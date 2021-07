En la actualidad, el teléfono móvil se ha convertido en un mini ordenador con el que poder estar en contacto durante todo el día con familiares, amigos y compañeros de trabajo. Aunque, para ello, debemos tenerlo siempre cargado, y no siempre es posible. Pero…, ¿y si te decimos que puedes cargar el móvil sin cargador?

Sí, has oído bien, puedes cargar un teléfono sin cargador ni enchufes allá donde vayas. De este modo, si pasas gran parte del día fuera de casa y no dispones de un cargador adecuado para tu smartphone, ya no supondrá un problema. ¡Descubre cómo cargar el móvil sin cargador!

Formas de cargar un smartphone sin cargador

¿Qué puedo hacer para cargar el móvil sin cargador? Tranquilo, si te quedas sin batería existen varias alternativas para cargarla sin ningún tipo de cable, ¡incluso sin enchufes! A continuación, te mostramos las más efectivas:

1. Cargador inalámbrico

Los móviles de última generación suelen poder adaptarse a los cargadores inalámbricos, de modo que es imprescindible llevar uno en el bolso o la mochila por si tu teléfono se queda sin batería.

Por ejemplo, algunos modelos más recientes de móviles, tanto iPhone como Android, llevan incorporados un estándar inalámbrico que te permitirá cargar el móvil sin cargador. Solo necesitas una almohadilla compatible o estación de carga inalámbrica que sirva para cargar tu smartphone.

Existen diversos cargadores inalámbricos en el mercado, como las almohadillas mencionadas antes que, colocadas sobre una mesa y un soporte, permiten cargar teléfono sin cargador colocándolo en posición vertical.

Cargador inalámbrico

2. Puerto USB

También puedes cargar el móvil sin enchufe gracias a los puertos USB, pero lo que sí necesitarás en este caso es un ordenador portátil con batería y un cable USB para conectarlo a uno de los puertos de salida. Esta alternativa es de gran utilidad cuando te encuentras en la calle o te sorprende un apagón de luz en casa, en la oficina o en clase.

De esta forma, puedes cargar el móvil sin cargador mientras dure la batería del portátil, pues se alimentará de la propia energía del portátil. No obstante, el principal inconveniente de esta opción de carga es la lentitud, y es que los puertos USB de los portátiles no están preparados para realizar cargas a gran velocidad.

Puerto usb

3. Cargador solar portátil

Otra de las formas de cargar un smartphone sin cargador es apostar por la energía renovable, es decir, un cargador solar. Estos cargadores tienen la capacidad de cargar móviles únicamente con la energía recibida del sol, y es un método muy útil si estás al aire libre en un día muy soleado.

Es tan sencillo como extender las celdas del cargador de forma horizontal para que se cargue con el sol y, después, poner a cargar el móvil con la energía solar acumulada.

Cargador solar

4. Power bank o batería portátil

Las baterías portátiles son muy útiles, ya que almacenan la energía para poder cargar después diferentes dispositivos electrónicos. Por lo tanto, es una alternativa estupenda para cargar teléfono sin cargador ante un apagón.

Pero te recomendamos que cargues la batería portátil cada 6 meses aunque no la utilices, pues las power bank no almacenan la energía para siempre, de hecho, van perdiéndola poco a poco. Para cargar el móvil sin cargador utilizando este método, conecta el cable USB al puerto de salida de la batería portátil.

Power Bank

5. Cargador de manivela

Los cargadores de manivela son otra opción para cargar el móvil sin cargador. Y es que este tipo de cargadores son capaces de cargar la batería de tu teléfono gracias a la energía que se crea girando la manivela.

Este método es el más lento y cansado, pero también es el más ecológico, por lo que no deja de ser una buena opción a valorar para cargar teléfono sin cargador.

6. Mochila con batería integrada

En el mercado existen mochilas con una batería incorporada para cargar el móvil sin necesidad de enchufe ni cargador. De este modo, no tendrás que llevar ningún cargador encima y podrás cargar el móvil gracias a esta batería de repuesto en cualquier lugar.

Hay diferentes tipos de estas mochilas con baterías integradas, así que lo mejor es que consultes con un experto para saber cuál es la que mejor se adapta a las características de tu teléfono.

7. Cargar el móvil con audífonos

Hoy día, la tecnología avanza a pasos agigantados, y una prueba de ello es que también es posible cargar teléfono sin cargador gracias a los audífonos de última generación.

Además, no solo podrás cargar el móvil de manera inalámbrica, sino que también te permitirán escuchar música sin ningún tipo de cable. No obstante, para cargar un teléfono con audífonos es fundamental entender su mecánica.

Es muy sencillo: dichos auriculares, que además son de carga rápida, contienen un adaptador con un conector microUSB que permite cargar el móvil sin cargador ni cables. Y lo que es más, estos dispositivos también pueden utilizarse para transferir datos entre el móvil y el audífono. Así, podrás escuchar música con gran calidad al mismo tiempo que dispones de audífonos capaces de cargar tu teléfono.

8. ¿Aplicaciones para cargar el móvil sin cargador?

Por último, otra de las supuestas formas de cargar un smartphone sin cargador es a través de numerosas aplicaciones que prometen hacerlo. Para ello, aseguran utilizar energías como la producida por la propia vibración del móvil, o incluso utilizando el Reiki.

Sin embargo, y conociendo el funcionamiento de un teléfono móvil y de su batería, sabemos que esto no es posible, pues no se puede cargar un móvil a través de una aplicación. Así que, te recomendamos que desconfíes de estas aplicaciones, aunque es cierto que algunas de ellas pueden contribuir a acelerar la carga ligeramente.

