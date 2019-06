Cómo hacer rastas o dreadlocks

Las rastas son una de las formas de llevar el cabello largo y a la moda que cualquier persona puede hacerse, con el consiguiente ahorro para su economía. A pesar de ello, no todo el mundo sabe cómo hacer rastas. Te vamos a dar las pautas y trucos para hacerlas y de esta forma, elegirás cuál te conviene más y lucir un cambio de estilismo completamente radical.

Como ya sabrás, hay un gran número de mitos acerca de las rastas. Uno dice que las trenzas rastas huelen muy mal y tienen que estar sucias. No es cierto, hay jabones específicos para estos peinados y se puede tener tranquilamente el pelo limpio, sano y oliendo bien. Eso sí, hay algo que deberías tener presente si quieres ponerte rastas con tu cabello natural. Cuando quieras eliminarlas tendrás que raparte por completo la cabeza, aunque tienes otra opción. La otra alternativa es dejar crecer el pelo hasta que cortarlo no suponga un problema. Por eso, lo importante no es saber cómo hacer rastas sino si realmente quieres hacértelas o no.

Cómo hacer rastas naturales

Hay que tener presente que hacerse rastas no es algo que se pueda decir y hacer en cuestión de minutos. Llevan su tiempo, incluso si se elige la forma más sencilla de hacerlas, lo que se conoce como backcombing. Para hacerlo se necesitan diferentes materiales y nuestros remedios caseros:

Champú de calidad.

Cera para rastas.

Aguja metálica grande o una horquilla.

Peine metálico para rastas.

Varias gomas para el pelo.

Con los materiales preparados os compartimos un vídeo y la siguiente explicación, donde detallamos los pasos para hacer rastas de pelo natural:

Rastas, paso a paso

Comenzaremos lavando el pelo, procurando que esté completamente limpio. Lo mejor es usar un champú de calidad para conseguirlo. Cuando esté limpio, hay que dejar que el pelo seque al aire.

El siguiente paso es separar el cabello, tomando secciones de unos 3 centímetros. Las separaremos entre sí gracias a las gomas para el pelo. Ahora llega el momento del backcombing, una forma sencilla sobre cómo hacer rastas. Para ello debemos soltar una de las secciones de la parte inferior. La peinaremos con el peine metálico, pero en sentido contrario al habitual. Con ello conseguiremos que el cabello se enrede y se una entre sí. Lo más aconsejable es hacerlo en el cuero cabelludo y después ir avanzando poco a poco hasta las puntas. Si lo necesitamos, podemos ayudarnos con la aguja metálica ancha para poder ir dándole la forma que deseemos.

El último paso es aplicar la cera y masajear cada sección que hemos hecho. Hay que asegurarse de proporcionarle la forma más correcta, intentando compactar bien cada mechón. Ya estarán preparadas las rastas.

Cómo hacer rastas con pelo sintético

Para saber cómo hacer rastas con el pelo sintético hay otra forma de prepararlas que no resulta difícil. Usaremos un peine para poder recoger una sección de cabello de unos 2 centímetros. Tras haber separado las secciones de cabello, lo que hay que hacer es crepar el pelo con un peine de dientes estrechos. Hay que hacerlo desde las puntas hacia las raíces. Debemos repetir el procedimiento varias veces hasta que todos los mechones se encuentren entrelazados y bien enredados entre sí.

Cuando se haya hecho con todo el pelo, debemos girar los mechones entre los dedos hasta que queden rígidos. Para ayudarnos, podemos utilizar cera para el cabello o si se prefiere un resultado más definido se puede optar por un ganchillo con punta pequeña, lo que nos permitirá ir anudando mejor el pelo. En este caso, hay que decir que el gancho debe ser insertado de forma horizontal y perpendicular al mechón. Lo que debemos hacer es insertar la aguja y dar vueltas a la misma para ir enrollando todo el mechón. Debemos llegar hasta la punta para hacer una rasta. Así debemos ir poco a poco hasta que tengamos todo el pelo convertido en rastas y ya estarán listas.

Cuidados de las rastas de pelo natural

Aunque muchas personas piensan que las rastas no requieren de ninguna clase de cuidado, lo cierto es que no es así. A las rastas de pelo natural hay que proporcionarles bastantes cuidados, aunque no lo parezca. Por ejemplo, se recomienda lavarlo dos veces a la semana. A pesar de ello, las rastas aguantan sin lavar bastante más tiempo que el cabello normal. Hacerlo dos veces a la semana es más que suficiente. Si se lava demasiado, puede hacer que el interior de la rasta acabe pudriéndose. Cuando se lave, hay que hacerlo con cuidado y nunca debemos forzar la zona de la raíz. Esto podría acabar haciendo que el cuero cabelludo se vuelva muy sensible.

Debemos peinar las rastas a diario, aunque seguramente se nos quedará enganchado. Paro por ello, podemos echar a diario una pequeña cantidad de cera en cada rasta para poder compactarla. Esto nos permitirá que la rasta vaya adoptando la consistencia necesaria.

Siempre hay que enrastar las raíces

No hay que olvidarse de "enrastar" las raíces siguiendo el proceso que hemos visto. A medida que vaya creciendo el cabello, hay que enrastar las raíces para que el peinado dure intacto durante más tiempo. Otra recomendación muy importante es que no hay que usar acondicionador.

Ahora ya sabes cómo hacer rastas, tanto al pelo natural como al sintético, y cuál es el mantenimiento que deberás proporcionarle para tener siempre el mejor aspecto con tu nuevo look.