terminar con el problema de forma rápida y segura.

Para terminar, no olvides que se debe tener mucho cuidado con la limpieza de la zona. Una rutina diaria de higiene es necesaria para un correcto cuidado del piercing en el ombligo. Y no olvides utilizar uno de acero quirúrgico o de titanio, son los de mejor calidad. Ten en cuenta estos cuidados a la hora de desinfectar un piercing, resultarán de gran utilidad.

