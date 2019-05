Cómo bajar la barriga: ejercicios y alimentación

Si estás buscando cómo bajar la barriga en unos días, hay que decir que no existe ningún truco, pastilla, crema o tratamiento que sea saludable. Bajar la barriga no solo está relacionado con el ejercicio físico, también con una buena alimentación, llevar unos hábitos de vida saludables, etc. Es un compendio de factores en el que todo influye. Debemos ser consecuentes con lo que hacemos y tener la mente enfocada en conseguir nuestro objetivo.

Ejercicios para bajar la barriga

Es muy importante entender que es imposible bajar barriga sin perder peso. Por eso, lo más recomendable es tener en cuenta el binomio dieta + ejercicio. Para una persona, bajar de peso será más fácil siguiendo este tándem que solamente con dietas. La restricción calórica puede funcionar a corto plazo, pero en caso de tener que perder bastante peso, solo llegará hasta determinado límite la pérdida. Nuestro organismo consume unas 23 calorías por cada kilo de peso y por ello, una persona que pese 100 kilos, cuenta con un gasto basal de 2.300 calorías al día. Recordemos que para bajar barriga hay que bajar de peso obligatoriamente, no se puede bajar peso de una única zona del cuerpo, es imposible.

Una persona de 100 kilos que quiera quedarse en 70 y poder deshacerse de la barriga gastará unas 2.300kcal/día. Si sigue consumiendo esas kcal, el peso se mantendrá, si la media es superior, aumentará de peso y si ingiere menos, lógicamente, bajará de peso. Por ello, si durante unas semanas consume solo 1.800kcal/día, perderá peso, incluso sin haber hecho nada de ejercicio. Cuando esa persona haya llegado a los 85 kilos, esa restricción de 1.800kcal/día no le servirá y tendrá que ir a por una dieta más restrictiva; por ejemplo una de 1.300kcal/día.

Partiendo de esa base, hay que tener en cuenta las rutinas de ejercicio físico que podemos hacer cada día. No es lo mismo lo que puede necesitar una persona sedentaria que alguien acostumbrado al movimiento. Los ejercicios cardiovasculares son una excelente opción, como andar en bicicleta, nadar, caminar, etc., si no tenemos la rutina de hacer ejercicio, te mostramos algunas recomendaciones para empezar a correr de forma saludable. Son ejercicios en los que interviene todo el cuerpo y que nos ayudarán a perder peso.

Por otro lado, también debemos centrarnos en hacer ejercicios en la zona abdominal. Un buen ejercicio que recomendamos es hacer pilates, pero si te da pereza ir al gimnasio, también te damos la opción de hacer pilates en casa. Pero nunca está de más consultar con un experto acerca de los ejercicios que hay que hacer para bajar la grasa que tenemos acumulada en la zona del abdomen. De esta forma se podrá bajar más rápido la zona que nos interesa.

Remedios caseros para bajar barriga

Un estudio llevado a cabo en Bélgica reveló que hacer deporte antes de desayunar proporciona beneficios para nuestro cuerpo y reduce notablemente el riesgo de padecer diabetes. A primera hora de la mañana, el metabolismo de nuestro cuerpo se acelera y es cuando se consumen más calorías. Después de unos 30 minutos de paseo o 20 minutos de cardio y varias series de abdominales, podremos tomar un desayuno equilibrado y comenzar nuestro día.

Si su trabajo es estresante, tómate las cosas con mucha más calma. Cuando estamos nerviosos, el cuerpo segrega una hormona llamada cortisol. Se encarga de que el cuerpo produzca energía, haciendo que aumenten los niveles de azúcar, pero también favoreciendo la acumulación de grasa en la zona del abdomen. Para evitar esto, te recomendamos algunos ejercicios de meditación para hacer ejercicio y a la vez deshacernos del estrés.

El consumo del té verde es muy recomendable, sea en cápsulas o en infusión, porque nos ayuda a perder peso. Cuenta con propiedades adelgazantes gracias a su alto contenido de antioxidantes llamados polifenoles o catequinas. Estos antioxidantes tienen la capacidad como para estimular al cuerpo para que queme grasas más deprisa y también para estimular la liberación de una hormona conocida como noradrenalina, la cual tiene la capacidad de suprimir el apetito.

Según diferentes estudios, comer rápido nos puede llevar a consumir hasta 200 calorías más al día. Esa es otra de las razones por las que es tan importante que mastiquemos bien cada bocado. Nos debemos tomar nuestro tiempo para comer (al menos una media hora). Esto nos ayudará a evitar la hinchazón que conlleva masticar poco y comer a toda prisa. De hecho, comer demasiado rápido engorda mucho.

Alimentos para bajar barriga

La alimentación equilibrada es un aspecto de gran importancia que no debemos dejar de tener en cuenta. Hay que incluir en la dieta una buena cantidad de frutas, vegetales, proteínas, carbohidratos y grasas (de las consideradas buenas), pero todo ello en su proporción justa. A lo que hay que decir adiós es a los alimentos ricos en grasas como patatas fritas, comida rápida, productos precocinados, bollería industrial, fritos, embutidos, etc.

Sí se recomienda incluir en la dieta alimentos ricos en grasas monoinsaturadas y poliinsaturadas, pero en pequeñas cantidades. Esto nos ayudará a aumentar el colesterol HDL (el bueno) y reducir el LDL (el malo). Son cardioprotectores, tienen la capacidad de mejorar el humor y garantizan el buen funcionamiento hormonal. Entre estos alimentos destacan las almendras, nueces, cacahuetes, aguacate, aceite de oliva, etc.

Hay que tener muy presente que la mejor forma, no solo de bajar peso sino de acabar con la barriga, es teniendo una alimentación equilibrada y haciendo al menos una hora de ejercicio físico cada día.