Cómo solicitar la vida laboral a la seguridad social

El informe de vida laboral es un documento que permite conocer no sólo las cotizaciones a la Seguridad Social, sino que además sirve para certificar en cierto sentido toda la trayectoria profesional. Por eso cada vez más empresas empiezan a pedir este documento a los aspirantes a lograr un puesto de trabajo, ya que aparecen todas las empresas en las que has trabajado a lo largo de toda tu vida. En este documento aparece el tiempo que has trabajado, el tipo de contrato que te han hecho y la cotización a la seguridad social.

La vida laboral se suele necesitar por diversos motivos. Por ejemplo, cuando estás buscando trabajo, puedes usarlo para redactar correctamente tu currículum, citando los diferentes trabajos que has ejercido. Además, algunas veces, en algún trabajo, durante las entrevistas, es posible que te lo pidan para conocer en detalle tu vida laboral, así como para saber si eres la persona adecuada para el puesto.

Diferentes formas de solicitar la vida laboral

Ya no es posible solicitar tu vida laboral de forma presencial en las oficinas de la seguridad social, pero hay varias formas de realizar tu solicitud:

1. Puedes pedirla por teléfono: llamando al 901 50 20 50 una voz pregrabada te guiará paso a paso y te solicitará los datos necesarios para facilitarte la vida laboral. Pasados unos seis días, recibirás por correo ordinario el documento. No hay que olvidar que el número de teléfono al que hay que llamar es de pago.

2. Solicitud vía internet: otra forma de solicitar la vida laboral es a través de internet, a través de la sede electrónica de la seguridad social. Si decidimos emplear este método, hay a su vez otras cuatro formas de obtener nuestra vida laboral: