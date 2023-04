Alioli: el truco para hacer la mejor salsa de tu vida sin usar huevo

Karlos Arguiñano nos ha enseñado como podemos preparar un delicioso alioli sin huevo. No te pierdas su receta, que te mostramos aquí, porque vas a disfrutar, como nunca, de este complemento tan rico para tus patatas, verduras, etc.

Ingredientes para el alioli sin huevo

Los ingredientes que vas a necesitar para preparar tu alioli son los siguientes:

¼ aceite de oliva virgen extra

6 cucharadas de leche

Vinagre

Ajo

Sal

Como puedes ver, los ingredientes son de lo más simples de encontrar y muy posiblemente ya los tengas en casa, por lo que puedes ponerte manos a la obra con esta receta. Eso sí, prepara una batidora, ya que te facilitará mucho el trabajo.

Preparación del alioli sin huevo

Lo primero que debemos hacer para preparar esta receta es añadir la leche a la batidora y picar el ajo muy finito. El siguiente paso es añadir el aceite a la leche, pero no podemos hacerlo de cualquier manera, sino que deberemos añadirlo muy poco a poco mientras vamos batiendo y mezclando. Si lo añadimos demasiado rápido solo vamos a conseguir que se corte el alioli.

Mientras vamos mezclando, también deberemos añadir el ajo. Eso sí, intenta no dejar de batir o la mezcla se va a echar a perder. Puedes dejarlo un segundo para añadir el ajo, pero no es recomendable. Tenlo cerca y no deberás dejar de batir para agregarlo a la leche.

A medida que vayamos batiendo, nos daremos cuenta de que el alioli empieza a coger consistencia y es en este momento cuando debemos el vinagre. Como sucede con el aceite, el vinagre debe añadirse muy poco a poco y, además, es recomendable que este sea blanco. Y, una vez el vinagre se haya mezclado bien, ya solo nos queda añadir un poco de sal. O, si lo prefieres, puedes no añadirla. Esto ya es al gusto de cada uno.

Y hasta aquí hemos llegado. Como ves, no hay mucha dificultad a la hora de preparar un delicioso alioli sin el huevo, lo que es ideal para aquellas personas que no puedan consumir este alimento.

Propiedades del ajo

Uno de los ingredientes principales del alioli es el ajo. Este alimento es de lo más consumido en todo el mundo y no nos extraña porque sus propiedades son excelentes para mantener una buena salud. Básicamente, podemos destacar las siguientes:

Antioxidantes: el ajo es una fuente natural de antioxidantes, como la alicina. Esta sustancia ayuda a proteger las células del cuerpo contra el daño celular.

el ajo es una fuente natural de antioxidantes, como la alicina. Esta sustancia ayuda a proteger las células del cuerpo contra el daño celular. Tiene propiedades antiinflamatorias: además de los antioxidantes, el ajo también tiene propiedades antiinflamatorias, lo que es ideal para aliviar el dolor y la inflamación en condiciones como la artritis.

además de los antioxidantes, el ajo también tiene propiedades antiinflamatorias, lo que es ideal para aliviar el dolor y la inflamación en condiciones como la artritis. Enfermedades cardíacas: gracias a su composición, el ajo ayuda a controlar los niveles de colesterol y presión arterial, lo que nos permite prevenir ciertas enfermedades cariovasculares.

gracias a su composición, el ajo ayuda a controlar los niveles de colesterol y presión arterial, lo que nos permite prevenir ciertas enfermedades cariovasculares. Propiedades antimicrobianas y antiséptica: estas propiedades hacen que el ajo sea de lo más útil a la hora de combatir infecciones y tratar trastornos respiratorios como el asma.

Además de todos estos beneficios del ajo, también debemos decir que este ayuda a la hora de fortalecer el sistema inmunitario, lo que nos permite prevenir resfriados y otras infecciones.

Propiedades de la leche

Además del ajo, el alioli necesita la leche, otro de los alimentos que no puede faltar en nuestra dieta por todas sus propiedades. Las más destacadas son:

Calcio: la leche es una fuente rica en calcio, un mineral de lo más importante para la salud ósea y la prevención de la osteoporosis.

la leche es una fuente rica en calcio, un mineral de lo más importante para la salud ósea y la prevención de la osteoporosis. Vitamina D: además del calcio, la leche contiene vitamina D, la cual ayuda en la absorción del calcio.

Proteínas de alta calidad: las proteínas son esenciales a la hora de construir y reparar los músculos y los tejidos del cuerpo.

además del calcio, la leche contiene vitamina D, la cual ayuda en la absorción del calcio. Proteínas de alta calidad: las proteínas son esenciales a la hora de construir y reparar los músculos y los tejidos del cuerpo. Vitaminas del grupo B: su elevado contenido en vitaminas del grupo B, como la vitamina B12 y riboflavina, ayudan en la regulación del metabolismo y en la producción de energía.

su elevado contenido en vitaminas del grupo B, como la vitamina B12 y riboflavina, ayudan en la regulación del metabolismo y en la producción de energía. Rica en minerales: minerales como el fósforo y el potasio son esenciales para cuidar la salud cardiovascular y así como para garantizar el correcto funcionamiento del sistema nervioso.

minerales como el fósforo y el potasio son esenciales para cuidar la salud cardiovascular y así como para garantizar el correcto funcionamiento del sistema nervioso. Ácido linoleico conjugado (CLA): se trata de un ácido graso esencial, el cual posee propiedades antiinflamatorias, lo que ralentiza el envejecimiento de las células. Así mismo, este ácido ayuda a prevenir varios tipos de cáncer.

Por último, merece la pena destacar que este alimento es una buena fuente de lípidos y carbohidratos, los cuales proporcionan energía al cuerpo.

La leche es un alimento, pues, esencial en nuestra dieta y no solamente en la de los niños; sin embargo, hay personas que no la toleran. En este caso, no es aconsejable eliminar la leche de la dieta, sino que esta se puede sustituir por leches provenientes de otras fuentes como la leche de almendra o de soja.

Preparar un delicioso alioli es muy simple, aunque se debe hacer con cuidado para evitar que se nos estropee. Se trata de un tipo de salsa de lo más empleada y es que da un toque especial cuando la añadimos a nuestros platos. Sin embargo, muchas personas no podían consumirla por contener huevo. Karlos Arguiñano nos ha mostrado la manera en la que podemos preparar el delicioso alioli sin usar este ingrediente de una manera muy simple y rápida.

