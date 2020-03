El estado de alarma que vive el país a causa del coronavirus ha provocado el confinamiento de miles de españoles. Esta situación ha desencadenado la pérdida de miles de puestos de trabajo y los afectados no lo están teniendo fácil para acceder a las prestaciones que les corresponden. El SEPE ha suprimido la atención al público y solo permiten realizar cualquier tipo de trámite a través de su sede electrónica y para resolver dudas, por vía telefónica.

En este sentido, las dudas generalizadas entre la población por las medidas adoptadas por el gobierno siguen aumentando. Una de ellas está relacionada con la cita previa para solicitar el paro ante el creciente número de ERES y ERTES en empresas españolas. A continuación, te mostramos cómo apuntarte al paro durante el estado de alarma por el coronavirus.

Vías de comunicación con el SEPE

Para realizar cualquier tipo de trámite, es obligatorio recurrir a su sede electrónica y, para más dudas, los usuarios pueden hacer uso de los teléfonos que aparecen al acceder a la web de SEPE. Todos los teléfonos que han facilitado son números 901 por lo que tienen un coste compartido que varía si se realizan desde un teléfono fijo o móvil y depende del operador de telefonía. Actualmente, la avalancha de llamadas ha provocado el colapso de los números de contacto.

Cómo apuntarse al paro durante el estado de alarma

Los afectados que quieran registrarse por primera vez en el SEPE no podrán hacerlo ya que, legalmente hay que pasar por el Servicio Público de Empleo Autonómico para inscribirse como demandante de empleo, así que próximamente se va a contar con una solución acordada entre el Estado y las comunidades autónomas para salvar esta situación.

Para tranquilizar a la población, el Ministerio acordó que los plazos para solicitar el paro no van correr. Es decir, en una situación normal una persona se queda en paro y tiene 15 días hábiles para pedir la prestación por desempleo. Si la pide después, se le reconoce pero se le descuentan los días fuera de plazo. Ahora esto no sucederá así. Los ciudadanos en paro podrán pedir las prestaciones y se les reconocerán sin restarles ningún día de lo que les corresponda en el pago.

Usuario y contraseña Cl@ve

Para los que no quieran esperar a que se 'normalice la situación' y necesiten acceder a la prestación del paro, tienen una segunda alternativa: registrarse con su DNI y una cl@ve. Al acceder a la pestaña 'Registrarse en Cl@ve' del portal, el usuario tendrá que aportar su DNI y, a continuación, hacer clic sobre el botón 'Si, envíenme una carta de invitación a mi domicilio fiscal'. Si la solicitud se graba correctamente, se muestra el mensaje confirmando el envío de la carta.

La carta será enviada a través de correo postal. Una vez que hayas recibido la carta, debes acceder a la misma opción 'Registrarse en Cl@ve' y facilitar los datos solicitados: DNI o NIE y fecha de validez o expedición del DNI, o número de soporte. En esta ocasión, hay que marcar la opción 'Ya dispongo de una carta invitación' y pulsar el botón 'Continuar'. Debes localizar el Código Seguro de Verificación (o CSV) de 16 caracteres que contiene el papel que has recibido e introducirlo en el campo disponible.

En este último paso, se solicitará un número de teléfono móvil para recibir un SMS con el PIN y el correo electrónico. Al finalizar todos estos pasos, ya estarás dado de alta en Cl@ve para realizar cualquier trámite electrónico.

Cómo solicitar la prestación contributiva por desempleo

Una vez registrados en el SEPE. En la sede online tendrás que pinchar en 'Personas' e, inmediatamente después, 'Prestaciones', ahí encontrarás un apartado denominado 'Herramientas e Impresos', clickea en 'Impresos' y, finalmente encontrarás un desplegable denominado 'Prestación contributiva por desempleo' donde encontrarás un formulario a cumplimentar.

Llegado a este punto, podrás hacer uso de la identificación que te habrá costado varios días conseguir. Una vez rellenados todos tus datos personales, también será necesario adjuntar el DNI y libro de familia; un certificado de la empresa en la que hayas trabajado durante los últimos seis meses, firmado y sellado y la última declaración de la renta si la entidad gestora lo pide. Para finalizar el proceso, solo quedará introducir un código que llegará a tu teléfono móvil.

Obligaciones que implica apuntarse al paro

Cuando uno se apunta como demandante de empleo, básicamente está declarándose dispuesto a trabajar si surge una oportunidad de trabajo con sus habilidades y, en caso de que se haya solicitado una ayuda de algún tipo, el demandante no puede rechazar ninguna oferta que se le proponga, ya que eso implicaría dejar de percibir la prestación en cuestión. En caso de que no hayamos solicitado ayudas ni subsidios sí podremos seleccionar aquellas ofertas que más nos interesen y descartar las que no.

Una vez apuntado al paro, puedes sellarlo a través de internet, para hacerlo puedes visitar nuestro artículo de cómo sellar el paro por Internet donde lo explicamos paso a paso.

