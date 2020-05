La mayoría de la gente considera que los aguacates son beneficiosos, pues son ricos en nutrientes y grasas saludables. Algunas personas también creen que sus grasas saludables son perfectas para bajar de peso, mientras otros piensan que las calorías del aguacate son demasiado abundantes.

El aguacate es originario de América Central, donde es cultivado desde hace más de 8.000 años. Hoy en día se cultiva en todas las zonas tropicales y subtropicales, siendo los principales productores Israel, México, Florida, California, Brasil, España e Italia. Pero, ¿el aguacate engorda? A continuación, te lo explicamos.

Información nutricional del aguacate

Esta fruta tropical está repleta de vitaminas, minerales, grasas saludables y fibra. De hecho, se estima que 100 gramos de aguacate pueden contener hasta 160 kcal. Su información nutricional es la siguiente:

Vitamina K : 26% del RDI (Ingesta Diaria Recomendada).

: 26% del RDI (Ingesta Diaria Recomendada). Potasio : 14% del RDI.

: 14% del RDI. Vitamina C : 17% del RDI.

: 17% del RDI. Vitamina E : 10% del RDI.

: 10% del RDI. Folato: 20% del RDI.

Los aguacates también contienen gran cantidad de niacina, riboflavina, cobre, magnesio, manganeso y antioxidantes. Son también bajos en carbohidratos y una gran fuente de fibra. A diferencia de la mayoría de las frutas, tienen un contenido bastante alto en grasas, alrededor del 15% de su peso. Por este motivo, pueden ser considerados un alimento alto en calorías. Sin embargo, alrededor de dos tercios de las calorías del aguacate provienen de grasas monoinsaturadas saludables, como por ejemplo, el ácido oleico.

Estas grasas monoinsaturadas son mucho más propensas a ser empleadas como energía de combustión lenta para tu cuerpo que las grasas saturadas. También es mucho menos probable que estas grasas se almacenen en tu organismo. Las propiedades nutricionales del aguacate son sobresalientes, pero si lo mezclas con otros vegetales ricos en antioxidantes puede aumentar la absorción de nutrientes en gran medida. Por último, su contenido en potasio contribuye al buen funcionamiento del corazón, los riñones y otros órganos vitales.

Pero… ¿El Aguacate Engorda?

La sensación de tener hambre no siempre está asociada con una necesidad real de que nuestro cuerpo necesita más comida. Incluso a veces confundimos la sed con el hambre. Otras veces, si has comido hace poco y sientes hambre enseguida, puede ser una forma de que nuestro cuerpo nos diga que necesita más nutrientes.En cambio, cuando comes de forma regular alimentos muy nutritivos como el aguacate, es menos probable que esto pase. De hecho, los aguacates son bien conocidos por aumentar la saciedad, es decir, la sensación de estar lleno después de comer.

Deja de preocuparte de si estas comiendo muchos aguacates e inclúyelo en tu dieta desde hoy mismo. Prepara una salsa de aguacate y sírvelo con nachos de tortilla al horno o rebanadas de verduras en lugar de nachos. También puedes disminuir la grasa del guacamole agregando alimentos ricos en nutrientes como la cebolla y el tomate. Otra opción es incluir las finas rebanadas de aguacate a una ensalada servida con un poco de pan integral.

Por último, hay tres tipos principales de aguacates según el área donde se cultivaron por primera vez. Son de diferentes tamaños y las calorías del aguacate tampoco son las mismas. Los mexicanos tienen el contenido más alto de grasas y el sabor más cremoso. En cambio, los de las Antillas tienen la menor cantidad de grasas y alcanzan el tamaño más grande. El último tipo, los guatemaltecos, son los más equilibrados y su tamaño es mediano.

Beneficios y propiedades del aguacate

Seguir una dieta rica en frutas y verduras ayuda a tener un menor riesgo de padecer muchas enfermedades. Una dieta vegetal que incluya alimentos como el aguacate puede ayudar a disminuir el riesgo de sufrir obesidad, diabetes, enfermedades cardíacas y otras muchas. Además, contribuye a tener la dermis y el cabello saludable, aumentando la energía y disminuyendo el peso.

La mayoría de las calorías del aguacate provienen de la grasa, pero son grasas saludables y beneficiosas que ayudan a mantenerte saciado. Con el consumo de grasa, tu cerebro recibe una señal para que apague el apetito. De este modo, la grasa del aguacate retarda la descomposición de los carbohidratos, lo que contribuye a mantener estables los niveles de glucosa en sangre.

Presta atención a las propiedades del aguacate, pues aparte de todo lo que te hemos contado, sus beneficios son muchos más:

Son excelentes para la visión por su contenido en luteína y zeaxantina, dos fitoquímicos que se concentran sobre todo en los tejidos de los ojos. Estos proporcionan protección antioxidante para minimizar el daño, incluso de la luz ultravioleta.

por su contenido en luteína y zeaxantina, dos fitoquímicos que se concentran sobre todo en los tejidos de los ojos. Estos proporcionan protección antioxidante para minimizar el daño, incluso de la luz ultravioleta. Añadir aguacates a tu dieta ayuda a reducir el riesgo de desarrollar degeneración macular relacionada con la edad.

Ayudan a prevenir el cáncer gracias al folato.

gracias al folato. Incluir algo de grasa en tu dieta diaria es imprescindible para la salud. La clave para perder peso es sencilla: intenta ingerir menos calorías de las que se queman con tu actividad diaria . Ten en cuenta que las grasas tienen nueve calorías por gramo, mientras que las proteínas y carbohidratos proporcionan la mitad de las calorías por gramo. Así, comer la cantidad adecuada varias veces a la semana es muy saludable para el corazón.

. Ten en cuenta que las grasas tienen nueve calorías por gramo, mientras que las proteínas y carbohidratos proporcionan la mitad de las calorías por gramo. Así, comer la cantidad adecuada varias veces a la semana es muy saludable para el corazón. Las mencionadas nueve calorías de las grasas no son iguales. Las monoinsaturadas, como las de los aguacates, y las grasas poliinsaturadas son mejores que las grasas saturadas, que suelen provenir de fuentes animales. Por otro lado, las calorías de los aguacates ayudan a reducir el colesterol LDL o "malo", protegiéndote contra las enfermedades cardíacas.

Olvídate de la creencia de que esta fruta es mala y engorda e inclúyela en tu dieta más a menudo sin ninguna preocupación. Así te beneficiarás de las muchas propiedades del aguacate.