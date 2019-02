Cómo mejorar tu pronunciación en inglés.

Todo el mundo sabe lo frustrante y traidora que puede llegar a ser la pronunciación inglesa. A diferencia del español, las palabras inglesas no se pronuncian como se escriben.

El alfabeto inglés tiene 26 letras que representan unos 70 sonidos diferentes. Además, estos sonidos pueden variar según el país de habla inglesa.

Aprender inglés

A continuación os presentamos algunos ejemplos de esta compleja pero no imposible pronunciación.

Know y no se pronuncian exactamente igual, a pesar de su ortografía.Las palabras red, bread y said riman, pero se escriben con vocales diferentes.Read en el presente se pronuncia ‘rid’, pero su pasado se dice ‘red’. Las palabras through y though se diferencian por solo una letra, pero se pronuncian ‘thru’ y ‘tho’.

Es totalmente cierto. Si pronuncias mal un simple sonido, puede cambiar totalmente el significado de la frase. Pero la verdad es que la pronunciación del inglés no es tan difícil como muchos creen. La clave está en practicar los sonidos que te resultan difíciles y exagerarlos, aunque suene forzado. ¡Que no te dé vergüenza!

No existen fórmulas ni milagros para lograr una correcta pronunciación del inglés, pero sí se puede conseguir una comunicación efectiva y mejorar mucho la pronunciación con la práctica.

Presentamos cuatro consejos clave que te ayudarán a alcanzar este objetivo.

1. Escucha, escucha y escucha:

Los bebés escuchan palabras y sonidos durante mucho tiempo antes de hablar. No leen hasta años más tarde. Si escuchas antes de leer, prestarás más atención a los sonidos y no a las letras.

Escucha inglés de forma activa, y también pasiva. Pon canciones o la radio mientras haces deporte o trabajas. ¡Que suene el inglés a todas horas en tu casa!

2. Practica en casa, hablando en voz alta:

Los problemas de pronunciación persisten porque nos da vergüenza cometer errores. Acostúmbrate a leer en inglés en voz alta para escuchar tu propia pronunciación. Lee lentamente y haz un gran esfuerzo por pronunciar todo lo mejor que puedas. ¡Mejor que lo hagas solo en casa que en un sitio público!

Intenta practicar al menos 15 minutos diarios e intenta aprender, sobre todo, los sonidos particularmente difíciles para ti.

Por ejemplo, una de las palabras que también se dicen frecuentemente mal es friend. Que no te despiste la ‘i’, ya que no se pronuncia. El sonido es fácil para los españoles, parecido a la ‘e’ española, ‘frend’. ¡Repítelo 10 veces en voz alta!

3. Habla lento y exagerando los sonidos

Tener fluidez no significa hablar rápido. Para lograr una pronunciación más precisa, habla lentamente, exagerando los sonidos y la entonación. ¡Que no te dé vergüenza! Así crearás sonidos más precisos, porque estarás exagerando la forma de la boca y trabajando músculos nuevos.

Y recuerda: las palabras se pronuncian de forma diferente cuando se encuentran dentro de una frase. Esto se llama connected speech. Cuando hablas en inglés, conecta las palabras siempre que puedas, sonará mucho más natural.

Por ejemplo: una de las frases más comunes en inglés es I’m fine (Estoy bien.) Un alumno casi siempre dice I am, cuando un nativo dirá la contracción: I’m (suena como ‘áim’), seguido directamente con fine (fáin). Pruébalo:

I’m fine = Áimfáin

Di esta frase 20 veces como si fuese una única palabra. ¡Debería rimar!

4. Practica los sonidos con ejercicios repetitivos

Como un buen deportista que hace ejercicios diferentes para mejorar su capacidad, los idiomas requieren la misma repetición y rigor para perfeccionar un sonido. Hay un ejercicio muy bueno para afinar las pronunciaciones especialmente difíciles: son los minimal pairs. Son pares de palabras que varían solo en un único sonido.

ship - sheep

this - these

cut - cat

Estudiar pares de sonidos te ayudará a exagerar la diferencia entre las dos palabras y así aprenderás a formar nuevos sonidos. También es muy útil aprender y pronunciar frases o palabras con sonidos que riman.

The red bread is on your head.

The early bird gets the worm.

No busques milagros para llegar a tener la pronunciación perfecta, porque no los hay. Mentalízate en trabajar, escuchar y repetir mucho: esa es realmente la clave para progresar en tu speaking. La disciplina, dedicación y la paciencia son claves.

